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Марин Ле Пен призвала активно голосовать за ее партию во II туре выборов - РИА Новости, 30.06.2024
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21:20 30.06.2024 (обновлено: 21:58 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/golosovanie-1956511220.html
Марин Ле Пен призвала активно голосовать за ее партию во II туре выборов
Марин Ле Пен призвала активно голосовать за ее партию во II туре выборов - РИА Новости, 30.06.2024
Марин Ле Пен призвала активно голосовать за ее партию во II туре выборов
Экс-кандидат на президентских выборах во Франции, бывшая глава парламентской фракции популярной правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен поздравила РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T21:20
2024-06-30T21:58
в мире
франция
марин ле пен
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 30 июн – РИА Новости. Экс-кандидат на президентских выборах во Франции, бывшая глава парламентской фракции популярной правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен поздравила своих сторонников с лидерством ее партии на выборах по итогам первого тура и призвала обеспечить абсолютное большинство правым во втором туре."Для проведения реформ, в которых нуждается страна, нам необходимо абсолютное большинство, чтобы Джордан Барделла уже через восемь дней был назначен Эммануэлем Макроном на пост премьер-министра", - сказала Ле Пен, выступая перед сторонниками в городе Энен-Бомон.По ее словам, сторонники Макрона потерпели очевидное поражение в первом туре, теперь предстоит борьба с социалистами.Она также сообщила, что сама сумела переизбраться в парламент уже в первом туре.МВД Франции ранее объявило предварительные итоги голосования в I туре выборов в парламент: партия "Национальное объединение" лидирует с 34,2% голосов, коалиция левых "Новый народный фронт" - на 2-м месте с 29,1%, коалиция Макрона – 3-я с 21,5%.
https://ria.ru/20240630/makron-1956512485.html
https://ria.ru/20240630/bardella-1956513550.html
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в мире, франция, марин ле пен, эммануэль макрон
В мире, Франция, Марин Ле Пен, Эммануэль Макрон
Марин Ле Пен призвала активно голосовать за ее партию во II туре выборов

Марин Ле Пен призвала голосовать за ее партию во II туре парламентских выборов

© AP Photo / Lewis JolyПредседатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен
Председатель партии Национальное объединение Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© AP Photo / Lewis Joly
Председатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен . Архивное фото
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ПАРИЖ, 30 июн – РИА Новости. Экс-кандидат на президентских выборах во Франции, бывшая глава парламентской фракции популярной правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен поздравила своих сторонников с лидерством ее партии на выборах по итогам первого тура и призвала обеспечить абсолютное большинство правым во втором туре.
«
"Для проведения реформ, в которых нуждается страна, нам необходимо абсолютное большинство, чтобы Джордан Барделла уже через восемь дней был назначен Эммануэлем Макроном на пост премьер-министра", - сказала Ле Пен, выступая перед сторонниками в городе Энен-Бомон.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Макрон призвал к широкому демократическому и республиканскому объединению
Вчера, 21:32
По ее словам, сторонники Макрона потерпели очевидное поражение в первом туре, теперь предстоит борьба с социалистами.
Она также сообщила, что сама сумела переизбраться в парламент уже в первом туре.
МВД Франции ранее объявило предварительные итоги голосования в I туре выборов в парламент: партия "Национальное объединение" лидирует с 34,2% голосов, коалиция левых "Новый народный фронт" - на 2-м месте с 29,1%, коалиция Макрона – 3-я с 21,5%.
Жордан Барделла - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Французский политик Барделла заявил, что намерен стать премьером
Вчера, 21:41
 
В миреФранцияМарин Ле ПенЭммануэль Макрон
 
 
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