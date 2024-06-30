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Опрос показал, сколько россиян готовы отказаться от пластиковой посуды - РИА Новости, 30.06.2024
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10:45 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/ekologiya-1956421424.html
Опрос показал, сколько россиян готовы отказаться от пластиковой посуды
Опрос показал, сколько россиян готовы отказаться от пластиковой посуды - РИА Новости, 30.06.2024
Опрос показал, сколько россиян готовы отказаться от пластиковой посуды
Все больше россиян готовы отказаться от пластиковой посуды: если в 2018 году об этом заявляли 70% жителей страны, то теперь доля экологически сознательно... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T10:45
2024-06-30T10:45
общество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экология в россии
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Все больше россиян готовы отказаться от пластиковой посуды: если в 2018 году об этом заявляли 70% жителей страны, то теперь доля экологически сознательно настроенного населения выросла до 85%, показало исследование SuperJob для РИА Новости. Минпромторг разработал проект постановления, предполагающий, в частности, запрет на оборот некоторых видов бутылок из полиэтилена, которые не подлежат переработке или затрудняют её. Этот запрет вступит в силу с 1 сентября 2024 года. "Все больше россиян готовы отказаться от пластиковых стаканов, тарелок и приборов. В 2018 году 70% опрошенных были готовы к такому шагу, а сейчас их доля выросла до 85%", - показал опрос 1600 респондентов. Так, 45% опрошенных однозначно заявили о своей готовности отказаться от пластиковой посуды, а ещё 40% скорее согласны на такой шаг. Чаще такой выбор поддерживают респонденты в возрасте до 34 лет: 46% из них однозначно готовы отказаться от пластика, а 41% — скорее готовы. Только 4% россиян точно не готовы отказаться от пластиковой посуды, а ещё 11% — скорее не готовы. Они объясняют свою позицию тем, что пластиковая посуда удобна, однако, если ей будет найдена экологичная и недорогая альтернатива, они с легкостью откажутся от пластика.
https://ria.ru/20231004/ogranichenie-1900330401.html
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общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экология в россии
Общество, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Экология в России
Опрос показал, сколько россиян готовы отказаться от пластиковой посуды

Уже 85 процентов россиян готовы отказаться от пластиковой посуды

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПластиковые ложки и вилки
Пластиковые ложки и вилки - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Пластиковые ложки и вилки. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Все больше россиян готовы отказаться от пластиковой посуды: если в 2018 году об этом заявляли 70% жителей страны, то теперь доля экологически сознательно настроенного населения выросла до 85%, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
Минпромторг разработал проект постановления, предполагающий, в частности, запрет на оборот некоторых видов бутылок из полиэтилена, которые не подлежат переработке или затрудняют её. Этот запрет вступит в силу с 1 сентября 2024 года.
Пластиковая посуда - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
В Приморье поручили ограничить использование пластиковой посуды
4 октября 2023, 08:31
"Все больше россиян готовы отказаться от пластиковых стаканов, тарелок и приборов. В 2018 году 70% опрошенных были готовы к такому шагу, а сейчас их доля выросла до 85%", - показал опрос 1600 респондентов.
Так, 45% опрошенных однозначно заявили о своей готовности отказаться от пластиковой посуды, а ещё 40% скорее согласны на такой шаг. Чаще такой выбор поддерживают респонденты в возрасте до 34 лет: 46% из них однозначно готовы отказаться от пластика, а 41% — скорее готовы.
Только 4% россиян точно не готовы отказаться от пластиковой посуды, а ещё 11% — скорее не готовы. Они объясняют свою позицию тем, что пластиковая посуда удобна, однако, если ей будет найдена экологичная и недорогая альтернатива, они с легкостью откажутся от пластика.
Бутылка воды - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
СМИ: ученые нашли опасные для человека частицы в бутилированной воде
9 января, 08:34
 
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