Лучшие фото РИА Новости, июнь 2024 года

Школьницы недалеко от здания, на котором вывешен баннер с портретом Владимира Путина, в Пхеньяне.
Школьницы недалеко от здания, на котором вывешен баннер с портретом Владимира Путина, в Пхеньяне.
Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (справа) в автомобиле Aurus в Пхеньяне 19 июня 2024.
Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (справа) в автомобиле Aurus в Пхеньяне 19 июня 2024.
Владимир Путин и Ким Чен Ын (справа на первом плане) во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне.
Владимир Путин и Ким Чен Ын (справа на первом плане) во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне.
Международная выставка-форум "Россия". Шествие мечтателей.
Международная выставка-форум "Россия". Шествие мечтателей.
Работа ПМЭФ-2024. Стенд Московской области.
Военнослужащие реактивной артиллерии 85-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса ВС России ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" на Артемовском направлении в зоне проведения СВО.
Военнослужащие реактивной артиллерии 85-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса ВС России ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" на Артемовском направлении в зоне проведения СВО.
Женщина возле стихийного мемориала у стелы Севастополя на Аллее городов-героев в день траура по погибшим в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины. В воскресенье, 23 июня, ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS американского производства, в результате которого погибли мирные жители, в том числе дети.
Женщина возле стихийного мемориала у стелы Севастополя на Аллее городов-героев в день траура по погибшим в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины. В воскресенье, 23 июня, ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS американского производства, в результате которого погибли мирные жители, в том числе дети.
Работа ПМЭФ-2024. Участницы форума
ПМЭФ-2024. Участники форума
22 июня 2024. Владимир Путин возлагает цветы к тумбам городов-героев в Александровском саду в Москве на церемонии в День памяти и скорби.
22 июня 2024. Владимир Путин возлагает цветы к тумбам городов-героев в Александровском саду в Москве на церемонии в День памяти и скорби.
20 июня 2024. Автомобиль кортежа Владимира Путина у канцелярии Правительства Социалистической Республики Вьетнам в Ханое.
20 июня 2024. Автомобиль кортежа Владимира Путина у канцелярии Правительства Социалистической Республики Вьетнам в Ханое.
Тренировка космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова, Алексея Зубрицкого и астронавта НАСА Кристофера Уилльямса по действиям после посадки спускаемого аппарата на водную поверхность на территории Ногинского спасательного центра МЧС России в Московской области.
Тренировка космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова, Алексея Зубрицкого и астронавта НАСА Кристофера Уилльямса по действиям после посадки спускаемого аппарата на водную поверхность на территории Ногинского спасательного центра МЧС России в Московской области.
Международная выставка-форум "Россия". Презентация театральных фестивалей Тамбовской области "Тамбовщина театральная". Мичуринский драматический театр.
Международная выставка-форум "Россия". Презентация театральных фестивалей Тамбовской области "Тамбовщина театральная". Мичуринский драматический театр.