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В Новой Каледонии погромщики заблокировали участок для голосования - РИА Новости, 30.06.2024
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10:42 30.06.2024 (обновлено: 10:56 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/frantsiya-1956421174.html
В Новой Каледонии погромщики заблокировали участок для голосования
В Новой Каледонии погромщики заблокировали участок для голосования - РИА Новости, 30.06.2024
В Новой Каледонии погромщики заблокировали участок для голосования
Один из участков голосования на внеочередных парламентских выборах в Новой Каледонии, где продолжаются протесты сторонников независимости, был заблокирован... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T10:42
2024-06-30T10:56
в мире
новая каледония
франция
париж
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ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Один из участков голосования на внеочередных парламентских выборах в Новой Каледонии, где продолжаются протесты сторонников независимости, был заблокирован погромщиками, голосование там не состоялось, сообщает радиостанция Franceinfo. Голосование в этом заморском департаменте Франции завершено. Мэрия северной провинции Уаилу оставалась блокирована протестующими: ко входу они притащили каркас автомобиля, который не давал пройти гражданам. Голосование на этом участке не состоялось. Как сообщает радиостанция, ночью перед выборами также был украден 40-тонный грузовик, служивший таранной машиной для жандармерии. Протестующие напали на казармы, сломав ворота. Однако полиция не позволила им пройти на территорию. Утром протестующие вновь совершили попытку напасть на жандармов. При этом на всем острове наблюдалась высокая явка. На многих участках на 16 часов по местному времени она превысила 60%, а на одном составила 80%. В столице архипелага Нумеа явка также была выше, чем на парламентских выборах 2022 года (48,9% после 33,6%). Всего на архипелаге зарегистрированы 220 тысяч избирателей и 18 кандидатов. Часы работы участков были сдвинуты на более раннее время, с 7 утра до 17 вечера, чтобы соблюсти комендантский час с 20 часов вечера до 6 утра, который накануне был продлён до 8 июля. В последние дни ситуация в плане правопорядка в Новой Каледонии улучшилась, однако беспорядки не стихли полностью. Внеочередные выборы в парламент Франции проходят в два тура 30 июня и 7 июля после объявления президентом Эммануэлем Макроном о роспуске Нацсобрания. Мирная демонстрация в Нумеа (административный центр Новой Каледонии) 13 мая переросла в погромы, были сожжены и разграблены магазины, аптеки, АЗС и автомобили. Десять человек погибли, сотни человек пострадали, в том числе десятки правоохранителей. Чрезвычайное положение продлилось с 13 по 27 мая. По предварительным подсчётам местной торговой палаты, ущерб от погромов превышает миллиард евро. Жители протестовали против рассматриваемого в Париже изменения конституции, которое предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. Протесты были организованы сторонниками независимости острова - коренным населением из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет. На сегодняшний день право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого французская заморская территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей. Новая Каледония имеет стратегическое значение для Франции, которая хочет усилить свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Она также важна для Парижа из-за богатых запасов никеля, важного минерала, используемого в том числе для производства электрокаров, которое Франция намерена значительно нарастить.
https://ria.ru/20240514/komendantskiy_chas-1945757568.html
https://ria.ru/20240612/frantsiya-1952367484.html
https://ria.ru/20240523/makron-1947953441.html
https://ria.ru/20240630/vybory-1956050225.html
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в мире, новая каледония, франция, париж, эммануэль макрон
В мире, Новая Каледония, Франция, Париж, Эммануэль Макрон
В Новой Каледонии погромщики заблокировали участок для голосования

Franceinfo: в Новой Каледонии протестующие заблокировали участок для голосования

© AFP 2024 / Lou Benoist Голосование на внеочередных парламентских выборах во Франции
Голосование на внеочередных парламентских выборах во Франции - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© AFP 2024 / Lou Benoist
Голосование на внеочередных парламентских выборах во Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Один из участков голосования на внеочередных парламентских выборах в Новой Каледонии, где продолжаются протесты сторонников независимости, был заблокирован погромщиками, голосование там не состоялось, сообщает радиостанция Franceinfo.
Голосование в этом заморском департаменте Франции завершено.
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Мэрия северной провинции Уаилу оставалась блокирована протестующими: ко входу они притащили каркас автомобиля, который не давал пройти гражданам.
Голосование на этом участке не состоялось.
Как сообщает радиостанция, ночью перед выборами также был украден 40-тонный грузовик, служивший таранной машиной для жандармерии. Протестующие напали на казармы, сломав ворота. Однако полиция не позволила им пройти на территорию.
Утром протестующие вновь совершили попытку напасть на жандармов.
При этом на всем острове наблюдалась высокая явка. На многих участках на 16 часов по местному времени она превысила 60%, а на одном составила 80%. В столице архипелага Нумеа явка также была выше, чем на парламентских выборах 2022 года (48,9% после 33,6%).
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Всего на архипелаге зарегистрированы 220 тысяч избирателей и 18 кандидатов.
Часы работы участков были сдвинуты на более раннее время, с 7 утра до 17 вечера, чтобы соблюсти комендантский час с 20 часов вечера до 6 утра, который накануне был продлён до 8 июля.
В последние дни ситуация в плане правопорядка в Новой Каледонии улучшилась, однако беспорядки не стихли полностью.
Внеочередные выборы в парламент Франции проходят в два тура 30 июня и 7 июля после объявления президентом Эммануэлем Макроном о роспуске Нацсобрания.
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Мирная демонстрация в Нумеа (административный центр Новой Каледонии) 13 мая переросла в погромы, были сожжены и разграблены магазины, аптеки, АЗС и автомобили. Десять человек погибли, сотни человек пострадали, в том числе десятки правоохранителей. Чрезвычайное положение продлилось с 13 по 27 мая. По предварительным подсчётам местной торговой палаты, ущерб от погромов превышает миллиард евро.
Жители протестовали против рассматриваемого в Париже изменения конституции, которое предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. Протесты были организованы сторонниками независимости острова - коренным населением из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет. На сегодняшний день право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого французская заморская территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей.
Новая Каледония имеет стратегическое значение для Франции, которая хочет усилить свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Она также важна для Парижа из-за богатых запасов никеля, важного минерала, используемого в том числе для производства электрокаров, которое Франция намерена значительно нарастить.
Голосование на парламентских выборах во Франции - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Процедура парламентских выборов во Франции
01:10
 
В миреНовая КаледонияФранцияПарижЭммануэль Макрон
 
 
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