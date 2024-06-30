Израиль продлил разрешение на сотрудничество с палестинскими банками
Минфин Израиля продлил разрешение на сотрудничество с палестинскими банками
Вид на город Тель-Авив. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич продлил разрешение на сотрудничество между израильской банковской системой и палестинскими банками на Западном берегу, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя министра.
"Министр финансов Израиля продлил действие исключения, которое разрешает сотрудничество между (израильской - ред.) банковской системой и палестинскими банками на оккупированном Западном берегу", - передает агентство.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.