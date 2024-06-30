https://ria.ru/20240630/energooborudovanie-1956480889.html

Украинцам посоветовали закупать энергооборудование

Украинцам посоветовали закупать энергооборудование - РИА Новости, 30.06.2024

Украинцам посоветовали закупать энергооборудование

Каждое украинское домохозяйство для обеспечения себя электричеством должно купить приборы для электроэнергии стоимостью до 3-4 тысяч долларов, сообщил... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T17:45

2024-06-30T17:45

2024-06-30T17:45

украина

герман галущенко

укрэнерго

в мире

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Каждое украинское домохозяйство для обеспечения себя электричеством должно купить приборы для электроэнергии стоимостью до 3-4 тысяч долларов, сообщил исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк, объяснив это тем, что потребители не доплачивали за электроэнергию в течение прошлых лет. "Скажу украинским потребителям: то, что вы недоплачивали за электроэнергию все прошлые годы (а недоплачивали десятилетие, тариф не покрывал стоимость электроэнергии вообще, то была только стоимость доставки) - считайте, что вы брали деньги в банке и теперь их нужно залпом заплатить за новую систему энергоснабжения. Я знаю, что их (денег - ред.) нет, но вы их проели", - сказал Павлюк в эфире телепередачи "Говорит великий Львов". По его словам, реалии недалекого будущего таковы. что все квартиры должны будут закупить энергооборудование стоимостью от 3 до 4 тысяч долларов. По его словам, это должны быть "небольшие батареи" до 10 Кв.ч с "умным инвертором", который будут выдавать электроэнергию в дом тогда, когда нужно. Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.

https://ria.ru/20240502/ukraina-1943585426.html

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, герман галущенко, укрэнерго, в мире