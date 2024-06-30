https://ria.ru/20240630/frantsiya-1956431975.html
Французы идут на выборы с детьми
Французы идут на выборы с детьми - РИА Новости, 30.06.2024
Французы идут на выборы с детьми
Жители французского приморского города Сен-Назер на побережье Атлантики с охотой идут на внеочередные выборы в Национальное собрание, отправляясь на... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T12:13
2024-06-30T12:13
2024-06-30T13:02
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франция
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СЕН-НАЗЕР, 30 июн - РИА Новости. Жители французского приморского города Сен-Назер на побережье Атлантики с охотой идут на внеочередные выборы в Национальное собрание, отправляясь на избирательные участки с детьми, передает корреспондент РИА Новости. Одним из открытых участков стал детский сад на Бульваре Освобождения. Кабинки для голосования здесь размещены в одном из игровых залов, где детские игрушки для удобства подняли на пристенные шкафы. Чтобы попасть в другое помещение для голосования, избиратели проходят мимо детской уборной. К 10 часам утра местного времени на участок приходят в основном пожилые пары и семьи с детьми, которые для удобства пользуются велосипедами и самокатами. Представитель избирательного участка в разговоре с РИА Новости заявила, что с его открытия на выборы пришло несколько десятков человек, но говорить об уровне явки пока рано. В воскресенье во Франции открылись избирательные участки для голосования в первом туре выборов в нижнюю палату французского парламента, которые могут принести историческую победу правой партии "Национальное объединение". На европейской территории страны голосование продлится с 8 утра до 18 часов вечера. В крупных городах избирательные участки могут быть открыты до 20 часов в зависимости от потока избирателей. Первые официальные результаты будут объявлены после этого времени.
https://ria.ru/20240630/frantsiya-1956421174.html
https://ria.ru/20240628/frantsiya-1956072829.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Первый тур выборов в Национальное собрание во Франции
Во Франции проходит первый тур выборов в Национальное собрание (нижняя палата парламента), которые могут принести историческую победу правой партии "Национальное объединение".
2024-06-30T12:13
true
PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция
Французы идут на выборы с детьми
Французы идут на выборы с детьми и пользуются велосипедами
СЕН-НАЗЕР, 30 июн - РИА Новости. Жители французского приморского города Сен-Назер на побережье Атлантики с охотой идут на внеочередные выборы в Национальное собрание, отправляясь на избирательные участки с детьми, передает корреспондент РИА Новости.
Одним из открытых участков стал детский сад на Бульваре Освобождения. Кабинки для голосования здесь размещены в одном из игровых залов, где детские игрушки для удобства подняли на пристенные шкафы. Чтобы попасть в другое помещение для голосования, избиратели проходят мимо детской уборной.
К 10 часам утра местного времени на участок приходят в основном пожилые пары и семьи с детьми, которые для удобства пользуются велосипедами и самокатами.
Представитель избирательного участка в разговоре с РИА Новости заявила, что с его открытия на выборы пришло несколько десятков человек, но говорить об уровне явки пока рано.
В воскресенье во Франции
открылись избирательные участки для голосования в первом туре выборов в нижнюю палату французского парламента, которые могут принести историческую победу правой партии "Национальное объединение".
На европейской территории страны голосование продлится с 8 утра до 18 часов вечера. В крупных городах избирательные участки могут быть открыты до 20 часов в зависимости от потока избирателей.
Первые официальные результаты будут объявлены после этого времени.