https://ria.ru/20240630/evakuatsiya-1956491433.html

Участников Пушкинского бала эвакуировали из Гостиного двора

Участников Пушкинского бала эвакуировали из Гостиного двора - РИА Новости, 30.06.2024

Участников Пушкинского бала эвакуировали из Гостиного двора

Участников Пушкинского бала эвакуировали из здания Гостиного двора в Москве по "техническим причинам", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T18:45

2024-06-30T18:45

2024-06-30T19:26

городское хозяйство москвы

москва

гостиный двор

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Участников Пушкинского бала эвакуировали из здания Гостиного двора в Москве по "техническим причинам", передает корреспондент РИА Новости. Гостей и участников бала "по техническим причинам" попросили покинуть Гостиный двор. В здание запустили только официантов. Артистов начали запускать в здание около 18.30.

https://ria.ru/20240616/attraktsion-1953276845.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Участников Пушкинского бала попросили покинуть Гостиный двор "по техническим причинам" Участников Пушкинского бала на время «по техническим причинам» попросили покинуть здание Гостиного двора в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости. Во время вынужденной эвакуации посетители и артисты время не теряли. Через некоторое время людей начали пропускать в здание – сначала официантов, затем артистов. 2024-06-30T18:45 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

городское хозяйство москвы, москва, гостиный двор