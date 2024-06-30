https://ria.ru/20240630/khusity-1956474297.html

Хуситы заявили об атаке на судно под флагом Либерии

Хуситы заявили об атаке на судно под флагом Либерии - РИА Новости, 30.06.2024

Хуситы заявили об атаке на судно под флагом Либерии

Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что неделю назад атаковало судно под флагом Либерии Transworld Navigator с помощью... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T16:50

2024-06-30T16:50

2024-06-30T16:51

в мире

либерия

йемен

красное море

ансар алла

вооруженные силы сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 30 июн - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что неделю назад атаковало судно под флагом Либерии Transworld Navigator с помощью беспилотного катера собственного производства. Ранее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщало, что хуситы повредило ударным беспилотником греческий балкер Transworld Navigator под флагом Либерии. "Йеменские военно-морские силы (хуситов - ред.) 23 июня атаковали корабль Transworld Navigator беспилотным катером "Тоуфан-разрушитель"", - говорится в заявлении представителя вооруженных сил хуситов. По данным сервиса для отслеживания судов Marinetraffic, судно Transworld Navigator идет под флагом Либерии. В видео, которое опубликовали хуситы, говорится, что скорость "Тоуфана-разрушителя" достигает 45 морских миль в час. Это уже второй беспилотный катер, представленный хуситами за последнее время. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.

https://ria.ru/20240621/khusity-1954628906.html

https://ria.ru/20240306/khusity-1931488886.html

либерия

йемен

красное море

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, либерия, йемен, красное море, ансар алла, вооруженные силы сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году