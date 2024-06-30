https://ria.ru/20240630/frantsiya-1956419932.html
Во Франции при стрельбе в Мозеле погиб человек
Во Франции при стрельбе в Мозеле погиб человек - РИА Новости, 30.06.2024
Во Франции при стрельбе в Мозеле погиб человек
Один человек погиб, пятеро пострадали в результате стрельбы на свадьбе в городе Тьонвиль во французском департаменте Мозель, сообщает местное издание... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T10:29
2024-06-30T10:29
2024-06-30T10:29
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франция
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ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Один человек погиб, пятеро пострадали в результате стрельбы на свадьбе в городе Тьонвиль во французском департаменте Мозель, сообщает местное издание Républicain Lorrain (RL). Как отмечается, в ночь на воскресенье несколько вооруженных людей подошли к окрестностям зала торжеств в городе, где собрались около сотни человек, и открыли стрельбу. "Четверо серьезно пострадали, мужчина примерно 20 лет, как сообщается, погиб. Пожарно-спасательные службы также увезли беременную женщину, которая пострадала в легкой степени, но находится в шоковом состоянии", - сообщает издание. Согласно информации издания, нападавшие, которые были хорошо вооружены, скрылись.
https://ria.ru/20240628/arest-1956082095.html
https://ria.ru/20240225/strelba-1929387576.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция
Во Франции при стрельбе в Мозеле погиб человек
Во Франции при стрельбе на свадьбе в городе Тьонвиль погиб человек
ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости.
Один человек погиб, пятеро пострадали в результате стрельбы на свадьбе в городе Тьонвиль во французском департаменте Мозель, сообщает местное издание Républicain Lorrain
(RL).
Как отмечается, в ночь на воскресенье несколько вооруженных людей подошли к окрестностям зала торжеств в городе, где собрались около сотни человек, и открыли стрельбу.
"Четверо серьезно пострадали, мужчина примерно 20 лет, как сообщается, погиб. Пожарно-спасательные службы также увезли беременную женщину, которая пострадала в легкой степени, но находится в шоковом состоянии", - сообщает издание.
Согласно информации издания, нападавшие, которые были хорошо вооружены, скрылись.