https://ria.ru/20240630/bratsk-1956467085.html

В Братске ликвидировали открытое горение на складе

В Братске ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 30.06.2024

В Братске ликвидировали открытое горение на складе

Открытое горение ликвидировали на складе в Братске Иркутской области, где произошел пожар на 6 тысячах квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T15:47

2024-06-30T15:47

2024-06-30T15:47

происшествия

братск

россия

иркутская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Открытое горение ликвидировали на складе в Братске Иркутской области, где произошел пожар на 6 тысячах квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. Ранее ведомство сообщало, что в Братске горит склад готовой продукции на площади 6 тысяч квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. "В Братске сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240328/pozhar-1936479295.html

братск

россия

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, братск, россия, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)