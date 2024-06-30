https://ria.ru/20240630/frantsiya-1956431975.html

Французы идут на выборы с детьми

Французы идут на выборы с детьми - РИА Новости, 30.06.2024

Французы идут на выборы с детьми

Жители французского приморского города Сен-Назер на побережье Атлантики с охотой идут на внеочередные выборы в Национальное собрание, отправляясь на... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T12:13

2024-06-30T12:13

2024-06-30T13:02

в мире

франция

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СЕН-НАЗЕР, 30 июн - РИА Новости. Жители французского приморского города Сен-Назер на побережье Атлантики с охотой идут на внеочередные выборы в Национальное собрание, отправляясь на избирательные участки с детьми, передает корреспондент РИА Новости. Одним из открытых участков стал детский сад на Бульваре Освобождения. Кабинки для голосования здесь размещены в одном из игровых залов, где детские игрушки для удобства подняли на пристенные шкафы. Чтобы попасть в другое помещение для голосования, избиратели проходят мимо детской уборной. К 10 часам утра местного времени на участок приходят в основном пожилые пары и семьи с детьми, которые для удобства пользуются велосипедами и самокатами. Представитель избирательного участка в разговоре с РИА Новости заявила, что с его открытия на выборы пришло несколько десятков человек, но говорить об уровне явки пока рано. В воскресенье во Франции открылись избирательные участки для голосования в первом туре выборов в нижнюю палату французского парламента, которые могут принести историческую победу правой партии "Национальное объединение". На европейской территории страны голосование продлится с 8 утра до 18 часов вечера. В крупных городах избирательные участки могут быть открыты до 20 часов в зависимости от потока избирателей. Первые официальные результаты будут объявлены после этого времени.

https://ria.ru/20240630/frantsiya-1956421174.html

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франция

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Первый тур выборов в Национальное собрание во Франции Во Франции проходит первый тур выборов в Национальное собрание (нижняя палата парламента), которые могут принести историческую победу правой партии "Национальное объединение". 2024-06-30T12:13 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция