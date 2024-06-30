https://ria.ru/20240630/gaza-1956449530.html

При израильских ударах по сектору Газа погибли более 40 человек

При израильских ударах по сектору Газа погибли более 40 человек - РИА Новости, 30.06.2024

При израильских ударах по сектору Газа погибли более 40 человек

Сорок три человека погибли, 111 пострадали за последние сутки при израильских ударах по сектору Газа, сообщило министерство здравоохранения Газы. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T14:17

2024-06-30T14:17

2024-06-30T14:17

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 30 июн - РИА Новости. Сорок три человека погибли, 111 пострадали за последние сутки при израильских ударах по сектору Газа, сообщило министерство здравоохранения Газы. "В последние 24 часа израильская оккупация совершила три массовых убийства семей в секторе Газа, в больницы поступили 43 погибших и 111 пострадавших", - говорится в заявлении минздрава Газы. Отмечается, что число погибших в секторе Газа выросло до 37 877, пострадали более 86,9 тысячи человек. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240518/tsakhal-1946931298.html

https://ria.ru/20231216/zalozhniki-1916217841.html

израиль

рафах (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году