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Евросоюз перестал быть проектом мечты, заявили в новом правом альянсе - РИА Новости, 30.06.2024
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16:42 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/evrosoyuz-1956473017.html
Евросоюз перестал быть проектом мечты, заявили в новом правом альянсе
Евросоюз перестал быть проектом мечты, заявили в новом правом альянсе - РИА Новости, 30.06.2024
Евросоюз перестал быть проектом мечты, заявили в новом правом альянсе
Евросоюз ранее был проектом мечты, а сейчас представляет интересы, противоречащие воле европейцев, новый правый политический альянс противопоставляет себя... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T16:42
2024-06-30T16:42
в мире
европа
брюссель
венгрия
виктор орбан
андрей бабиш
евросоюз
европарламент
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БУДАПЕШТ, 30 июн - РИА Новости. Евросоюз ранее был проектом мечты, а сейчас представляет интересы, противоречащие воле европейцев, новый правый политический альянс противопоставляет себя сторонникам "европейского сверхгосударства", говорится в манифесте объединения. В воскресенье глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, премьер Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий партию Фидес, и глава чешской партий ANO, экс-премьер Андрей Бабиш на пресс-конференции в Вене объявили о формировании политического альянса в Европейском парламенте. "Страны Европы достигли исторического поворотного момента. Евросоюз, который когда-то был проектом мечты, основанным на стремлении к примирению после опустошения, вызванного двумя мировыми войнами и десятилетиями разделения, повернулся против европейцев и теперь представляет интересы, которые противоречат интересам наций, воле регионов и небольших сообществ, составляющих нашу родину Европу", - говорится в манифесте, опубликованном Орбаном в соцсети. По словам авторов документа, судя по итогам выборов в Европарламент, "линия разлома" стала проходит не между правыми и левыми или консерваторами и либералами, а между сторонниками "сверхгосударства" и патриотами, отстаивающими суверенитет национальных государств, и выступающими против его передачи евроинститутам. Основатели альянса подчеркнули, что уважают право вето стран ЕС и выступают против давления на страны, в том числе через бюджет ЕС, и попытки ограничить свободу и суверенитет европейских наций. "Мы, европейские патриотические силы, обещаем вернуть будущее нашего континента европейскому народу: мы заберем назад наши институты и направим европейскую политику в направлении, которое служит нашим странам и народам. Мы отдаем приоритет суверенитету над федерализмом, свободе над диктатом и миру: это манифест патриотов, служащих Европе", - говорится в документе. Ранее Орбан заявил, что у него есть ощущение, будто за некоторыми решениями Брюсселя стоят интересы не Европы, а США, и отметил, что выборы в Европарламент летом легко могут поменять состав европейских лидеров, которые уже не служат интересам своих избирателей. Он также говорил, что нынешнее руководство ЕС надо сменить, потому что оно не способно справиться с кризисными ситуациями. По его словам, в Брюсселе сейчас "недостаточно хорошие руководители", которые не могут решить проблемы, возникшие в связи с конфликтом на Украине. Венгерский премьер также заявлял, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт - это плохая пародия на СССР. Он отмечал, что "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций.
https://ria.ru/20240630/orban-1956435779.html
https://ria.ru/20240527/vengriya-1948637470.html
https://ria.ru/20240202/evropa-1924993426.html
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в мире, европа, брюссель, венгрия, виктор орбан, андрей бабиш, евросоюз, европарламент
В мире, Европа, Брюссель, Венгрия, Виктор Орбан, Андрей Бабиш, Евросоюз, Европарламент
Евросоюз перестал быть проектом мечты, заявили в новом правом альянсе

Новый правый альянс: ЕС представляет интересы, противоречащие воле европейцев

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 30 июн - РИА Новости. Евросоюз ранее был проектом мечты, а сейчас представляет интересы, противоречащие воле европейцев, новый правый политический альянс противопоставляет себя сторонникам "европейского сверхгосударства", говорится в манифесте объединения.
В воскресенье глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, премьер Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий партию Фидес, и глава чешской партий ANO, экс-премьер Андрей Бабиш на пресс-конференции в Вене объявили о формировании политического альянса в Европейском парламенте.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Орбан рассказал о новом политическом альянсе в ЕП
Вчера, 12:48
"Страны Европы достигли исторического поворотного момента. Евросоюз, который когда-то был проектом мечты, основанным на стремлении к примирению после опустошения, вызванного двумя мировыми войнами и десятилетиями разделения, повернулся против европейцев и теперь представляет интересы, которые противоречат интересам наций, воле регионов и небольших сообществ, составляющих нашу родину Европу", - говорится в манифесте, опубликованном Орбаном в соцсети.
По словам авторов документа, судя по итогам выборов в Европарламент, "линия разлома" стала проходит не между правыми и левыми или консерваторами и либералами, а между сторонниками "сверхгосударства" и патриотами, отстаивающими суверенитет национальных государств, и выступающими против его передачи евроинститутам.
Основатели альянса подчеркнули, что уважают право вето стран ЕС и выступают против давления на страны, в том числе через бюджет ЕС, и попытки ограничить свободу и суверенитет европейских наций.
Плакаты в поддержку венгерского премьера Виктора Орбана в Будапеште
В Будапеште появились плакаты на тему "войны и мира" с Орбаном
27 мая, 14:05
"Мы, европейские патриотические силы, обещаем вернуть будущее нашего континента европейскому народу: мы заберем назад наши институты и направим европейскую политику в направлении, которое служит нашим странам и народам. Мы отдаем приоритет суверенитету над федерализмом, свободе над диктатом и миру: это манифест патриотов, служащих Европе", - говорится в документе.
Ранее Орбан заявил, что у него есть ощущение, будто за некоторыми решениями Брюсселя стоят интересы не Европы, а США, и отметил, что выборы в Европарламент летом легко могут поменять состав европейских лидеров, которые уже не служат интересам своих избирателей. Он также говорил, что нынешнее руководство ЕС надо сменить, потому что оно не способно справиться с кризисными ситуациями.
По его словам, в Брюсселе сейчас "недостаточно хорошие руководители", которые не могут решить проблемы, возникшие в связи с конфликтом на Украине. Венгерский премьер также заявлял, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт - это плохая пародия на СССР. Он отмечал, что "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Орбан заявил, что Брюссель руководствуется интересами не Европы, а США
2 февраля, 11:46
 
В миреЕвропаБрюссельВенгрияВиктор ОрбанАндрей БабишЕвросоюзЕвропарламент
 
 
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