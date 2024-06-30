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Инженеры группировки войск "Центр" поделились боевым опытом с призывниками - РИА Новости, 30.06.2024
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05:05 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/inzhenery-1956398884.html
Инженеры группировки войск "Центр" поделились боевым опытом с призывниками
Инженеры группировки войск "Центр" поделились боевым опытом с призывниками - РИА Новости, 30.06.2024
Инженеры группировки войск "Центр" поделились боевым опытом с призывниками
Инженеры группировки войск "Центр" поделились боевым и личным опытом службы в зоне СВО с призывниками из Тюменской области, сообщили журналистам в министерстве... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T05:05
2024-06-30T05:05
специальная военная операция на украине
россия
тюменская область
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 30 июн – РИА Новости. Инженеры группировки войск "Центр" поделились боевым и личным опытом службы в зоне СВО с призывниками из Тюменской области, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "В зоне проведения СВО состоялся телемост между бойцами инженерно-саперного полка группировки войск "Центр", выполняющими боевые задачи на авдеевском направлении, и военнослужащими, проходящими военную службу по призыву в Тюменской области", - сообщили в Минобороны РФ. В МО отметили, что опытные бойцы рассказали молодым людям о повседневных буднях, боевом товариществе и взаимоотношениях между сослуживцами, выполняющими боевые задачи на передовой. "Рассказали, какие задачи выполняют саперы при наступлении мотострелковых, танковых подразделений на позиции ВСУ, а также поведали о способах противодействия БПЛА и дронам противника в бою", - рассказали в Минобороны, отметив, что участники СВО также подчеркнули важность прохождения курса подготовки молодого бойца.
https://ria.ru/20240630/retranslyator-1956398523.html
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россия, тюменская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Тюменская область, Вооруженные силы Украины
Инженеры группировки войск "Центр" поделились боевым опытом с призывниками

Инженеры группировки войск "Центр" поделились опытом в зоне СВО с призывниками

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРабота военных инженеров ЦВО в зоне СВО
Работа военных инженеров ЦВО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Работа военных инженеров ЦВО в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 30 июн – РИА Новости. Инженеры группировки войск "Центр" поделились боевым и личным опытом службы в зоне СВО с призывниками из Тюменской области, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
"В зоне проведения СВО состоялся телемост между бойцами инженерно-саперного полка группировки войск "Центр", выполняющими боевые задачи на авдеевском направлении, и военнослужащими, проходящими военную службу по призыву в Тюменской области", - сообщили в Минобороны РФ.
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В МО отметили, что опытные бойцы рассказали молодым людям о повседневных буднях, боевом товариществе и взаимоотношениях между сослуживцами, выполняющими боевые задачи на передовой.
"Рассказали, какие задачи выполняют саперы при наступлении мотострелковых, танковых подразделений на позиции ВСУ, а также поведали о способах противодействия БПЛА и дронам противника в бою", - рассказали в Минобороны, отметив, что участники СВО также подчеркнули важность прохождения курса подготовки молодого бойца.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияТюменская областьВооруженные силы Украины
 
 
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