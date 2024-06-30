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Лучшие фото РИА Новости, июнь 2024 года - РИА Новости, 30.06.2024
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10:00 30.06.2024 (обновлено: 11:49 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/foto-1956163592.html
Лучшие фото РИА Новости, июнь 2024 года
Лучшие фото РИА Новости, июнь 2024 года - РИА Новости, 30.06.2024
Лучшие фото РИА Новости, июнь 2024 года
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T10:00
2024-06-30T11:49
фото
россия
пхеньян
владимир путин
ким чен ын
выставка-форум "россия"
москва
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
россия
пхеньян
москва
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фото, фото, россия, пхеньян, владимир путин, ким чен ын, выставка-форум "россия", москва, пмэф
Фото, Россия, Пхеньян, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Выставка-форум "Россия", Москва, ПМЭФ

Лучшие фото РИА Новости, июнь 2024 года

Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Школьницы недалеко от здания, на котором вывешен баннер с портретом Владимира Путина, в Пхеньяне.

Школьницы недалеко от здания, на котором вывешен баннер с портретом президента РФ Владимира Путина, в Пхеньяне

Школьницы недалеко от здания, на котором вывешен баннер с портретом Владимира Путина, в Пхеньяне.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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1 из 35
© POOL | Перейти в медиабанк

Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (справа) в автомобиле Aurus в Пхеньяне 19 июня 2024.

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (справа) в автомобиле Aurus в Пхеньяне

Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (справа) в автомобиле Aurus в Пхеньяне 19 июня 2024.

© POOL
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2 из 35
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Владимир Путин и Ким Чен Ын (справа на первом плане) во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне.

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (справа на первом плане) во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне

Владимир Путин и Ким Чен Ын (справа на первом плане) во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне.

© POOL
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3 из 35
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВальс буксиров в акватории реки Невы на фестивале ледоколов в Санкт-Петербурге. В этом году фестивалю ледоколов исполняется десять лет.
Вальс буксиров в акватории реки Невы на фестивале ледоколов в Санкт-Петербурге. В этом году фестивалю ледоколов исполняется десять лет
Вальс буксиров в акватории реки Невы на фестивале ледоколов в Санкт-Петербурге. В этом году фестивалю ледоколов исполняется десять лет.
© РИА Новости / Алексей Даничев
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4 из 35
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Международная выставка-форум "Россия". Шествие мечтателей.

Выставка Россия. Шествие мечтателей

Международная выставка-форум "Россия". Шествие мечтателей.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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5 из 35
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкУчастники красочного забега вокруг территории Олимпийского комплекса "Лужники" в Москве.
Участники красочного забега вокруг территории Олимпийского комплекса Лужники в Москве
Участники красочного забега вокруг территории Олимпийского комплекса "Лужники" в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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6 из 35
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосетители на втором московском детском фестивале искусств "Небо" в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве.
Посетители на втором московском детском фестивале искусств Небо в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Посетители на втором московском детском фестивале искусств "Небо" в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве.
© РИА Новости / Максим Блинов
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7 из 35
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКейт Гриман выступает в финале по скейтбордингу среди мужчин международного турнира BRICS Skate Cup by Grand Skate Tour в Нижнем Новгороде.
Кейт Гриман выступает в финале по скейтбордингу среди мужчин международного турнира BRICS Skate Cup by Grand Skate Tour в Нижнем Новгороде
Кейт Гриман выступает в финале по скейтбордингу среди мужчин международного турнира BRICS Skate Cup by Grand Skate Tour в Нижнем Новгороде.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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8 из 35
© Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОтдыхающие фотографируются на плантациях лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
Отдыхающие фотографируются на плантациях лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму
Отдыхающие фотографируются на плантациях лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© Константин Михальчевский
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9 из 35
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Работа ПМЭФ-2024. Стенд Московской области.

Работа ПМЭФ-2024

Работа ПМЭФ-2024. Стенд Московской области.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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10 из 35
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПолина Кнороз (Россия) в финальных соревнованиях по прыжкам с шестом среди женщин на Играх БРИКС в Казани.
Полина Кнороз (Россия) в финальных соревнованиях по прыжкам с шестом среди женщин на Играх БРИКС в Казани
Полина Кнороз (Россия) в финальных соревнованиях по прыжкам с шестом среди женщин на Играх БРИКС в Казани.
© РИА Новости / Александр Кряжев
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11 из 35
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Военнослужащие реактивной артиллерии 85-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса ВС России ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" на Артемовском направлении в зоне проведения СВО.

Военнослужащие реактивной артиллерии 85-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 на Артемовском направлении в зоне проведения СВО

Военнослужащие реактивной артиллерии 85-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса ВС России ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" на Артемовском направлении в зоне проведения СВО.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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12 из 35
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Женщина возле стихийного мемориала у стелы Севастополя на Аллее городов-героев в день траура по погибшим в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины. В воскресенье, 23 июня, ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS американского производства, в результате которого погибли мирные жители, в том числе дети.

