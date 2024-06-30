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На западе Турции студентов общежития эвакуировали из-за лесного пожара - РИА Новости, 30.06.2024
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21:50 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/evakuatsiya-1956514292.html
На западе Турции студентов общежития эвакуировали из-за лесного пожара
На западе Турции студентов общежития эвакуировали из-за лесного пожара - РИА Новости, 30.06.2024
На западе Турции студентов общежития эвакуировали из-за лесного пожара
Студентов общежития университета Улудаг в турецкой Бурсе на западе страны эвакуировали из-за подобравшегося к кампусу лесного пожара, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T21:50
2024-06-30T21:50
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СТАМБУЛ, 30 июн - РИА Новости. Студентов общежития университета Улудаг в турецкой Бурсе на западе страны эвакуировали из-за подобравшегося к кампусу лесного пожара, сообщила пресс-служба вуза. Лесной пожар начался в воскресенье в районе Нилюфер провинции Бурса и начал быстро разрастаться из-за сильного ветра. В тушении пожара участвуют и добровольцы от университета. "В рамках мер предосторожности принято решение эвакуировать общежитие университета", - сообщила пресс-служба. Также удалось эвакуировать значительную часть животных из кампуса. Губернатор Бурсы Махмут Демирташ сообщил в соцсети X, что огонь тушат четыре вертолета и четыре самолета, а также порядка 150 пожарных машин и около тысячи человек. "Нам удалось остановить продвижение огня вперед, продолжаются усилия с целью взять огонь под контроль. Начато расследование с целью установить причину огня", - сообщил Демирташ.
https://ria.ru/20240630/evakuatsiya-1956479709.html
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в мире, бурса (провинция), турция
В мире, Бурса (провинция), Турция
На западе Турции студентов общежития эвакуировали из-за лесного пожара

В турецкой Бурсе эвакуировали общежитие университета из-за лесного пожара

© AP PhotoТушение пожара в Турции
Тушение пожара в Турции - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© AP Photo
Тушение пожара в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 30 июн - РИА Новости. Студентов общежития университета Улудаг в турецкой Бурсе на западе страны эвакуировали из-за подобравшегося к кампусу лесного пожара, сообщила пресс-служба вуза.
Лесной пожар начался в воскресенье в районе Нилюфер провинции Бурса и начал быстро разрастаться из-за сильного ветра. В тушении пожара участвуют и добровольцы от университета.
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«
"В рамках мер предосторожности принято решение эвакуировать общежитие университета", - сообщила пресс-служба.
Также удалось эвакуировать значительную часть животных из кампуса.
Губернатор Бурсы Махмут Демирташ сообщил в соцсети X, что огонь тушат четыре вертолета и четыре самолета, а также порядка 150 пожарных машин и около тысячи человек. "Нам удалось остановить продвижение огня вперед, продолжаются усилия с целью взять огонь под контроль. Начато расследование с целью установить причину огня", - сообщил Демирташ.
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