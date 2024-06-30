https://ria.ru/20240630/kim_chen_yn-1956400981.html

Ким Чен Ын отметил успехи и недочеты за первую половину 2024 года

Ким Чен Ын отметил успехи и недочеты за первую половину 2024 года - РИА Новости, 30.06.2024

Ким Чен Ын отметил успехи и недочеты за первую половину 2024 года

Лидер КНДР Ким Чен Ын на заседании 10-го пленума Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи (ТПК) осветил успехи политики партии в первом полугодии, а... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T06:12

2024-06-30T06:12

2024-06-30T07:38

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СЕУЛ, 30 июн - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын на заседании 10-го пленума Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи (ТПК) осветил успехи политики партии в первом полугодии, а также препятствия, мешающие стабильному развитию экономики страны, передает Центрально телеграфное агентство (ЦТАК). Пленум ЦК ТПК восьмого созыва проходит в Пхеньяне с 28 июня. На заседании были зачитаны доклады и речи. "Товарищ Ким Чен Ын отметил успехи, достигнутые в ходе исполнения партийной и государственной политики, за первое полугодие 2024 года", - пишет ЦТАК. Лидер КНДР также перечислил ряд факторов и "отклонений" от курса, служащих препятствием для постановки экономики "на рельсы стабильного и продолжительного развития". Как пишет ЦТАК, Ким Чен Ын выступил с "важной" речью, в которой обрисовал главные направления работы на второе полугодие 2024 года и поставил программные задачи для решения различных политических вопросов. Девятый пленум, на котором "с гордостью" подводились итоги 2023 года и определялись направления и стратегии развития партии и государства на 2024 год, прошел в Пхеньяне с 26 по 30 декабря.

https://ria.ru/20240619/obeschanie-1954083508.html

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пхеньян, ким чен ын, в мире