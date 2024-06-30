Лучшие фото РИА Новости, июнь 2024 года

Женщина возле стихийного мемориала у стелы Севастополя на Аллее городов-героев в день траура по погибшим в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины. В воскресенье, 23 июня, ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS американского производства, в результате которого погибли мирные жители, в том числе дети.