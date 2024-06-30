https://ria.ru/20240630/ekologiya-1956421424.html

Опрос показал, сколько россиян готовы отказаться от пластиковой посуды

Опрос показал, сколько россиян готовы отказаться от пластиковой посуды - РИА Новости, 30.06.2024

Опрос показал, сколько россиян готовы отказаться от пластиковой посуды

Все больше россиян готовы отказаться от пластиковой посуды: если в 2018 году об этом заявляли 70% жителей страны, то теперь доля экологически сознательно... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T10:45

2024-06-30T10:45

2024-06-30T10:45

общество

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экология в россии

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Все больше россиян готовы отказаться от пластиковой посуды: если в 2018 году об этом заявляли 70% жителей страны, то теперь доля экологически сознательно настроенного населения выросла до 85%, показало исследование SuperJob для РИА Новости. Минпромторг разработал проект постановления, предполагающий, в частности, запрет на оборот некоторых видов бутылок из полиэтилена, которые не подлежат переработке или затрудняют её. Этот запрет вступит в силу с 1 сентября 2024 года. "Все больше россиян готовы отказаться от пластиковых стаканов, тарелок и приборов. В 2018 году 70% опрошенных были готовы к такому шагу, а сейчас их доля выросла до 85%", - показал опрос 1600 респондентов. Так, 45% опрошенных однозначно заявили о своей готовности отказаться от пластиковой посуды, а ещё 40% скорее согласны на такой шаг. Чаще такой выбор поддерживают респонденты в возрасте до 34 лет: 46% из них однозначно готовы отказаться от пластика, а 41% — скорее готовы. Только 4% россиян точно не готовы отказаться от пластиковой посуды, а ещё 11% — скорее не готовы. Они объясняют свою позицию тем, что пластиковая посуда удобна, однако, если ей будет найдена экологичная и недорогая альтернатива, они с легкостью откажутся от пластика.

https://ria.ru/20231004/ogranichenie-1900330401.html

https://ria.ru/20240109/voda-1920226181.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экология в россии