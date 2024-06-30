https://ria.ru/20240630/evakuatsiya-1956491433.html
Участников Пушкинского бала эвакуировали из Гостиного двора
Участников Пушкинского бала эвакуировали из Гостиного двора - РИА Новости, 30.06.2024
Участников Пушкинского бала эвакуировали из Гостиного двора
Участников Пушкинского бала эвакуировали из здания Гостиного двора в Москве по "техническим причинам", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T18:45
2024-06-30T18:45
2024-06-30T19:26
городское хозяйство москвы
москва
гостиный двор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956497322_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8a763393cba657e2ab096b772cb0b0bb.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Участников Пушкинского бала эвакуировали из здания Гостиного двора в Москве по "техническим причинам", передает корреспондент РИА Новости. Гостей и участников бала "по техническим причинам" попросили покинуть Гостиный двор. В здание запустили только официантов. Артистов начали запускать в здание около 18.30.
https://ria.ru/20240616/attraktsion-1953276845.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956497322_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a75aa68ba70a1038ea6f4da882c31a63.jpg
Участников Пушкинского бала попросили покинуть Гостиный двор "по техническим причинам"
Участников Пушкинского бала на время «по техническим причинам» попросили покинуть здание Гостиного двора в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости. Во время вынужденной эвакуации посетители и артисты время не теряли. Через некоторое время людей начали пропускать в здание – сначала официантов, затем артистов.
2024-06-30T18:45
true
PT0M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, гостиный двор
Городское хозяйство Москвы, Москва, Гостиный двор
Участников Пушкинского бала эвакуировали из Гостиного двора
Участников Пушкинского бала эвакуировали из Гостиного двора в Москве