https://ria.ru/20240630/frantsiya-1956446823.html

Многие французы перенесли отпуск ради выборов

Многие французы перенесли отпуск ради выборов - РИА Новости, 30.06.2024

Многие французы перенесли отпуск ради выборов

Каждый десятый француз перенес свой летний отпуск, чтобы принять участие в голосовании на выборах в парламент, следует из исследования Ifop для компании Roole. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T14:02

2024-06-30T14:02

2024-06-30T14:09

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франция

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 30 июн – РИА Новости. Каждый десятый француз перенес свой летний отпуск, чтобы принять участие в голосовании на выборах в парламент, следует из исследования Ifop для компании Roole. "Почти каждый десятый француз (9%) перенес свой отпуск, чтобы принять участие в голосовании. При этом среди населения в возрасте от 18 до 24 лет эта цифра составляет 19%", - следует из исследования. Как сообщило МВД, на внеочередных парламентских выборах во Франции отмечают рекордную явку, на 12:00 по местному времени она составила 25,9%. Больше всего граждан (33,7%) проголосовали на юге страны в департаменте Буш-дю-Рон, меньше всего – в департаменте Сен-Сен-Дени, втором самом густонаселённом департаменте Франции. Там утром явка составила 17,93%. Ранее министерство внутренних дел сообщило, что перед первым туром выборов с 10 по 28 июня было оформлено 2 641 852 доверенностей. Это в 4,1 раз больше, чем перед выборами 2022 года. По данным исследования, 66% населения намерены принять участие в выборах. На парламентских выборах 2022 года явка составила 47,8%. Исследование проводилось онлайн с 22 по 26 июня, в нем приняли участие 2500 человек, погрешность не указана. На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.

https://ria.ru/20240628/frantsiya-1956069975.html

https://ria.ru/20240630/frantsiya-1956411202.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, эммануэль макрон, европарламент