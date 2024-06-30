Рейтинг@Mail.ru
"Национальное объединение", предварительно, лидирует на выборах во Франции - РИА Новости, 30.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:41 30.06.2024 (обновлено: 21:01 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/frantsiya-1956506309.html
"Национальное объединение", предварительно, лидирует на выборах во Франции
"Национальное объединение", предварительно, лидирует на выборах во Франции - РИА Новости, 30.06.2024
"Национальное объединение", предварительно, лидирует на выборах во Франции
"Национальное объединение" предварительно выигрывает первый тур парламентских выборов во Франции, набирая 34,5% голосов, партия Макрона идет на третьем месте с... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T20:41
2024-06-30T21:01
франция
бельгия
в мире
эммануэль макрон
выборы в европарламент — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154927/06/1549270684_0:201:2925:1846_1920x0_80_0_0_f6572040b7faefbf2f89ce3a11e77d3d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 31 июн - РИА Новости. "Национальное объединение" предварительно выигрывает первый тур парламентских выборов во Франции, набирая 34,5% голосов, партия Макрона идет на третьем месте с 22,5%, сообщает бельгийский новостной портал RTBF Actus."Национальное объединение" набирает от 33,5% до 34,5%, "Новый народный фронт" получает от 29% до 31,5%. Президентская коалиция "Вместе" получает предварительное третье место, набирая от 19% до 23%, говорится в сообщении RTBF Actus.Новостной портал отмечает, что результаты являются предварительными и разнятся в зависимости от источника. А предварительные подсчеты составлены "на основе подсчитанных голосов на первых избирательных участках".Во Франции в воскресенье проходит первый тур внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента. Второй тур состоится 7 июля. Французам предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны.По данным МВД республики, явка на выборах в первом туре на 12:00 по местному времени составила 25,9%.Впервые в истории Пятой республики выборы проходят в такие сжатые сроки. После объявления президента Эммануэля Макрона о роспуске парламента вечером 9 июня у партий было менее трех недель, чтобы выдвинуть своих кандидатов и провести предвыборную агитацию.Борьба разворачивается между тремя основными блоками, каждый из которых пользуется весомой поддержкой граждан. По данным последних опросов, лидерство сохраняет крайне правая партия "Национальное объединение" с 37% голосов. За ней идет коалиция левых "Новый народный фронт" с 28% голосов, президентская коалиция "Вместе" получает 20%.
https://ria.ru/20240626/lepen-1955485879.html
https://ria.ru/20240630/parizh-1956490884.html
франция
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154927/06/1549270684_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_4a883d80dc9ab66da4e0beace46cbdf8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, бельгия, в мире, эммануэль макрон, выборы в европарламент — 2024
Франция, Бельгия, В мире, Эммануэль Макрон, Выборы в Европарламент — 2024
"Национальное объединение", предварительно, лидирует на выборах во Франции

"Национальное объединение", предварительно, выигрывает I тур выборов во Франции

© РИА Новости / Жюльен Маттиа | Перейти в медиабанк Париж
Париж - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в медиабанк
Париж . Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 31 июн - РИА Новости. "Национальное объединение" предварительно выигрывает первый тур парламентских выборов во Франции, набирая 34,5% голосов, партия Макрона идет на третьем месте с 22,5%, сообщает бельгийский новостной портал RTBF Actus.
«
"Национальное объединение" набирает от 33,5% до 34,5%, "Новый народный фронт" получает от 29% до 31,5%. Президентская коалиция "Вместе" получает предварительное третье место, набирая от 19% до 23%, говорится в сообщении RTBF Actus.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Победа Ле Пен тоже ведет Францию в тупик
26 июня, 08:00
Новостной портал отмечает, что результаты являются предварительными и разнятся в зависимости от источника. А предварительные подсчеты составлены "на основе подсчитанных голосов на первых избирательных участках".
Во Франции в воскресенье проходит первый тур внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента. Второй тур состоится 7 июля. Французам предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны.
По данным МВД республики, явка на выборах в первом туре на 12:00 по местному времени составила 25,9%.
Впервые в истории Пятой республики выборы проходят в такие сжатые сроки. После объявления президента Эммануэля Макрона о роспуске парламента вечером 9 июня у партий было менее трех недель, чтобы выдвинуть своих кандидатов и провести предвыборную агитацию.
Борьба разворачивается между тремя основными блоками, каждый из которых пользуется весомой поддержкой граждан. По данным последних опросов, лидерство сохраняет крайне правая партия "Национальное объединение" с 37% голосов. За ней идет коалиция левых "Новый народный фронт" с 28% голосов, президентская коалиция "Вместе" получает 20%.
Магазины Парижа устанавливают фанерные щиты на витринах и дверях в ожидании беспорядков - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Магазины в Париже устанавливают на витринах щиты в ожидании беспорядков
Вчера, 18:43
 
ФранцияБельгияВ миреЭммануэль МакронВыборы в Европарламент — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала