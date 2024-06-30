Хуситы заявили об атаке на судно под флагом Либерии
Хуситы заявили, что атаковали судно под флагом Либерии с помощью беспилотника
© AP PhotoХуситы в Йемене
© AP Photo
Хуситы в Йемене. Архивное фото
КАИР, 30 июн - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что неделю назад атаковало судно под флагом Либерии Transworld Navigator с помощью беспилотного катера собственного производства.
Ранее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщало, что хуситы повредило ударным беспилотником греческий балкер Transworld Navigator под флагом Либерии.
"Йеменские военно-морские силы (хуситов - ред.) 23 июня атаковали корабль Transworld Navigator беспилотным катером "Тоуфан-разрушитель"", - говорится в заявлении представителя вооруженных сил хуситов.
По данным сервиса для отслеживания судов Marinetraffic, судно Transworld Navigator идет под флагом Либерии.
В видео, которое опубликовали хуситы, говорится, что скорость "Тоуфана-разрушителя" достигает 45 морских миль в час. Это уже второй беспилотный катер, представленный хуситами за последнее время.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.