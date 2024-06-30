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Представитель РПЦ заявил об общей с Ватиканом позиции по эвтаназии - РИА Новости, 30.06.2024
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Религия
 
23:35 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/evtanaziya-1956523278.html
Представитель РПЦ заявил об общей с Ватиканом позиции по эвтаназии
Представитель РПЦ заявил об общей с Ватиканом позиции по эвтаназии - РИА Новости, 30.06.2024
Представитель РПЦ заявил об общей с Ватиканом позиции по эвтаназии
Ватикан и Русская православная церковь занимают общую и твердую позицию против проведения эвтаназии, рассказал секретарь Синодальной комиссии РПЦ по биоэтике... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T23:35
2024-06-30T23:35
религия
ватикан
александр абрамов
русская православная церковь
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Ватикан и Русская православная церковь занимают общую и твердую позицию против проведения эвтаназии, рассказал секретарь Синодальной комиссии РПЦ по биоэтике протоиерей Александр Абрамов. "В "Основах социальной концепции РПЦ" имеется специальный раздел, посвящённый вопросам биоэтики. Наша позиция с Ватиканом ничем не различна в этом отношении, слава Богу", - рассказал протоиерей Александр Абрамов в программе "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24". По его словам, сегодня необходимо обратить внимание оказанию паллиативной помощи. "Надо через обезболивающие средства дать снизить остроту страдания человеку, дать ему достойно умереть. Бог сам решит, когда человеку уходить из жизни", - сказал протоиерей Абрамов.
https://ria.ru/20231212/rpts-1915328594.html
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ватикан, александр абрамов, русская православная церковь
Религия, Ватикан, Александр Абрамов, Русская православная церковь
Представитель РПЦ заявил об общей с Ватиканом позиции по эвтаназии

Протоиерей Абрамов: РПЦ и Ватикан выступают против проведения эвтаназии

© Fotolia / sudok1Палата интенсивной терапии
Палата интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© Fotolia / sudok1
Палата интенсивной терапии. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Ватикан и Русская православная церковь занимают общую и твердую позицию против проведения эвтаназии, рассказал секретарь Синодальной комиссии РПЦ по биоэтике протоиерей Александр Абрамов.
«
"В "Основах социальной концепции РПЦ" имеется специальный раздел, посвящённый вопросам биоэтики. Наша позиция с Ватиканом ничем не различна в этом отношении, слава Богу", - рассказал протоиерей Александр Абрамов в программе "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24".
По его словам, сегодня необходимо обратить внимание оказанию паллиативной помощи.
«
"Надо через обезболивающие средства дать снизить остроту страдания человеку, дать ему достойно умереть. Бог сам решит, когда человеку уходить из жизни", - сказал протоиерей Абрамов.
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РелигияВатиканАлександр АбрамовРусская православная церковь
 
 
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