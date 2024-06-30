Рейтинг@Mail.ru
Израиль продлил разрешение на сотрудничество с палестинскими банками - РИА Новости, 30.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:32 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/izrail-1956420353.html
Израиль продлил разрешение на сотрудничество с палестинскими банками
Израиль продлил разрешение на сотрудничество с палестинскими банками - РИА Новости, 30.06.2024
Израиль продлил разрешение на сотрудничество с палестинскими банками
Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич продлил разрешение на сотрудничество между израильской банковской системой и палестинскими банками на Западном берегу, РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T10:32
2024-06-30T10:32
в мире
израиль
рафах (провинция)
россия
хамас
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40336/22/403362284_0:0:3133:1763_1920x0_80_0_0_b6a6e3fc696add5d580571ddc1e2c26f.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич продлил разрешение на сотрудничество между израильской банковской системой и палестинскими банками на Западном берегу, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя министра. "Министр финансов Израиля продлил действие исключения, которое разрешает сотрудничество между (израильской - ред.) банковской системой и палестинскими банками на оккупированном Западном берегу", - передает агентство. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240629/miting-1956376545.html
https://ria.ru/20240501/izrail-1943231959.html
израиль
рафах (провинция)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40336/22/403362284_74:0:2803:2047_1920x0_80_0_0_3a718c2c784d2bf1d061c43410cfeef7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, ООН
Израиль продлил разрешение на сотрудничество с палестинскими банками

Минфин Израиля продлил разрешение на сотрудничество с палестинскими банками

© РИА Новости / И. Носов | Перейти в медиабанкВид на город Тель-Авив
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / И. Носов
Перейти в медиабанк
Вид на город Тель-Авив. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич продлил разрешение на сотрудничество между израильской банковской системой и палестинскими банками на Западном берегу, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя министра.
"Министр финансов Израиля продлил действие исключения, которое разрешает сотрудничество между (израильской - ред.) банковской системой и палестинскими банками на оккупированном Западном берегу", - передает агентство.
Акция протеста с требованием провести досрочные выборы и заключить сделку по освобождению израильских заложников в Тель-Авиве. 29 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
В Израиле проходит крупнейшая антиправительственная акция
Вчера, 21:36
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
Израиль может направить делегацию для переговоров по заложникам, пишут СМИ
1 мая, 01:44
 
В миреИзраильРафах (провинция)РоссияХАМАСООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала