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Украинцам посоветовали закупать энергооборудование - РИА Новости, 30.06.2024
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17:45 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/energooborudovanie-1956480889.html
Украинцам посоветовали закупать энергооборудование
Украинцам посоветовали закупать энергооборудование - РИА Новости, 30.06.2024
Украинцам посоветовали закупать энергооборудование
Каждое украинское домохозяйство для обеспечения себя электричеством должно купить приборы для электроэнергии стоимостью до 3-4 тысяч долларов, сообщил... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T17:45
2024-06-30T17:45
украина
герман галущенко
укрэнерго
в мире
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Каждое украинское домохозяйство для обеспечения себя электричеством должно купить приборы для электроэнергии стоимостью до 3-4 тысяч долларов, сообщил исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк, объяснив это тем, что потребители не доплачивали за электроэнергию в течение прошлых лет. "Скажу украинским потребителям: то, что вы недоплачивали за электроэнергию все прошлые годы (а недоплачивали десятилетие, тариф не покрывал стоимость электроэнергии вообще, то была только стоимость доставки) - считайте, что вы брали деньги в банке и теперь их нужно залпом заплатить за новую систему энергоснабжения. Я знаю, что их (денег - ред.) нет, но вы их проели", - сказал Павлюк в эфире телепередачи "Говорит великий Львов". По его словам, реалии недалекого будущего таковы. что все квартиры должны будут закупить энергооборудование стоимостью от 3 до 4 тысяч долларов. По его словам, это должны быть "небольшие батареи" до 10 Кв.ч с "умным инвертором", который будут выдавать электроэнергию в дом тогда, когда нужно. Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.
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украина, герман галущенко, укрэнерго, в мире
Украина, Герман Галущенко, Укрэнерго, В мире
Украинцам посоветовали закупать энергооборудование

Павлюк: каждая семья на Украине должна купить энергооборудование на $3–4 тысячи

CC BY-SA 4.0 / Raimond Spekking / Power plant Burshtyn TES, Ivano-Frankivsk OblastБурштынская ТЭС, Украина
Бурштынская ТЭС, Украина - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
CC BY-SA 4.0 / Raimond Spekking / Power plant Burshtyn TES, Ivano-Frankivsk Oblast
Бурштынская ТЭС, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Каждое украинское домохозяйство для обеспечения себя электричеством должно купить приборы для электроэнергии стоимостью до 3-4 тысяч долларов, сообщил исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк, объяснив это тем, что потребители не доплачивали за электроэнергию в течение прошлых лет.
«
"Скажу украинским потребителям: то, что вы недоплачивали за электроэнергию все прошлые годы (а недоплачивали десятилетие, тариф не покрывал стоимость электроэнергии вообще, то была только стоимость доставки) - считайте, что вы брали деньги в банке и теперь их нужно залпом заплатить за новую систему энергоснабжения. Я знаю, что их (денег - ред.) нет, но вы их проели", - сказал Павлюк в эфире телепередачи "Говорит великий Львов".
По его словам, реалии недалекого будущего таковы. что все квартиры должны будут закупить энергооборудование стоимостью от 3 до 4 тысяч долларов. По его словам, это должны быть "небольшие батареи" до 10 Кв.ч с "умным инвертором", который будут выдавать электроэнергию в дом тогда, когда нужно.
Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.
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