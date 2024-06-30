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Многие французы перенесли отпуск ради выборов - РИА Новости, 30.06.2024
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14:02 30.06.2024 (обновлено: 14:09 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/frantsiya-1956446823.html
Многие французы перенесли отпуск ради выборов
Многие французы перенесли отпуск ради выборов - РИА Новости, 30.06.2024
Многие французы перенесли отпуск ради выборов
Каждый десятый француз перенес свой летний отпуск, чтобы принять участие в голосовании на выборах в парламент, следует из исследования Ifop для компании Roole. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T14:02
2024-06-30T14:09
в мире
франция
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 30 июн – РИА Новости. Каждый десятый француз перенес свой летний отпуск, чтобы принять участие в голосовании на выборах в парламент, следует из исследования Ifop для компании Roole. "Почти каждый десятый француз (9%) перенес свой отпуск, чтобы принять участие в голосовании. При этом среди населения в возрасте от 18 до 24 лет эта цифра составляет 19%", - следует из исследования. Как сообщило МВД, на внеочередных парламентских выборах во Франции отмечают рекордную явку, на 12:00 по местному времени она составила 25,9%. Больше всего граждан (33,7%) проголосовали на юге страны в департаменте Буш-дю-Рон, меньше всего – в департаменте Сен-Сен-Дени, втором самом густонаселённом департаменте Франции. Там утром явка составила 17,93%. Ранее министерство внутренних дел сообщило, что перед первым туром выборов с 10 по 28 июня было оформлено 2 641 852 доверенностей. Это в 4,1 раз больше, чем перед выборами 2022 года. По данным исследования, 66% населения намерены принять участие в выборах. На парламентских выборах 2022 года явка составила 47,8%. Исследование проводилось онлайн с 22 по 26 июня, в нем приняли участие 2500 человек, погрешность не указана. На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.
https://ria.ru/20240628/frantsiya-1956069975.html
https://ria.ru/20240630/frantsiya-1956411202.html
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353
60
353
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в мире, франция, эммануэль макрон, европарламент
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Европарламент
Многие французы перенесли отпуск ради выборов

Ifop: каждый десятый француз перенес отпуск, чтобы принять участие в выборах

© AP Photo / Louise DelmotteИзбиратель голосует на избирательном участке во время первого тура выборов в Национальное собрание в Париже. 30 июня 2024
Избиратель голосует на избирательном участке во время первого тура выборов в Национальное собрание в Париже. 30 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© AP Photo / Louise Delmotte
Избиратель голосует на избирательном участке во время первого тура выборов в Национальное собрание в Париже. 30 июня 2024
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ПАРИЖ, 30 июн – РИА Новости. Каждый десятый француз перенес свой летний отпуск, чтобы принять участие в голосовании на выборах в парламент, следует из исследования Ifop для компании Roole.
"Почти каждый десятый француз (9%) перенес свой отпуск, чтобы принять участие в голосовании. При этом среди населения в возрасте от 18 до 24 лет эта цифра составляет 19%", - следует из исследования.
Марин Ле Пен на предвыборном мероприятии - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Французская оппозиция обходит коалицию Макрона по итогам опросов
28 июня, 12:24
Как сообщило МВД, на внеочередных парламентских выборах во Франции отмечают рекордную явку, на 12:00 по местному времени она составила 25,9%. Больше всего граждан (33,7%) проголосовали на юге страны в департаменте Буш-дю-Рон, меньше всего – в департаменте Сен-Сен-Дени, втором самом густонаселённом департаменте Франции. Там утром явка составила 17,93%.
Ранее министерство внутренних дел сообщило, что перед первым туром выборов с 10 по 28 июня было оформлено 2 641 852 доверенностей. Это в 4,1 раз больше, чем перед выборами 2022 года.
По данным исследования, 66% населения намерены принять участие в выборах. На парламентских выборах 2022 года явка составила 47,8%.
Исследование проводилось онлайн с 22 по 26 июня, в нем приняли участие 2500 человек, погрешность не указана.
На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.
Первый тур выборов в Национальное собрание во Франции - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Во Франции проходит голосование на внеочередных выборах в парламент
09:29
 
В миреФранцияЭммануэль МакронЕвропарламент
 
 
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