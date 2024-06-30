https://ria.ru/20240630/evakuatsiya-1956514292.html

На западе Турции студентов общежития эвакуировали из-за лесного пожара

На западе Турции студентов общежития эвакуировали из-за лесного пожара - РИА Новости, 30.06.2024

На западе Турции студентов общежития эвакуировали из-за лесного пожара

Студентов общежития университета Улудаг в турецкой Бурсе на западе страны эвакуировали из-за подобравшегося к кампусу лесного пожара, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T21:50

2024-06-30T21:50

2024-06-30T21:50

в мире

бурса (провинция)

турция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888707717_0:85:3489:2048_1920x0_80_0_0_63f2605094a9be24d2e9d2489985ddbc.jpg

СТАМБУЛ, 30 июн - РИА Новости. Студентов общежития университета Улудаг в турецкой Бурсе на западе страны эвакуировали из-за подобравшегося к кампусу лесного пожара, сообщила пресс-служба вуза. Лесной пожар начался в воскресенье в районе Нилюфер провинции Бурса и начал быстро разрастаться из-за сильного ветра. В тушении пожара участвуют и добровольцы от университета. "В рамках мер предосторожности принято решение эвакуировать общежитие университета", - сообщила пресс-служба. Также удалось эвакуировать значительную часть животных из кампуса. Губернатор Бурсы Махмут Демирташ сообщил в соцсети X, что огонь тушат четыре вертолета и четыре самолета, а также порядка 150 пожарных машин и около тысячи человек. "Нам удалось остановить продвижение огня вперед, продолжаются усилия с целью взять огонь под контроль. Начато расследование с целью установить причину огня", - сообщил Демирташ.

https://ria.ru/20240630/evakuatsiya-1956479709.html

https://ria.ru/20240630/pozhar-1956470639.html

бурса (провинция)

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бурса (провинция), турция