https://ria.ru/20240630/ekonomika-1956493299.html

Эксперт рассказал, чего не хватает Молдавии для перезапуска экономики

Эксперт рассказал, чего не хватает Молдавии для перезапуска экономики - РИА Новости, 30.06.2024

Эксперт рассказал, чего не хватает Молдавии для перезапуска экономики

Экономика Молдавии нуждается в перезапуске, но внешние заимствования сокращаются, а инвесторы покидают страну, заявил экономист, бывший председатель... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T19:01

2024-06-30T19:01

2024-06-30T19:01

экономика

молдавия

россия

владимир головатюк

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КИШИНЕВ, 30 июн - РИА Новости. Экономика Молдавии нуждается в перезапуске, но внешние заимствования сокращаются, а инвесторы покидают страну, заявил экономист, бывший председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимир Головатюк. "Экономике нужен рестарт, а для этого, кроме комфортной бизнес-среды и рынков сбыта, нужны денежные вливания в т.ч. в виде иностранных инвестиций, но они сокращаются! Министр экономики занимается не экономикой, а цифровизацией и правительство при стагнирующей экономике пытается латать дыры в бюджете с помощью внешних займов, а они сокращаются", - написал Головатюк на своей странице в соцсети Facebook*. По его словам, в первом квартале этого года в Молдавии произошло сокращение объема внешнего кредитования правительства – было получено всего лишь 51,7 миллиона долларов против 184,4 миллионов год назад. При этом возврат ранее полученных кредитов составил 54,2 миллиона долларов против 26,4 миллиона долларов в первом квартале прошлого года. Эксперт констатирует, что для возврата кредитов используются и "без того скудные бюджетные доходы". "Не верят иностранные инвесторы, что у нас все так чудесно и мы их ждем с распростертыми объятиями. Если в целом по 2023 году инвестиции в капитал сократились на 50%, что тоже много, то сейчас по сравнению с первым кварталом 2023 года – аж в 6,5 раз – с 41,4 миллиона долларов до 6,4 миллиона долларов. Приток уменьшился на 42%, а отток вырос на 19%, т.е. инвесторы не только не приходят, но и те, кто ранее пришел – сворачивают дела в нашей стране", - добавил Головатюк. Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240630/moldaviya-1956450377.html

https://ria.ru/20240625/es-1955430639.html

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экономика, молдавия, россия, владимир головатюк