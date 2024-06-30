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Во Франции при стрельбе в Мозеле погиб человек - РИА Новости, 30.06.2024
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10:29 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/frantsiya-1956419932.html
Во Франции при стрельбе в Мозеле погиб человек
Во Франции при стрельбе в Мозеле погиб человек - РИА Новости, 30.06.2024
Во Франции при стрельбе в Мозеле погиб человек
Один человек погиб, пятеро пострадали в результате стрельбы на свадьбе в городе Тьонвиль во французском департаменте Мозель, сообщает местное издание... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T10:29
2024-06-30T10:29
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ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Один человек погиб, пятеро пострадали в результате стрельбы на свадьбе в городе Тьонвиль во французском департаменте Мозель, сообщает местное издание Républicain Lorrain (RL). Как отмечается, в ночь на воскресенье несколько вооруженных людей подошли к окрестностям зала торжеств в городе, где собрались около сотни человек, и открыли стрельбу. "Четверо серьезно пострадали, мужчина примерно 20 лет, как сообщается, погиб. Пожарно-спасательные службы также увезли беременную женщину, которая пострадала в легкой степени, но находится в шоковом состоянии", - сообщает издание. Согласно информации издания, нападавшие, которые были хорошо вооружены, скрылись.
https://ria.ru/20240628/arest-1956082095.html
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в мире, франция
В мире, Франция
Во Франции при стрельбе в Мозеле погиб человек

Во Франции при стрельбе на свадьбе в городе Тьонвиль погиб человек

© РИА Новости / Жюльен Маттиа | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов во Франции
Сотрудники правоохранительных органов во Франции - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в медиабанк
Сотрудники правоохранительных органов во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Один человек погиб, пятеро пострадали в результате стрельбы на свадьбе в городе Тьонвиль во французском департаменте Мозель, сообщает местное издание Républicain Lorrain (RL).
Как отмечается, в ночь на воскресенье несколько вооруженных людей подошли к окрестностям зала торжеств в городе, где собрались около сотни человек, и открыли стрельбу.
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"Четверо серьезно пострадали, мужчина примерно 20 лет, как сообщается, погиб. Пожарно-спасательные службы также увезли беременную женщину, которая пострадала в легкой степени, но находится в шоковом состоянии", - сообщает издание.
Согласно информации издания, нападавшие, которые были хорошо вооружены, скрылись.
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