https://ria.ru/20240630/frantsiya-1956506309.html
"Национальное объединение", предварительно, лидирует на выборах во Франции
"Национальное объединение", предварительно, лидирует на выборах во Франции - РИА Новости, 30.06.2024
"Национальное объединение", предварительно, лидирует на выборах во Франции
"Национальное объединение" предварительно выигрывает первый тур парламентских выборов во Франции, набирая 34,5% голосов, партия Макрона идет на третьем месте с... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T20:41
2024-06-30T20:41
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БРЮССЕЛЬ, 31 июн - РИА Новости. "Национальное объединение" предварительно выигрывает первый тур парламентских выборов во Франции, набирая 34,5% голосов, партия Макрона идет на третьем месте с 22,5%, сообщает бельгийский новостной портал RTBF Actus."Национальное объединение" набирает от 33,5% до 34,5%, "Новый народный фронт" получает от 29% до 31,5%. Президентская коалиция "Вместе" получает предварительное третье место, набирая от 19% до 23%, говорится в сообщении RTBF Actus.Новостной портал отмечает, что результаты являются предварительными и разнятся в зависимости от источника. А предварительные подсчеты составлены "на основе подсчитанных голосов на первых избирательных участках".Во Франции в воскресенье проходит первый тур внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента. Второй тур состоится 7 июля. Французам предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны.По данным МВД республики, явка на выборах в первом туре на 12:00 по местному времени составила 25,9%.Впервые в истории Пятой республики выборы проходят в такие сжатые сроки. После объявления президента Эммануэля Макрона о роспуске парламента вечером 9 июня у партий было менее трех недель, чтобы выдвинуть своих кандидатов и провести предвыборную агитацию.Борьба разворачивается между тремя основными блоками, каждый из которых пользуется весомой поддержкой граждан. По данным последних опросов, лидерство сохраняет крайне правая партия "Национальное объединение" с 37% голосов. За ней идет коалиция левых "Новый народный фронт" с 28% голосов, президентская коалиция "Вместе" получает 20%.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, бельгия, в мире, эммануэль макрон, выборы в европарламент — 2024
Франция, Бельгия, В мире, Эммануэль Макрон, Выборы в Европарламент — 2024
"Национальное объединение", предварительно, лидирует на выборах во Франции
"Национальное объединение", предварительно, выигрывает I тур выборов во Франции
БРЮССЕЛЬ, 31 июн - РИА Новости.
"Национальное объединение" предварительно выигрывает первый тур парламентских выборов во Франции, набирая 34,5% голосов, партия Макрона идет на третьем месте с 22,5%, сообщает бельгийский новостной портал RTBF Actus
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"Национальное объединение" набирает от 33,5% до 34,5%, "Новый народный фронт" получает от 29% до 31,5%. Президентская коалиция "Вместе" получает предварительное третье место, набирая от 19% до 23%, говорится в сообщении RTBF Actus.
Новостной портал отмечает, что результаты являются предварительными и разнятся в зависимости от источника. А предварительные подсчеты составлены "на основе подсчитанных голосов на первых избирательных участках".
Во Франции в воскресенье проходит первый тур внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента. Второй тур состоится 7 июля. Французам предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны.
По данным МВД республики, явка на выборах в первом туре на 12:00 по местному времени составила 25,9%.
Впервые в истории Пятой республики выборы проходят в такие сжатые сроки. После объявления президента Эммануэля Макрона о роспуске парламента вечером 9 июня у партий было менее трех недель, чтобы выдвинуть своих кандидатов и провести предвыборную агитацию.
Борьба разворачивается между тремя основными блоками, каждый из которых пользуется весомой поддержкой граждан. По данным последних опросов, лидерство сохраняет крайне правая партия "Национальное объединение" с 37% голосов. За ней идет коалиция левых "Новый народный фронт" с 28% голосов, президентская коалиция "Вместе" получает 20%.