Женщина возле стихийного мемориала у стелы Севастополя на Аллее городов-героев в день траура по погибшим в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины

Женщина возле стихийного мемориала у стелы Севастополя на Аллее городов-героев в день траура по погибшим в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины. В воскресенье, 23 июня, ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS американского производства, в результате которого погибли мирные жители, в том числе дети.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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13 из 35
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Работа ПМЭФ-2024. Участницы форума

Работа ПМЭФ-2024

Работа ПМЭФ-2024. Участницы форума

© РИА Новости / Александр Кряжев
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14 из 35
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкБелая медведица Урсула спасается от жары в бассейне в парке флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске.
Белая медведица Урсула спасается от жары в бассейне в парке флоры и фауны Роев ручей в Красноярске
Белая медведица Урсула спасается от жары в бассейне в парке флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске.
© РИА Новости / Илья Наймушин
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15 из 35
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

ПМЭФ-2024. Участники форума

Работа ПМЭФ-2024

ПМЭФ-2024. Участники форума

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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16 из 35
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкXX Межрегиональный фестиваль национальных культур "Солнцестояние" на берегу реки Тара в деревне Окунево Омской области.
XX Межрегиональный фестиваль национальных культур Солнцестояние на берегу реки Тара в деревне Окунево Омской области
XX Межрегиональный фестиваль национальных культур "Солнцестояние" на берегу реки Тара в деревне Окунево Омской области.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
17 из 35
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЕрнат Султан (Казахстан) в соревнованиях по вольной джигитовке на спортивных играх стран БРИКС в Казани.
Ернат Султан (Казахстан) в соревнованиях по вольной джигитовке на спортивных играх стран БРИКС в Казани
Ернат Султан (Казахстан) в соревнованиях по вольной джигитовке на спортивных играх стран БРИКС в Казани.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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18 из 35
© РИА Новости / Сергей Бобылев / Михаил Корытов | Перейти в медиабанкСайрус Д Амико Монтес (Аргентина) в соревнованиях по прыжкам в воду с трамплина 3 метра среди мужчин на Играх БРИКС в Казани.
Сайрус Д Амико Монтес (Аргентина) в соревнованиях по прыжкам в воду с трамплина 3 метра среди мужчин на Играх БРИКС в Казани
Сайрус Д Амико Монтес (Аргентина) в соревнованиях по прыжкам в воду с трамплина 3 метра среди мужчин на Играх БРИКС в Казани.
© РИА Новости / Сергей Бобылев / Михаил Корытов
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19 из 35
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

22 июня 2024. Владимир Путин возлагает цветы к тумбам городов-героев в Александровском саду в Москве на церемонии в День памяти и скорби.

Президент РФ Владимир Путин возлагает цветы к тумбам городов-героев в Александровском саду в Москве на церемонии в День памяти и скорби

22 июня 2024. Владимир Путин возлагает цветы к тумбам городов-героев в Александровском саду в Москве на церемонии в День памяти и скорби.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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20 из 35
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

20 июня 2024. Автомобиль кортежа Владимира Путина у канцелярии Правительства Социалистической Республики Вьетнам в Ханое.

Автомобиль кортежа президента РФ Владимира Путина у канцелярии Правительства Социалистической Республики Вьетнам в Ханое

