https://ria.ru/20240630/golosovanie-1956511220.html

Марин Ле Пен призвала активно голосовать за ее партию во II туре выборов

Марин Ле Пен призвала активно голосовать за ее партию во II туре выборов - РИА Новости, 30.06.2024

Марин Ле Пен призвала активно голосовать за ее партию во II туре выборов

Экс-кандидат на президентских выборах во Франции, бывшая глава парламентской фракции популярной правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен поздравила РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T21:20

2024-06-30T21:20

2024-06-30T21:58

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франция

марин ле пен

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 30 июн – РИА Новости. Экс-кандидат на президентских выборах во Франции, бывшая глава парламентской фракции популярной правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен поздравила своих сторонников с лидерством ее партии на выборах по итогам первого тура и призвала обеспечить абсолютное большинство правым во втором туре."Для проведения реформ, в которых нуждается страна, нам необходимо абсолютное большинство, чтобы Джордан Барделла уже через восемь дней был назначен Эммануэлем Макроном на пост премьер-министра", - сказала Ле Пен, выступая перед сторонниками в городе Энен-Бомон.По ее словам, сторонники Макрона потерпели очевидное поражение в первом туре, теперь предстоит борьба с социалистами.Она также сообщила, что сама сумела переизбраться в парламент уже в первом туре.МВД Франции ранее объявило предварительные итоги голосования в I туре выборов в парламент: партия "Национальное объединение" лидирует с 34,2% голосов, коалиция левых "Новый народный фронт" - на 2-м месте с 29,1%, коалиция Макрона – 3-я с 21,5%.

https://ria.ru/20240630/makron-1956512485.html

https://ria.ru/20240630/bardella-1956513550.html

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в мире, франция, марин ле пен, эммануэль макрон