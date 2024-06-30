https://ria.ru/20240630/frantsiya-1956419932.html

Во Франции при стрельбе в Мозеле погиб человек

Во Франции при стрельбе в Мозеле погиб человек - РИА Новости, 30.06.2024

Во Франции при стрельбе в Мозеле погиб человек

Один человек погиб, пятеро пострадали в результате стрельбы на свадьбе в городе Тьонвиль во французском департаменте Мозель, сообщает местное издание... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T10:29

2024-06-30T10:29

2024-06-30T10:29

в мире

франция

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ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Один человек погиб, пятеро пострадали в результате стрельбы на свадьбе в городе Тьонвиль во французском департаменте Мозель, сообщает местное издание Républicain Lorrain (RL). Как отмечается, в ночь на воскресенье несколько вооруженных людей подошли к окрестностям зала торжеств в городе, где собрались около сотни человек, и открыли стрельбу. "Четверо серьезно пострадали, мужчина примерно 20 лет, как сообщается, погиб. Пожарно-спасательные службы также увезли беременную женщину, которая пострадала в легкой степени, но находится в шоковом состоянии", - сообщает издание. Согласно информации издания, нападавшие, которые были хорошо вооружены, скрылись.

https://ria.ru/20240628/arest-1956082095.html

https://ria.ru/20240225/strelba-1929387576.html

франция

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция