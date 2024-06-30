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Ефимов: в Сокольниках построят гостиницу и спорткомплексы по программе КРТ - РИА Новости, 30.06.2024
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12:07 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/efimov-1956347756.html
Ефимов: в Сокольниках построят гостиницу и спорткомплексы по программе КРТ
Ефимов: в Сокольниках построят гостиницу и спорткомплексы по программе КРТ - РИА Новости, 30.06.2024
Ефимов: в Сокольниках построят гостиницу и спорткомплексы по программе КРТ
В московском районе Сокольники проведут редевелопмент участка общей площадью почти 2,5 гектара по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T12:07
2024-06-30T12:07
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 30 июня - РИА Новости. В московском районе Сокольники проведут редевелопмент участка общей площадью почти 2,5 гектара по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."На участке площадью 2,48 гектара в районе Сокольники появится деловое пространство с гостиницей, спортцентрами и другими нежилыми объектами – всего 135 тысяч квадратных метров недвижимости", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.По его словам, инвестиции в проект составят около 40 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – более 1,3 миллиарда рублей. Заммэра отметил, что в столице благодаря проекту появится свыше 3 тысяч рабочих мест.В пресс-релизе уточняется, что участок прилегает к улицам Шумкина, Маленковская и Русаковская. На данный момент территорию занимают склады и другие устаревшие объекты.В свою очередь, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что на площадке планируют построить порядка 95 тысяч "квадратов" общественно-деловой недвижимости, в том числе спорткомплексы, культурно-досуговые объекты, офисы, магазины, отделения банков, кафе и рестораны. "Также здесь появится гостиница площадью 40 тысяч квадратных метров. Участок благоустроят и построят дороги и пешеходные тротуары", – добавил он.В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20240628/efimov-1955961221.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: в Сокольниках построят гостиницу и спорткомплексы по программе КРТ

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июня - РИА Новости. В московском районе Сокольники проведут редевелопмент участка общей площадью почти 2,5 гектара по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"На участке площадью 2,48 гектара в районе Сокольники появится деловое пространство с гостиницей, спортцентрами и другими нежилыми объектами – всего 135 тысяч квадратных метров недвижимости", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
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По его словам, инвестиции в проект составят около 40 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – более 1,3 миллиарда рублей. Заммэра отметил, что в столице благодаря проекту появится свыше 3 тысяч рабочих мест.
В пресс-релизе уточняется, что участок прилегает к улицам Шумкина, Маленковская и Русаковская. На данный момент территорию занимают склады и другие устаревшие объекты.
В свою очередь, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что на площадке планируют построить порядка 95 тысяч "квадратов" общественно-деловой недвижимости, в том числе спорткомплексы, культурно-досуговые объекты, офисы, магазины, отделения банков, кафе и рестораны. "Также здесь появится гостиница площадью 40 тысяч квадратных метров. Участок благоустроят и построят дороги и пешеходные тротуары", – добавил он.
В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.
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