https://ria.ru/20240630/efimov-1956350652.html

Ефимов: с начала года в Москве было утверждено 24 проекта КРТ

Ефимов: с начала года в Москве было утверждено 24 проекта КРТ - РИА Новости, 30.06.2024

Ефимов: с начала года в Москве было утверждено 24 проекта КРТ

Москва с начала года утвердила реализацию 24 проектов комплексного развития территорий (КРТ) в девяти округах, сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T13:07

2024-06-30T13:07

2024-06-30T13:58

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 30 июня - РИА Новости. Москва с начала года утвердила реализацию 24 проектов комплексного развития территорий (КРТ) в девяти округах, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Город утвердил проекты редевелопмента 24 площадок бывших промзон и неэффективно используемых территорий. Сейчас там находятся старые склады, автостоянки и другие объекты, которые не приносят пользу городу и москвичам. На их месте появятся современные городские кварталы с экологичными производствами, жилыми домами, необходимой социальной и коммерческой инфраструктурой, а также комфортными общественными пространствами – благоустроенными парками и скверами", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Он уточнил, что всего планируется построить до пяти миллионов квадратных метров недвижимости и создать около 44,3 тысячи рабочих мест. В рамках этих проектов возведут более 3,4 миллиона квадратных метров жилья, в том числе по программе реновации. Кроме того, почти 44,4 тысячи квадратных метров займут производства, 1,5 миллиона квадратных метров – общественно-деловая недвижимость.В процессе редевелопмента уже находится участок в 39,7 гектара в Печатниках. В его рамках возведут городской квартал, включающий более миллиона квадратных метров жилья и около 415 тысяч квадратных метров общественной и социальной недвижимости.Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что представители бизнеса из 24 участков смогут реорганизовать десять, построив более 2,4 миллиона квадратных метров недвижимости, включая 1,6 миллиона квадратных метров жилья, около 825 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов и около 11 тысяч квадратных метров производств.

https://ria.ru/20240629/efimov-1956249023.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы