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Сотрудники Bosco Cafe утверждают, что Канье Уэст не был в ГУМе
Сотрудники Bosco Cafe утверждают, что Канье Уэст не был в ГУМе - РИА Новости, 30.06.2024
Сотрудники Bosco Cafe утверждают, что Канье Уэст не был в ГУМе
Сотрудники Bosco Cafe, который располагается в ГУМе, утверждают, что рэпер Канье Уэст не был в их заведении в воскресенье. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T15:25
2024-06-30T15:25
2024-06-30T15:25
шоубиз
канье уэст
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сотрудники Bosco Cafe, который располагается в ГУМе, утверждают, что рэпер Канье Уэст не был в их заведении в воскресенье. "Не было, нагло врут. По ГУМу, возможно, кто-то и ходит", - сказала собеседница агентства корреспонденту РИА Новости.Ранее продюсер Яна Рудковская сообщила, что американский рэпер Канье Уэст приехал в Москву.
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канье уэст, яна рудковская, москва
Шоубиз, Канье Уэст, Яна Рудковская, Москва
Сотрудники Bosco Cafe утверждают, что Канье Уэст не был в ГУМе
Сотрудники Bosco Cafe заявили, что Канье Уэст не был в ГУМе в воскресенье