https://ria.ru/20240630/golosovanie-1956511220.html
Марин Ле Пен призвала активно голосовать за ее партию во II туре выборов
Марин Ле Пен призвала активно голосовать за ее партию во II туре выборов - РИА Новости, 30.06.2024
Марин Ле Пен призвала активно голосовать за ее партию во II туре выборов
Экс-кандидат на президентских выборах во Франции, бывшая глава парламентской фракции популярной правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен поздравила РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T21:20
2024-06-30T21:20
2024-06-30T21:58
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ПАРИЖ, 30 июн – РИА Новости. Экс-кандидат на президентских выборах во Франции, бывшая глава парламентской фракции популярной правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен поздравила своих сторонников с лидерством ее партии на выборах по итогам первого тура и призвала обеспечить абсолютное большинство правым во втором туре."Для проведения реформ, в которых нуждается страна, нам необходимо абсолютное большинство, чтобы Джордан Барделла уже через восемь дней был назначен Эммануэлем Макроном на пост премьер-министра", - сказала Ле Пен, выступая перед сторонниками в городе Энен-Бомон.По ее словам, сторонники Макрона потерпели очевидное поражение в первом туре, теперь предстоит борьба с социалистами.Она также сообщила, что сама сумела переизбраться в парламент уже в первом туре.МВД Франции ранее объявило предварительные итоги голосования в I туре выборов в парламент: партия "Национальное объединение" лидирует с 34,2% голосов, коалиция левых "Новый народный фронт" - на 2-м месте с 29,1%, коалиция Макрона – 3-я с 21,5%.
https://ria.ru/20240630/makron-1956512485.html
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в мире, франция, марин ле пен, эммануэль макрон
В мире, Франция, Марин Ле Пен, Эммануэль Макрон
Марин Ле Пен призвала активно голосовать за ее партию во II туре выборов
Марин Ле Пен призвала голосовать за ее партию во II туре парламентских выборов
ПАРИЖ, 30 июн – РИА Новости. Экс-кандидат на президентских выборах во Франции, бывшая глава парламентской фракции популярной правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен поздравила своих сторонников с лидерством ее партии на выборах по итогам первого тура и призвала обеспечить абсолютное большинство правым во втором туре.
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"Для проведения реформ, в которых нуждается страна, нам необходимо абсолютное большинство, чтобы Джордан Барделла уже через восемь дней был назначен Эммануэлем Макроном на пост премьер-министра", - сказала Ле Пен, выступая перед сторонниками в городе Энен-Бомон.
По ее словам, сторонники Макрона потерпели очевидное поражение в первом туре, теперь предстоит борьба с социалистами.
Она также сообщила, что сама сумела переизбраться в парламент уже в первом туре.
МВД Франции ранее объявило предварительные итоги голосования в I туре выборов в парламент: партия "Национальное объединение" лидирует с 34,2% голосов, коалиция левых "Новый народный фронт" - на 2-м месте с 29,1%, коалиция Макрона – 3-я с 21,5%.