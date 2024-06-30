https://ria.ru/20240630/frantsiya-1956434025.html

На избирательном участке в Ницце наблюдатель ударил председателя

На избирательном участке в Ницце наблюдатель ударил председателя - РИА Новости, 30.06.2024

На избирательном участке в Ницце наблюдатель ударил председателя

На избирательном участке в Ницце в ходе первого тура парламентских выборов во Франции наблюдатель ударил председателя и попытался помешать проведению... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T12:35

2024-06-30T12:35

2024-06-30T13:07

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франция

ницца

приморские альпы

эммануэль макрон

кристиан эстрози

жеральд дарманен

европарламент

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ПАРИЖ, 30 июн – РИА Новости. На избирательном участке в Ницце в ходе первого тура парламентских выборов во Франции наблюдатель ударил председателя и попытался помешать проведению голосования, сообщил мэр города Кристиан Эстрози в соцсети Х. "Я самым решительным образом осуждаю физическое нападение на председателя избирательного участка в школе Бомет со стороны наблюдателя, назначенного господином (Эриком) Сьотти, который пытался помешать открытию избирательного участка, прежде чем ударить председателя", - написал мэр. Нападавшего задержала полиция департамента Приморские Альпы. Отмечается, что он ударил председателя кулаком в лицо в попытке не дать ему открыть участок. На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов. Как сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, внутренняя разведка ожидает беспорядков и провокаций в ходе выборов.

https://ria.ru/20240630/frantsiya-1956421174.html

https://ria.ru/20240628/frantsiya-1956069975.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, ницца, приморские альпы, эммануэль макрон, кристиан эстрози, жеральд дарманен, европарламент