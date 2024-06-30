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Хуситы заявили об атаке на судно под флагом Либерии - РИА Новости, 30.06.2024
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16:50 30.06.2024 (обновлено: 16:51 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/khusity-1956474297.html
Хуситы заявили об атаке на судно под флагом Либерии
Хуситы заявили об атаке на судно под флагом Либерии - РИА Новости, 30.06.2024
Хуситы заявили об атаке на судно под флагом Либерии
Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что неделю назад атаковало судно под флагом Либерии Transworld Navigator с помощью... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T16:50
2024-06-30T16:51
в мире
либерия
йемен
красное море
ансар алла
вооруженные силы сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 30 июн - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что неделю назад атаковало судно под флагом Либерии Transworld Navigator с помощью беспилотного катера собственного производства. Ранее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщало, что хуситы повредило ударным беспилотником греческий балкер Transworld Navigator под флагом Либерии. "Йеменские военно-морские силы (хуситов - ред.) 23 июня атаковали корабль Transworld Navigator беспилотным катером "Тоуфан-разрушитель"", - говорится в заявлении представителя вооруженных сил хуситов. По данным сервиса для отслеживания судов Marinetraffic, судно Transworld Navigator идет под флагом Либерии. В видео, которое опубликовали хуситы, говорится, что скорость "Тоуфана-разрушителя" достигает 45 морских миль в час. Это уже второй беспилотный катер, представленный хуситами за последнее время. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
https://ria.ru/20240621/khusity-1954628906.html
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либерия
йемен
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в мире, либерия, йемен, красное море, ансар алла, вооруженные силы сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Либерия, Йемен, Красное море, Ансар Алла, Вооруженные силы США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Хуситы заявили об атаке на судно под флагом Либерии

Хуситы заявили, что атаковали судно под флагом Либерии с помощью беспилотника

© AP PhotoХуситы в Йемене
Хуситы в Йемене - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© AP Photo
Хуситы в Йемене. Архивное фото
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КАИР, 30 июн - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что неделю назад атаковало судно под флагом Либерии Transworld Navigator с помощью беспилотного катера собственного производства.
Ранее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщало, что хуситы повредило ударным беспилотником греческий балкер Transworld Navigator под флагом Либерии.
Катер-беспилотник Тоуфан-1
Хуситы впервые показали беспилотный катер собственного производства
21 июня, 20:56
"Йеменские военно-морские силы (хуситов - ред.) 23 июня атаковали корабль Transworld Navigator беспилотным катером "Тоуфан-разрушитель"", - говорится в заявлении представителя вооруженных сил хуситов.
По данным сервиса для отслеживания судов Marinetraffic, судно Transworld Navigator идет под флагом Либерии.
В видео, которое опубликовали хуситы, говорится, что скорость "Тоуфана-разрушителя" достигает 45 морских миль в час. Это уже второй беспилотный катер, представленный хуситами за последнее время.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
Бойцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
СМИ: хуситы атаковали американское судно возле Баб-Эль-Мандебского пролива
6 марта, 15:19
 
В миреЛиберияЙеменКрасное мореАнсар АллаВооруженные силы СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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