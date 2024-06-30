При израильских ударах по сектору Газа погибли более 40 человек
При израильских ударах по сектору Газа погибли 43 человека, пострадали 111
© AP Photo / Ismael Abu DayyahДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
КАИР, 30 июн - РИА Новости. Сорок три человека погибли, 111 пострадали за последние сутки при израильских ударах по сектору Газа, сообщило министерство здравоохранения Газы.
"В последние 24 часа израильская оккупация совершила три массовых убийства семей в секторе Газа, в больницы поступили 43 погибших и 111 пострадавших", - говорится в заявлении минздрава Газы.
Отмечается, что число погибших в секторе Газа выросло до 37 877, пострадали более 86,9 тысячи человек.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Армия Израиля расследует убийство заложников в секторе Газа
16 декабря 2023, 17:13