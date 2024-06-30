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"Лидеры цифровой трансформации" создали помощника по подбору инвестплощадок - РИА Новости, 30.06.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:29 30.06.2024 (обновлено: 14:34 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/investploschadki-1956451491.html
"Лидеры цифровой трансформации" создали помощника по подбору инвестплощадок
"Лидеры цифровой трансформации" создали помощника по подбору инвестплощадок - РИА Новости, 30.06.2024
"Лидеры цифровой трансформации" создали помощника по подбору инвестплощадок
Участники шестого ежегодного конкурса мэра Москвы по разработке цифровых решений "Лидеры цифровой трансформации" создали "умного помощника" для Инвестиционного... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T14:29
2024-06-30T14:34
экономика
москва
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Участники шестого ежегодного конкурса мэра Москвы по разработке цифровых решений "Лидеры цифровой трансформации" создали "умного помощника" для Инвестиционного портала столицы, который сможет самостоятельно находить для инвестора площадку под новое производство или подобрать оптимальные меры поддержки, заявила заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Дарья Степанова."Город предлагает промышленникам свыше 20 системных и антикризисных мер поддержки, которые, в том числе, представлены на главном ресурсе столичного бизнеса – Инвестиционном портале Москвы. Однако, промышленникам не всегда легко разобраться, какой конкретно инструмент подойдет для развития их проекта. В связи с этим было принято решение создать "умного помощника" с искусственным интеллектом", – приводит пресс-служба ДИПП слова Степановой.Она добавила, что этот помощник легко сможет обрабатывать обращения пользователей, задавать уточняющие вопросы и на основе полученных ответов предлагать подходящие меры поддержки, а также находить землю или помещение.Отмечается, что основными пользователями нового инструмента станут инвесторы, которым необходимо быстро и прозрачно найти нужное решение. Тестирование сервиса будет проходить на Инвестпортале с дальнейшим внедрением для общего пользования.В 2024 году заявки на решение задачи подали 37 команд, из них три – вышли в финал. Победу одержала команда banz.ai, в составе которой четыре москвича и один участник из Новосибирска. Команда из двух человек – из Москвы и Орла – с названием "ААА" заняла второе место. Тройку победителей замкнула молодежная команда "ИИриски", в состав которой вошли студенты ВШЭ и РАНХиГС из Москвы и Сочи.
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экономика, москва
Экономика, Москва, Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

"Лидеры цифровой трансформации" создали помощника по подбору инвестплощадок

© Фото : Пресс-служба ДИПП"Лидеры цифровой трансформации" создали помощника по подбору инвестплощадок
Лидеры цифровой трансформации создали помощника по подбору инвестплощадок - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© Фото : Пресс-служба ДИПП
"Лидеры цифровой трансформации" создали помощника по подбору инвестплощадок
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Участники шестого ежегодного конкурса мэра Москвы по разработке цифровых решений "Лидеры цифровой трансформации" создали "умного помощника" для Инвестиционного портала столицы, который сможет самостоятельно находить для инвестора площадку под новое производство или подобрать оптимальные меры поддержки, заявила заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Дарья Степанова.
«
"Город предлагает промышленникам свыше 20 системных и антикризисных мер поддержки, которые, в том числе, представлены на главном ресурсе столичного бизнеса – Инвестиционном портале Москвы. Однако, промышленникам не всегда легко разобраться, какой конкретно инструмент подойдет для развития их проекта. В связи с этим было принято решение создать "умного помощника" с искусственным интеллектом", – приводит пресс-служба ДИПП слова Степановой.
Она добавила, что этот помощник легко сможет обрабатывать обращения пользователей, задавать уточняющие вопросы и на основе полученных ответов предлагать подходящие меры поддержки, а также находить землю или помещение.
Отмечается, что основными пользователями нового инструмента станут инвесторы, которым необходимо быстро и прозрачно найти нужное решение. Тестирование сервиса будет проходить на Инвестпортале с дальнейшим внедрением для общего пользования.
В 2024 году заявки на решение задачи подали 37 команд, из них три – вышли в финал. Победу одержала команда banz.ai, в составе которой четыре москвича и один участник из Новосибирска. Команда из двух человек – из Москвы и Орла – с названием "ААА" заняла второе место. Тройку победителей замкнула молодежная команда "ИИриски", в состав которой вошли студенты ВШЭ и РАНХиГС из Москвы и Сочи.
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