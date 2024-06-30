https://ria.ru/20240630/kholera-1956488911.html

Сальдо назвал факторы, сопутствующие холере в Херсонской области

Сальдо назвал факторы, сопутствующие холере в Херсонской области - РИА Новости, 30.06.2024

Сальдо назвал факторы, сопутствующие холере в Херсонской области

Засорение русла Днепра телами убитых украинских солдат, нарушения в работе систем водоснабжения и очистных сооружений, а так же отсутствие санитарного контроля... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T18:32

2024-06-30T18:32

2024-06-30T18:32

в мире

херсонская область

владимир сальдо

холера

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ГЕНИЧЕСК, 30 июн - РИА Новости. Засорение русла Днепра телами убитых украинских солдат, нарушения в работе систем водоснабжения и очистных сооружений, а так же отсутствие санитарного контроля на правом берегу Херсонской области со стороны киевских оккупационных властей стало причиной холеры, сказал РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Немаловажную роль в распространении холеры сыграло засорение русла Днепра и проток разлагающимися телами украинских солдат... Еще одной причиной распространения болезни на правобережье стали нарушения в работе систем водоснабжения и очистных сооружений, отсутствие санитарного контроля. Проще говоря, оккупационные власти не следят за санитарной обстановкой, пустили всё на самотёк", - сказал РИА Новости Владимир Сальдо. Ранее подпольщики из Херсона сообщали о вспышке заболевания - было госпитализировано более 100 человек, не менее 14 скончались. Эпидемия холеры развивалась преимущественно среди военнослужащих ВСУ. По словам участников сопротивления, местные власти боятся паники, потому пытаются скрывать информацию или выдавать выявленные случаи заболевания холерой за брюшной тиф. В пресс-службе Роспотребнадзора ранее сообщили РИА Новости, что санитарно-противоэпидемическая ситуация по острым кишечным инфекциям на территории России, в том числе в Херсонской области, остается стабильной, Роспотребнадзором в Херсонской области дополнительно развернута противоэпидемическая бригада, работает высокотехнологичная лаборатория, прикомандированы эксперты референс-центра по мониторингу за холерой, а также увеличено количество мониторинговых точек и кратность исследования проб воды, забор проб воды проводится ежедневно. Кроме того, пресс-служба Роспотребнадзора заявила РИА Новости, что был создан резерв вакцины от холеры в Херсонской области, который при необходимости будет использован, отметив, что 25 июня было проведено заседание санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве региона, на котором был определен алгоритм работы и перечень дополнительных противоэпидемических и профилактических мер.

https://ria.ru/20240627/kherson-1955827008.html

https://ria.ru/20240621/ekspert-1954495132.html

херсонская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, херсонская область , владимир сальдо, холера