https://ria.ru/20240630/evakuatsiya-1956479709.html

В пригороде Афин жителей нескольких поселений эвакуируют из-за пожара

В пригороде Афин жителей нескольких поселений эвакуируют из-за пожара - РИА Новости, 30.06.2024

В пригороде Афин жителей нескольких поселений эвакуируют из-за пожара

Сильный лесной пожар горит в районе Кератеа в пригороде Афин, сгорели несколько домов, объявлена эвакуация десяти поселений, сообщило греческое общественное... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T17:34

2024-06-30T17:34

2024-06-30T17:34

в мире

афины

аттика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744334954_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_fcf47ff741e57d310961fb1b1d8aee66.jpg

АФИНЫ, 30 июн - РИА Новости. Сильный лесной пожар горит в районе Кератеа в пригороде Афин, сгорели несколько домов, объявлена эвакуация десяти поселений, сообщило греческое общественное телевидение ERTNews. "В этом районе дует очень сильный ветер, немедленно были мобилизованы наземные и воздушные силы пожарной службы. Пожар не имеет единого фронта, имеется четыре разных очага. Мощные наземные силы - более 140 пожарных - работают во всех четырех очагах, воду непрерывно сбрасывают 17 воздушных судов - восемь вертолетов и девять самолетов. К ним из района Татой направляются шесть авиатракторов", - сообщил телеканал. Тушение пожара затрудняют сильный ветер (порывы выше 9 баллов по шкале Бофорта), разбросанность домов на полях и низкая растительности - сухая трава. На данный момент благополучно эвакуированы шесть населенных пунктов, объявлена эвакуация еще четырех. Пожарной команде помогают полиция, которая занимается эвакуацией, местные власти и армия со строительной техникой. По данным телеканала, в поселке Плака сгорели как минимум три дома и овчарни. В Кератее полиция вывезла 52 человека, заблокированных огнём. В основном это пожилые люди с проблемами со здоровьем или проблемами с передвижением. Некоторые пожилые люди отказываются покидать свои дома, и полицейские с лопатами в руках пытаются спасти их имущество. В полицию поступило 40 обращений за помощью, сообщил телеканал. Пожарная служба сообщила о еще нескольких крупных пожарах - в районе Стамата в Аттике, Вати в Авлидосе возле острова Эвбея, на островах Андрос и Серифос, в районе Суфли на Эвросе.

https://ria.ru/20240629/pozhary-1956371904.html

https://ria.ru/20240629/pozhar-1956297845.html

афины

аттика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, афины, аттика