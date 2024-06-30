https://ria.ru/20240630/izrail-1956420353.html

Израиль продлил разрешение на сотрудничество с палестинскими банками

Израиль продлил разрешение на сотрудничество с палестинскими банками - РИА Новости, 30.06.2024

Израиль продлил разрешение на сотрудничество с палестинскими банками

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич продлил разрешение на сотрудничество между израильской банковской системой и палестинскими банками на Западном берегу, РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T10:32

2024-06-30T10:32

2024-06-30T10:32

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич продлил разрешение на сотрудничество между израильской банковской системой и палестинскими банками на Западном берегу, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя министра. "Министр финансов Израиля продлил действие исключения, которое разрешает сотрудничество между (израильской - ред.) банковской системой и палестинскими банками на оккупированном Западном берегу", - передает агентство. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240629/miting-1956376545.html

https://ria.ru/20240501/izrail-1943231959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон