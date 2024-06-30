https://ria.ru/20240630/frantsiya-1956444300.html

Марин Ле Пен проголосовала на досрочных парламентских выборах

Марин Ле Пен проголосовала на досрочных парламентских выборах - РИА Новости, 30.06.2024

Марин Ле Пен проголосовала на досрочных парламентских выборах

Экс-кандидат на президентских выборах во Франции, бывшая глава парламентской фракции популярной правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T13:48

2024-06-30T13:48

2024-06-30T14:14

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франция

марин ле пен

эммануэль макрон

европарламент

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ЭНЕН-БОМОН, 30 июн - РИА Новости. Экс-кандидат на президентских выборах во Франции, бывшая глава парламентской фракции популярной правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен проголосовала в воскресенье на досрочных парламентских выборах, передает корреспондент РИА Новости. Голосование проходит на участке номер 4 в городе Энен-Бомон в здании местной музыкальной школы. Политик приехала голосовать в этот небольшой городок на севере Франции, где она числилась муниципальным советником в 2008-2010 годах и откуда впервые в 2017 году была избрана депутатом французского парламента. Ле Пен пришла в 12.00 по местному времени на избирательный участок, где сторонники встретили ее аплодисментами. У здания политика с самого утра ожидала большая группа французских и иностранных журналистов. Традиционно Ле Пен и ее сторонники добиваются высоких результатов в этом регионе. На прошедших недавно выборах в Европарламент лидер партии "Национальное объединение" Джордан Барделла набрал более 60%. На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.

https://ria.ru/20240630/frantsiya-1956434025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, марин ле пен, эммануэль макрон, европарламент