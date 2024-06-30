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ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 30.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:34 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/donetsk-1956412383.html
ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 30.06.2024
ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска в воскресенье утром выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка за 35 минут, РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T09:34
2024-06-30T09:34
специальная военная операция на украине
петровский район
куйбышевский район
донецк
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 июн – РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка за 35 минут, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.35 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 07.55 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Кроме того, с 08.00 до 08.10 украинские войска выпустили ещё по два "натовских" снаряда аналогичного калибра по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240629/udar-1956384993.html
https://ria.ru/20240629/terakt-1956343712.html
петровский район
куйбышевский район
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петровский район, куйбышевский район, донецк, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Куйбышевский район, Донецк, СЦКК, НАТО, Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами

ВСУ выпустили по Донецку девять натовских снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 июн – РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка за 35 минут, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.35 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 07.55 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
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Кроме того, с 08.00 до 08.10 украинские войска выпустили ещё по два "натовских" снаряда аналогичного калибра по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПетровский районКуйбышевский районДонецкСЦККНАТОПроисшествия
 
 
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