https://ria.ru/20240630/bratsk-1956467085.html
В Братске ликвидировали открытое горение на складе
В Братске ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 30.06.2024
В Братске ликвидировали открытое горение на складе
Открытое горение ликвидировали на складе в Братске Иркутской области, где произошел пожар на 6 тысячах квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T15:47
2024-06-30T15:47
2024-06-30T15:47
происшествия
братск
россия
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Открытое горение ликвидировали на складе в Братске Иркутской области, где произошел пожар на 6 тысячах квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. Ранее ведомство сообщало, что в Братске горит склад готовой продукции на площади 6 тысяч квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. "В Братске сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240328/pozhar-1936479295.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, братск, россия, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Братск, Россия, Иркутская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Братске ликвидировали открытое горение на складе
В Братске ликвидировали открытое горение на складе, где произошел крупный пожар