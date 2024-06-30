https://ria.ru/20240630/genshtab-1956507800.html

Генштаб Белоруссии рассказал об обстановке на границе со странами ЕС

Генштаб Белоруссии рассказал об обстановке на границе со странами ЕС - РИА Новости, 01.07.2024

Генштаб Белоруссии рассказал об обстановке на границе со странами ЕС

Начальник генерального штаба вооруженных сил, первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил телеканалу ОНТ, что у границы республики со странами... РИА Новости, 01.07.2024

2024-06-30T21:02

2024-06-30T21:02

2024-07-01T00:38

в мире

белоруссия

нато

евросоюз

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МИНСК, 30 июн – РИА Новости. Начальник генерального штаба вооруженных сил, первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил телеканалу ОНТ, что у границы республики со странами ЕС находятся 10 батальонных тактических групп НАТО общей численностью около 20 тысяч человек. Как уточнил Муравейко, шесть из данных групп прислали США. Он задался вопросом, с какой целью размещен данный контингент."Довольны ли мы таким соседством? Нас это беспокоит, напрягает", - отметил замглавы ведомства. Муравейко заметил, что "это сподвигает рассматривать и оценивать каждое действие" войск стран НАТО. Минск, заверил он, внимательно следит за действиями сил НАТО и вооруженных сил соседних стран."Мы изучаем те приемы и способы, которые они отрабатывают", - добавил он.

https://ria.ru/20240630/tyao-1956506818.html

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в мире, белоруссия, нато, евросоюз