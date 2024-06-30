Эксперт рассказал, чего не хватает Молдавии для перезапуска экономики
Эксперт: экономике Молдавии нужен рестарт, но для этого не хватает средств
Флаг Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 30 июн - РИА Новости. Экономика Молдавии нуждается в перезапуске, но внешние заимствования сокращаются, а инвесторы покидают страну, заявил экономист, бывший председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимир Головатюк.
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"Экономике нужен рестарт, а для этого, кроме комфортной бизнес-среды и рынков сбыта, нужны денежные вливания в т.ч. в виде иностранных инвестиций, но они сокращаются! Министр экономики занимается не экономикой, а цифровизацией и правительство при стагнирующей экономике пытается латать дыры в бюджете с помощью внешних займов, а они сокращаются", - написал Головатюк на своей странице в соцсети Facebook*.
По его словам, в первом квартале этого года в Молдавии произошло сокращение объема внешнего кредитования правительства – было получено всего лишь 51,7 миллиона долларов против 184,4 миллионов год назад. При этом возврат ранее полученных кредитов составил 54,2 миллиона долларов против 26,4 миллиона долларов в первом квартале прошлого года. Эксперт констатирует, что для возврата кредитов используются и "без того скудные бюджетные доходы".
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"Не верят иностранные инвесторы, что у нас все так чудесно и мы их ждем с распростертыми объятиями. Если в целом по 2023 году инвестиции в капитал сократились на 50%, что тоже много, то сейчас по сравнению с первым кварталом 2023 года – аж в 6,5 раз – с 41,4 миллиона долларов до 6,4 миллиона долларов. Приток уменьшился на 42%, а отток вырос на 19%, т.е. инвесторы не только не приходят, но и те, кто ранее пришел – сворачивают дела в нашей стране", - добавил Головатюк.
Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.
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