20 июня 2024. Автомобиль кортежа Владимира Путина у канцелярии Правительства Социалистической Республики Вьетнам в Ханое.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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21 из 35
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМосковский исторический фестиваль "Времена и эпохи" в парке "Акведук" в Москве. Гостям фестиваля предлагают погрузиться в эпоху Античности.
Московский исторический фестиваль Времена и эпохи в парке Акведук в Москве. Гостям фестиваля предлагают погрузиться в эпоху Античности
Московский исторический фестиваль "Времена и эпохи" в парке "Акведук" в Москве. Гостям фестиваля предлагают погрузиться в эпоху Античности.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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22 из 35
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПортреты кандидатов на внеочередных выборах президента Ирана в Тегеране. Досрочные президентские выборы в Иране проходят 28 июня 2024 года после гибели 8-ого президента Ирана Ибрахима Раиси.
Портреты кандидатов на внеочередных выборах президента Ирана в Тегеране. Досрочные президентские выборы в Иране проходят 28 июня 2024 года после гибели 8-ого президента Ирана Ибрахима Раиси
Портреты кандидатов на внеочередных выборах президента Ирана в Тегеране. Досрочные президентские выборы в Иране проходят 28 июня 2024 года после гибели 8-ого президента Ирана Ибрахима Раиси.
© РИА Новости / Илья Питалев
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23 из 35
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСильный дождь в Москве. Специалисты центра погоды "Фобос" сообщили, что 20 июня ожидается облачная погода, сильные ливни с грозой и градом, местами может выпасть до 40 миллиметров осадков.
Сильный дождь в Москве
Сильный дождь в Москве. Специалисты центра погоды "Фобос" сообщили, что 20 июня ожидается облачная погода, сильные ливни с грозой и градом, местами может выпасть до 40 миллиметров осадков.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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24 из 35
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЦеремония закрытия игр БРИКС в поселке Мирный Приволжского района Казани.
Церемония закрытия игр БРИКС в поселке Мирный Приволжского района Казани
Церемония закрытия игр БРИКС в поселке Мирный Приволжского района Казани.
© РИА Новости / Александр Кряжев
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25 из 35
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГастрономический "Сытный фестиваль" на территории сыроварни Олега Сироты.
Гастрономический Сытный фестиваль на территории сыроварни Олега Сироты
Гастрономический "Сытный фестиваль" на территории сыроварни Олега Сироты.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
26 из 35
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОтдыхающие на Массандровском пляже в Ялте.
Отдыхающие на Массандровском пляже в Ялте
Отдыхающие на Массандровском пляже в Ялте.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
27 из 35
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМодный показ на Патриарших прудах, в рамках фестиваля "Лето в Москве. Мода и красота".
Модный показ на Патриарших прудах, в рамках фестиваля Лето в Москве. Мода и красота
Модный показ на Патриарших прудах, в рамках фестиваля "Лето в Москве. Мода и красота".
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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28 из 35
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКормление свежей рыбой пеликанов в Парке флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске. Теплолюбивые животные и птицы из-за затянувшихся майских холодов позже обычного переведены в летние вольеры из закрытых зимних.
Кормление свежей рыбой пеликанов в Парке флоры и фауны Роев ручей в Красноярске
Кормление свежей рыбой пеликанов в Парке флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске. Теплолюбивые животные и птицы из-за затянувшихся майских холодов позже обычного переведены в летние вольеры из закрытых зимних.
© РИА Новости / Илья Наймушин
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29 из 35
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Тренировка космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова, Алексея Зубрицкого и астронавта НАСА Кристофера Уилльямса по действиям после посадки спускаемого аппарата на водную поверхность на территории Ногинского спасательного центра МЧС России в Московской области.

Тренировка космонавтов Роскосмоса Сергея Кудь-Сверчкова, Алексея Зубрицкого и астронавта НАСА Кристофера Уилльямса по действиям после посадки спускаемого аппарата на водную поверхность на территории Ногинского спасательного центра МЧС России в Московской области

Тренировка космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова, Алексея Зубрицкого и астронавта НАСА Кристофера Уилльямса по действиям после посадки спускаемого аппарата на водную поверхность на территории Ногинского спасательного центра МЧС России в Московской области.

© РИА Новости / Максим Блинов
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30 из 35
© РИА Новости / Станислав Жданов | Перейти в медиабанк

Международная выставка-форум "Россия". Презентация театральных фестивалей Тамбовской области "Тамбовщина театральная". Мичуринский драматический театр.

Выставка Россия. Презентация театральных фестивалей Тамбовской области Тамбовщина театральная

Международная выставка-форум "Россия". Презентация театральных фестивалей Тамбовской области "Тамбовщина театральная". Мичуринский драматический театр.

© РИА Новости / Станислав Жданов
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31 из 35
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкФестиваль казачьей культуры "Александровская крепость: Троицкая ветка" в городе Усть-Лабинск.
Фестиваль казачьей культуры Александровская крепость: Троицкая ветка в городе Усть-Лабинск
Фестиваль казачьей культуры "Александровская крепость: Троицкая ветка" в городе Усть-Лабинск.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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32 из 35
© РИА Новости / Дмитрий Дубов | Перейти в медиабанкГорбатый кит в Кольском заливе.
Горбатый кит в Кольском заливе
Горбатый кит в Кольском заливе.
© РИА Новости / Дмитрий Дубов
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33 из 35
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкБоксер Георгий Балакшин несет факел на церемонии открытия VIII Международных спортивных игр "Дети Азии" на стадионе "Туймаада" в Якутске.
Боксер Георгий Балакшин несет факел на церемонии открытия VIII Международных спортивных игр Дети Азии на стадионе Туймаада в Якутске
Боксер Георгий Балакшин несет факел на церемонии открытия VIII Международных спортивных игр "Дети Азии" на стадионе "Туймаада" в Якутске.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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34 из 35
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПраздник выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
Праздник выпускников школ Алые паруса в Санкт-Петербурге
Праздник выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей Даничев
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