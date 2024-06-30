https://ria.ru/20240630/frantsiya-1956444727.html

На выборах в Париже образовались очереди

На выборах в Париже образовались очереди - РИА Новости, 30.06.2024

На выборах в Париже образовались очереди

Избиратели в Париже выстраиваются в очередь, чтобы проголосовать на парламентских выборах во Франции, на избирательных участках в столице отмечают большую... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T13:52

2024-06-30T13:52

2024-06-30T13:55

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ПАРИЖ, 30 июн – РИА Новости. Избиратели в Париже выстраиваются в очередь, чтобы проголосовать на парламентских выборах во Франции, на избирательных участках в столице отмечают большую активность, передает корреспондент РИА Новости с места событий. В воскресенье утром во Франции открылись избирательные участки для голосования в первом туре внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента. Во французской столице избирательные участки расположены в основном в школах и детских садах. После 11.00 часов утра (12.00 мск) к избирательным участкам в Париже можно наблюдать очереди из желающих проголосовать как внутри участков, так и на улице. Парижане приходят на выборы целыми семьями. Как рассказала РИА Новости представительница одного из избирательных участков в 17 округе Парижа, французы активно голосуют с самого утра. "К 11 утра на нашем участке проголосовали уже около 300 человек. Люди все приходят и приходят, стоят в очереди. Похожую активность мы наблюдали на европейских выборах", - сообщила она. На европейской территории страны голосование продлится с 8 утра до 18 часов вечера. В крупных городах избирательные участки могут быть открыты до 20 часов в зависимости от потока избирателей. Первые официальные результаты будут объявлены после этого времени. Французам в двух турах, 30 июня и 7 июля, предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны. Впервые в истории Пятой республики выборы проходят в такие сжатые сроки. После объявления президента Эммануэля Макрона о роспуске парламента вечером 9 июня у партий было менее трех недель, чтобы выдвинуть своих кандидатов и провести предвыборную агитацию. Борьба разворачивается между тремя основными блоками, каждый из которых пользуется весомой поддержкой граждан. По данным последних опросов, лидерство сохраняет "Национальное объединение" с 37% голосов. За ней идет коалиция левых "Новый народный фронт" с 28% голосов, президентская коалиция "Вместе" получает 20%.

https://ria.ru/20240630/frantsiya-1956434025.html

https://ria.ru/20240630/frantsiya-1956444300.html

https://ria.ru/20240630/frantsiya-1956431975.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, париж, франция, эммануэль макрон