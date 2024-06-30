https://ria.ru/20240630/efimov-1956347756.html

Ефимов: в Сокольниках построят гостиницу и спорткомплексы по программе КРТ

Ефимов: в Сокольниках построят гостиницу и спорткомплексы по программе КРТ - РИА Новости, 30.06.2024

Ефимов: в Сокольниках построят гостиницу и спорткомплексы по программе КРТ

В московском районе Сокольники проведут редевелопмент участка общей площадью почти 2,5 гектара по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T12:07

2024-06-30T12:07

2024-06-30T12:07

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 30 июня - РИА Новости. В московском районе Сокольники проведут редевелопмент участка общей площадью почти 2,5 гектара по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."На участке площадью 2,48 гектара в районе Сокольники появится деловое пространство с гостиницей, спортцентрами и другими нежилыми объектами – всего 135 тысяч квадратных метров недвижимости", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.По его словам, инвестиции в проект составят около 40 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – более 1,3 миллиарда рублей. Заммэра отметил, что в столице благодаря проекту появится свыше 3 тысяч рабочих мест.В пресс-релизе уточняется, что участок прилегает к улицам Шумкина, Маленковская и Русаковская. На данный момент территорию занимают склады и другие устаревшие объекты.В свою очередь, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что на площадке планируют построить порядка 95 тысяч "квадратов" общественно-деловой недвижимости, в том числе спорткомплексы, культурно-досуговые объекты, офисы, магазины, отделения банков, кафе и рестораны. "Также здесь появится гостиница площадью 40 тысяч квадратных метров. Участок благоустроят и построят дороги и пешеходные тротуары", – добавил он.В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20240628/efimov-1955961221.html

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москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы