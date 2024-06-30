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Ефимов: с начала года в Москве было утверждено 24 проекта КРТ - РИА Новости, 30.06.2024
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13:07 30.06.2024 (обновлено: 13:58 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/efimov-1956350652.html
Ефимов: с начала года в Москве было утверждено 24 проекта КРТ
Ефимов: с начала года в Москве было утверждено 24 проекта КРТ - РИА Новости, 30.06.2024
Ефимов: с начала года в Москве было утверждено 24 проекта КРТ
Москва с начала года утвердила реализацию 24 проектов комплексного развития территорий (КРТ) в девяти округах, сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T13:07
2024-06-30T13:58
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 30 июня - РИА Новости. Москва с начала года утвердила реализацию 24 проектов комплексного развития территорий (КРТ) в девяти округах, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Город утвердил проекты редевелопмента 24 площадок бывших промзон и неэффективно используемых территорий. Сейчас там находятся старые склады, автостоянки и другие объекты, которые не приносят пользу городу и москвичам. На их месте появятся современные городские кварталы с экологичными производствами, жилыми домами, необходимой социальной и коммерческой инфраструктурой, а также комфортными общественными пространствами – благоустроенными парками и скверами", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Он уточнил, что всего планируется построить до пяти миллионов квадратных метров недвижимости и создать около 44,3 тысячи рабочих мест. В рамках этих проектов возведут более 3,4 миллиона квадратных метров жилья, в том числе по программе реновации. Кроме того, почти 44,4 тысячи квадратных метров займут производства, 1,5 миллиона квадратных метров – общественно-деловая недвижимость.В процессе редевелопмента уже находится участок в 39,7 гектара в Печатниках. В его рамках возведут городской квартал, включающий более миллиона квадратных метров жилья и около 415 тысяч квадратных метров общественной и социальной недвижимости.Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что представители бизнеса из 24 участков смогут реорганизовать десять, построив более 2,4 миллиона квадратных метров недвижимости, включая 1,6 миллиона квадратных метров жилья, около 825 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов и около 11 тысяч квадратных метров производств.
https://ria.ru/20240629/efimov-1956249023.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: с начала года в Москве было утверждено 24 проекта КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июня - РИА Новости. Москва с начала года утвердила реализацию 24 проектов комплексного развития территорий (КРТ) в девяти округах, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Город утвердил проекты редевелопмента 24 площадок бывших промзон и неэффективно используемых территорий. Сейчас там находятся старые склады, автостоянки и другие объекты, которые не приносят пользу городу и москвичам. На их месте появятся современные городские кварталы с экологичными производствами, жилыми домами, необходимой социальной и коммерческой инфраструктурой, а также комфортными общественными пространствами – благоустроенными парками и скверами", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Ефимов: в московском Отрадном по КРТ построят городской квартал
Вчера, 13:08
Он уточнил, что всего планируется построить до пяти миллионов квадратных метров недвижимости и создать около 44,3 тысячи рабочих мест. В рамках этих проектов возведут более 3,4 миллиона квадратных метров жилья, в том числе по программе реновации. Кроме того, почти 44,4 тысячи квадратных метров займут производства, 1,5 миллиона квадратных метров – общественно-деловая недвижимость.
В процессе редевелопмента уже находится участок в 39,7 гектара в Печатниках. В его рамках возведут городской квартал, включающий более миллиона квадратных метров жилья и около 415 тысяч квадратных метров общественной и социальной недвижимости.
Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что представители бизнеса из 24 участков смогут реорганизовать десять, построив более 2,4 миллиона квадратных метров недвижимости, включая 1,6 миллиона квадратных метров жилья, около 825 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов и около 11 тысяч квадратных метров производств.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Ефимов: в центре Москвы в рамках проекта КРТ построят дома по реновации
27 июня, 14:07
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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