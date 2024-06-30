https://ria.ru/20240630/genshtab-1956507800.html
Генштаб Белоруссии рассказал об обстановке на границе со странами ЕС
Генштаб Белоруссии рассказал об обстановке на границе со странами ЕС - РИА Новости, 01.07.2024
Генштаб Белоруссии рассказал об обстановке на границе со странами ЕС
Начальник генерального штаба вооруженных сил, первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил телеканалу ОНТ, что у границы республики со странами... РИА Новости, 01.07.2024
2024-06-30T21:02
2024-06-30T21:02
2024-07-01T00:38
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МИНСК, 30 июн – РИА Новости. Начальник генерального штаба вооруженных сил, первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил телеканалу ОНТ, что у границы республики со странами ЕС находятся 10 батальонных тактических групп НАТО общей численностью около 20 тысяч человек. Как уточнил Муравейко, шесть из данных групп прислали США. Он задался вопросом, с какой целью размещен данный контингент."Довольны ли мы таким соседством? Нас это беспокоит, напрягает", - отметил замглавы ведомства. Муравейко заметил, что "это сподвигает рассматривать и оценивать каждое действие" войск стран НАТО. Минск, заверил он, внимательно следит за действиями сил НАТО и вооруженных сил соседних стран."Мы изучаем те приемы и способы, которые они отрабатывают", - добавил он.
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в мире, белоруссия, нато, евросоюз
В мире, Белоруссия, НАТО, Евросоюз
Генштаб Белоруссии рассказал об обстановке на границе со странами ЕС
Генштаб: у границы Белоруссии со странами ЕС находятся 10 батальонных групп НАТО
МИНСК, 30 июн – РИА Новости.
Начальник генерального штаба вооруженных сил, первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил телеканалу ОНТ
, что у границы республики со странами ЕС находятся 10 батальонных тактических групп НАТО общей численностью около 20 тысяч человек.
Как уточнил Муравейко, шесть из данных групп прислали США. Он задался вопросом, с какой целью размещен данный контингент.
"Довольны ли мы таким соседством? Нас это беспокоит, напрягает", - отметил замглавы ведомства.
Муравейко заметил, что "это сподвигает рассматривать и оценивать каждое действие" войск стран НАТО. Минск, заверил он, внимательно следит за действиями сил НАТО и вооруженных сил соседних стран.
"Мы изучаем те приемы и способы, которые они отрабатывают", - добавил он.