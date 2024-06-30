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Сальдо назвал факторы, сопутствующие холере в Херсонской области - РИА Новости, 30.06.2024
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18:32 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/kholera-1956488911.html
Сальдо назвал факторы, сопутствующие холере в Херсонской области
Сальдо назвал факторы, сопутствующие холере в Херсонской области - РИА Новости, 30.06.2024
Сальдо назвал факторы, сопутствующие холере в Херсонской области
Засорение русла Днепра телами убитых украинских солдат, нарушения в работе систем водоснабжения и очистных сооружений, а так же отсутствие санитарного контроля... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T18:32
2024-06-30T18:32
в мире
херсонская область
владимир сальдо
холера
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ГЕНИЧЕСК, 30 июн - РИА Новости. Засорение русла Днепра телами убитых украинских солдат, нарушения в работе систем водоснабжения и очистных сооружений, а так же отсутствие санитарного контроля на правом берегу Херсонской области со стороны киевских оккупационных властей стало причиной холеры, сказал РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Немаловажную роль в распространении холеры сыграло засорение русла Днепра и проток разлагающимися телами украинских солдат... Еще одной причиной распространения болезни на правобережье стали нарушения в работе систем водоснабжения и очистных сооружений, отсутствие санитарного контроля. Проще говоря, оккупационные власти не следят за санитарной обстановкой, пустили всё на самотёк", - сказал РИА Новости Владимир Сальдо. Ранее подпольщики из Херсона сообщали о вспышке заболевания - было госпитализировано более 100 человек, не менее 14 скончались. Эпидемия холеры развивалась преимущественно среди военнослужащих ВСУ. По словам участников сопротивления, местные власти боятся паники, потому пытаются скрывать информацию или выдавать выявленные случаи заболевания холерой за брюшной тиф. В пресс-службе Роспотребнадзора ранее сообщили РИА Новости, что санитарно-противоэпидемическая ситуация по острым кишечным инфекциям на территории России, в том числе в Херсонской области, остается стабильной, Роспотребнадзором в Херсонской области дополнительно развернута противоэпидемическая бригада, работает высокотехнологичная лаборатория, прикомандированы эксперты референс-центра по мониторингу за холерой, а также увеличено количество мониторинговых точек и кратность исследования проб воды, забор проб воды проводится ежедневно. Кроме того, пресс-служба Роспотребнадзора заявила РИА Новости, что был создан резерв вакцины от холеры в Херсонской области, который при необходимости будет использован, отметив, что 25 июня было проведено заседание санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве региона, на котором был определен алгоритм работы и перечень дополнительных противоэпидемических и профилактических мер.
https://ria.ru/20240627/kherson-1955827008.html
https://ria.ru/20240621/ekspert-1954495132.html
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в мире, херсонская область , владимир сальдо, холера
В мире, Херсонская область , Владимир Сальдо, Холера
Сальдо назвал факторы, сопутствующие холере в Херсонской области

Сальдо: тела убитых солдат ВСУ в Днепре стали фактором, сопутствующим холере

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaДезинфекция автомобиля скорой помощи на Украине
Дезинфекция автомобиля скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Дезинфекция автомобиля скорой помощи на Украине. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 30 июн - РИА Новости. Засорение русла Днепра телами убитых украинских солдат, нарушения в работе систем водоснабжения и очистных сооружений, а так же отсутствие санитарного контроля на правом берегу Херсонской области со стороны киевских оккупационных властей стало причиной холеры, сказал РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Немаловажную роль в распространении холеры сыграло засорение русла Днепра и проток разлагающимися телами украинских солдат... Еще одной причиной распространения болезни на правобережье стали нарушения в работе систем водоснабжения и очистных сооружений, отсутствие санитарного контроля. Проще говоря, оккупационные власти не следят за санитарной обстановкой, пустили всё на самотёк", - сказал РИА Новости Владимир Сальдо.
Автомобили скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Эпидемию холеры в Херсоне остановить не удается, сообщили в подполье
27 июня, 12:51
Ранее подпольщики из Херсона сообщали о вспышке заболевания - было госпитализировано более 100 человек, не менее 14 скончались. Эпидемия холеры развивалась преимущественно среди военнослужащих ВСУ. По словам участников сопротивления, местные власти боятся паники, потому пытаются скрывать информацию или выдавать выявленные случаи заболевания холерой за брюшной тиф.
В пресс-службе Роспотребнадзора ранее сообщили РИА Новости, что санитарно-противоэпидемическая ситуация по острым кишечным инфекциям на территории России, в том числе в Херсонской области, остается стабильной, Роспотребнадзором в Херсонской области дополнительно развернута противоэпидемическая бригада, работает высокотехнологичная лаборатория, прикомандированы эксперты референс-центра по мониторингу за холерой, а также увеличено количество мониторинговых точек и кратность исследования проб воды, забор проб воды проводится ежедневно. Кроме того, пресс-служба Роспотребнадзора заявила РИА Новости, что был создан резерв вакцины от холеры в Херсонской области, который при необходимости будет использован, отметив, что 25 июня было проведено заседание санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве региона, на котором был определен алгоритм работы и перечень дополнительных противоэпидемических и профилактических мер.
Иллюстрация холерного вибриона - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Эксперт оценил сообщение о вспышке холеры среди украинских военных
21 июня, 13:05
 
В миреХерсонская областьВладимир СальдоХолера
 
 
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