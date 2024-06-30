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Участников Пушкинского бала эвакуировали из Гостиного двора - РИА Новости, 30.06.2024
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18:45 30.06.2024 (обновлено: 19:26 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/evakuatsiya-1956491433.html
Участников Пушкинского бала эвакуировали из Гостиного двора
Участников Пушкинского бала эвакуировали из Гостиного двора - РИА Новости, 30.06.2024
Участников Пушкинского бала эвакуировали из Гостиного двора
Участников Пушкинского бала эвакуировали из здания Гостиного двора в Москве по "техническим причинам", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T18:45
2024-06-30T19:26
городское хозяйство москвы
москва
гостиный двор
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Участников Пушкинского бала эвакуировали из здания Гостиного двора в Москве по "техническим причинам", передает корреспондент РИА Новости. Гостей и участников бала "по техническим причинам" попросили покинуть Гостиный двор. В здание запустили только официантов. Артистов начали запускать в здание около 18.30.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Участников Пушкинского бала попросили покинуть Гостиный двор "по техническим причинам"
Участников Пушкинского бала на время «по техническим причинам» попросили покинуть здание Гостиного двора в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости. Во время вынужденной эвакуации посетители и артисты время не теряли. Через некоторое время людей начали пропускать в здание – сначала официантов, затем артистов.
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городское хозяйство москвы, москва, гостиный двор
Городское хозяйство Москвы, Москва, Гостиный двор
Участников Пушкинского бала эвакуировали из Гостиного двора

Участников Пушкинского бала эвакуировали из Гостиного двора в Москве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Участников Пушкинского бала эвакуировали из здания Гостиного двора в Москве по "техническим причинам", передает корреспондент РИА Новости.
Гостей и участников бала "по техническим причинам" попросили покинуть Гостиный двор. В здание запустили только официантов.
Артистов начали запускать в здание около 18.30.
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Городское хозяйство МосквыМоскваГостиный двор
 
 
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