https://ria.ru/20240630/frantsiya-1956506309.html

"Национальное объединение", предварительно, лидирует на выборах во Франции

"Национальное объединение", предварительно, лидирует на выборах во Франции - РИА Новости, 30.06.2024

"Национальное объединение", предварительно, лидирует на выборах во Франции

"Национальное объединение" предварительно выигрывает первый тур парламентских выборов во Франции, набирая 34,5% голосов, партия Макрона идет на третьем месте с... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T20:41

2024-06-30T20:41

2024-06-30T21:01

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выборы в европарламент — 2024

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БРЮССЕЛЬ, 31 июн - РИА Новости. "Национальное объединение" предварительно выигрывает первый тур парламентских выборов во Франции, набирая 34,5% голосов, партия Макрона идет на третьем месте с 22,5%, сообщает бельгийский новостной портал RTBF Actus."Национальное объединение" набирает от 33,5% до 34,5%, "Новый народный фронт" получает от 29% до 31,5%. Президентская коалиция "Вместе" получает предварительное третье место, набирая от 19% до 23%, говорится в сообщении RTBF Actus.Новостной портал отмечает, что результаты являются предварительными и разнятся в зависимости от источника. А предварительные подсчеты составлены "на основе подсчитанных голосов на первых избирательных участках".Во Франции в воскресенье проходит первый тур внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента. Второй тур состоится 7 июля. Французам предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны.По данным МВД республики, явка на выборах в первом туре на 12:00 по местному времени составила 25,9%.Впервые в истории Пятой республики выборы проходят в такие сжатые сроки. После объявления президента Эммануэля Макрона о роспуске парламента вечером 9 июня у партий было менее трех недель, чтобы выдвинуть своих кандидатов и провести предвыборную агитацию.Борьба разворачивается между тремя основными блоками, каждый из которых пользуется весомой поддержкой граждан. По данным последних опросов, лидерство сохраняет крайне правая партия "Национальное объединение" с 37% голосов. За ней идет коалиция левых "Новый народный фронт" с 28% голосов, президентская коалиция "Вместе" получает 20%.

https://ria.ru/20240626/lepen-1955485879.html

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франция, бельгия, в мире, эммануэль макрон, выборы в европарламент — 2024