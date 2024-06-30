https://ria.ru/20240630/kane_uest-1956462677.html

Сотрудники Bosco Cafe утверждают, что Канье Уэст не был в ГУМе

Сотрудники Bosco Cafe утверждают, что Канье Уэст не был в ГУМе - РИА Новости, 30.06.2024

Сотрудники Bosco Cafe утверждают, что Канье Уэст не был в ГУМе

Сотрудники Bosco Cafe, который располагается в ГУМе, утверждают, что рэпер Канье Уэст не был в их заведении в воскресенье. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T15:25

2024-06-30T15:25

2024-06-30T15:25

шоубиз

канье уэст

яна рудковская

москва

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сотрудники Bosco Cafe, который располагается в ГУМе, утверждают, что рэпер Канье Уэст не был в их заведении в воскресенье. "Не было, нагло врут. По ГУМу, возможно, кто-то и ходит", - сказала собеседница агентства корреспонденту РИА Новости.Ранее продюсер Яна Рудковская сообщила, что американский рэпер Канье Уэст приехал в Москву.

https://ria.ru/20240630/sobchak-1956450770.html

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канье уэст, яна рудковская, москва