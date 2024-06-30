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Марин ле Пен пообщалась с избирателями города Энен-Бомон - РИА Новости, 30.06.2024
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14:47 30.06.2024 (обновлено: 15:06 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/frantsiya-1956455710.html
Марин ле Пен пообщалась с избирателями города Энен-Бомон
Марин ле Пен пообщалась с избирателями города Энен-Бомон - РИА Новости, 30.06.2024
Марин ле Пен пообщалась с избирателями города Энен-Бомон
Экс-кандидат на президентских выборах во Франции, бывшая глава парламентской фракции популярной правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в день... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T14:47
2024-06-30T15:06
в мире
франция
марин ле пен
эммануэль макрон
брижит бардо
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ЭНЕН-БОМОН (Франция), 30 июн - РИА Новости. Экс-кандидат на президентских выборах во Франции, бывшая глава парламентской фракции популярной правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в день выборов пообщалась с избирателями города Энен-Бомон, раздала автографы и даже получила подарок. Ле Пен в полдень по местному времени (13.00 мск) появилась на участке №4 в здании местной музыкальной школы на улице Брижит Бардо. Политик приехала голосовать в этот небольшой городок на севере Франции, где она числилась муниципальным советником в 2008-2010 годах и откуда она впервые смогла избраться депутатом французского парламента. У избирательного участка политика встретил журналисты и представители местной городской администрации. Несколько сторонников сопровождали ее аплодисментами. Ле Пен охотно общалась с людьми, обнимала избирателей и раздавала автографы. Одна из сторонниц политика подарила ей браслет из белого камня, который, по ее словам, "приносит удачу". "Спасибо. Белый, подходит ко всему", - отметила Ле Пен, надевая браслет. После ее отъезда ажиотаж вокруг избирательного участка спал, очереди к урнам для голосования не наблюдается. Небольшой городок Энен-Бомон расположен на севере Франции. Его население составляет всего 26 тысяч человек. Некогда промышленный город в настоящее время стал одним из депрессивных населенных пунктов на севере Франции. Высокий уровень безработицы, вызванный закрытием и переносом промышленных предприятий, стал благодатной почвой для партии Ле Пен, опирающейся на протестный электорат. На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.
https://ria.ru/20240617/ifop-1953434689.html
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353
60
353
60
Марин Ле Пен пообщалась с избирателями после того, как проголосовала на выборах
Марин Ле Пен пообщалась с избирателями после того, как проголосовала на выборах в Национальное собрание, раздала автографы и получила в подарок от сторонницы браслет из белого камня. "Он приносит удачу", - сказала женщина, передавая подарок. "Спасибо. Белый, подходит ко всему", - ответила Ле Пен, надевая браслет. "Спасибо. Белый, подходит ко всему", - ответила Ле Пен, надевая браслет.
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в мире, франция, марин ле пен, эммануэль макрон, брижит бардо, европарламент
В мире, Франция, Марин Ле Пен, Эммануэль Макрон, Брижит Бардо, Европарламент
Марин ле Пен пообщалась с избирателями города Энен-Бомон

Марин ле Пен пообщалась с избирателями и получила подарки

Читать ria.ru в
ЭНЕН-БОМОН (Франция), 30 июн - РИА Новости. Экс-кандидат на президентских выборах во Франции, бывшая глава парламентской фракции популярной правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в день выборов пообщалась с избирателями города Энен-Бомон, раздала автографы и даже получила подарок.
Ле Пен в полдень по местному времени (13.00 мск) появилась на участке №4 в здании местной музыкальной школы на улице Брижит Бардо. Политик приехала голосовать в этот небольшой городок на севере Франции, где она числилась муниципальным советником в 2008-2010 годах и откуда она впервые смогла избраться депутатом французского парламента.
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У избирательного участка политика встретил журналисты и представители местной городской администрации. Несколько сторонников сопровождали ее аплодисментами. Ле Пен охотно общалась с людьми, обнимала избирателей и раздавала автографы. Одна из сторонниц политика подарила ей браслет из белого камня, который, по ее словам, "приносит удачу".
"Спасибо. Белый, подходит ко всему", - отметила Ле Пен, надевая браслет.
После ее отъезда ажиотаж вокруг избирательного участка спал, очереди к урнам для голосования не наблюдается.
Небольшой городок Энен-Бомон расположен на севере Франции. Его население составляет всего 26 тысяч человек. Некогда промышленный город в настоящее время стал одним из депрессивных населенных пунктов на севере Франции. Высокий уровень безработицы, вызванный закрытием и переносом промышленных предприятий, стал благодатной почвой для партии Ле Пен, опирающейся на протестный электорат.
На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.
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