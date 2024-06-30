https://ria.ru/20240630/izrail-1956450935.html

Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит войну до полной победы над ХАМАС

Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит войну до полной победы над ХАМАС - РИА Новости, 30.06.2024

Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит войну до полной победы над ХАМАС

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху вновь заявил о решимости достичь всех заявленных целей войны в секторе Газа и продолжать войну до полной победы над... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T14:25

2024-06-30T14:25

2024-06-30T14:25

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 июн - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху вновь заявил о решимости достичь всех заявленных целей войны в секторе Газа и продолжать войну до полной победы над палестинским движением ХАМАС. "Мы полны решимости сражаться до тех пор, пока не достигнем всех наших целей: ликвидации ХАМАС, возвращения всех похищенных, гарантий, что Газа больше не будет представлять угрозу Израилю и безопасного возвращения наших жителей на юге и севере в свои дома. Всем, кто сомневается в достижении этих целей, я повторяю - альтернативы победе не существует. Наши воины пали не зря. Мы не прекратим войну, пока не достигнем всех наших целей", - заявил премьер, открывая заседание кабинета министров. Нетаньяху добавил, что Израиль остается приверженным ранее озвученному плану о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, подчеркнув, что этот план одобрил президент США Джо Байден. "Позиция Израиля в отношении плана освобождения заложников, который приветствовал президент Байден, не изменилась. И сегодня все знают простую истину - ХАМАС является единственным препятствием на пути освобождения наших похищенных", - отметил глава правительства. Нетаньяху заключил, что Израиль вернет всех остающихся в секторе Газа заложников, как живых, так и мертвых, сочетая политическое и военное давление на ХАМАС. Заявление прозвучало на фоне отсутствия прогресса в переговорах о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, которые возобновились после озвученного в конце мая президентом США нового плана о прекращении боевых действий. Требования Израиля и ХАМАС касательно прекращения огня в палестинском анклаве кардинально расходятся, так как руководство еврейского государства регулярно на всех уровнях заявляет, что война не прекратится, пока ХАМАС не будет ликвидирован как военная и политическая структура. ХАМАС же готов обсуждать освобождение заложников лишь в случае гарантий, что Израиль полностью выведет армию из палестинского анклава и прекратит боевые действия. По израильским официальным данным, в палестинском анклаве до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых более 40 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 заложников, эта цифра включает погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.

https://ria.ru/20240629/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240628/mus-1955977944.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, израиль, сша, биньямин нетаньяху, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году