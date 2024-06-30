Марин Ле Пен проголосовала на досрочных парламентских выборах
Глава "Национального объединения" Марин Ле Пен проголосовала на выборах
© AFP 2024 / FRANCOIS LO PRESTIМарин Ле Пен во время голосования на досрочных парламентских выборах в Энен-Бомон, Франция. 30 июня 2024
Марин Ле Пен во время голосования на досрочных парламентских выборах в Энен-Бомон, Франция. 30 июня 2024
ЭНЕН-БОМОН, 30 июн - РИА Новости. Экс-кандидат на президентских выборах во Франции, бывшая глава парламентской фракции популярной правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен проголосовала в воскресенье на досрочных парламентских выборах, передает корреспондент РИА Новости.
Голосование проходит на участке номер 4 в городе Энен-Бомон в здании местной музыкальной школы. Политик приехала голосовать в этот небольшой городок на севере Франции, где она числилась муниципальным советником в 2008-2010 годах и откуда впервые в 2017 году была избрана депутатом французского парламента.
Ле Пен пришла в 12.00 по местному времени на избирательный участок, где сторонники встретили ее аплодисментами. У здания политика с самого утра ожидала большая группа французских и иностранных журналистов.
Традиционно Ле Пен и ее сторонники добиваются высоких результатов в этом регионе. На прошедших недавно выборах в Европарламент лидер партии "Национальное объединение" Джордан Барделла набрал более 60%. На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.