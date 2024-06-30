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В иркутском Братске загорелся склад
В иркутском Братске загорелся склад - РИА Новости, 30.06.2024
В иркутском Братске загорелся склад
Пожар площадью шесть тысяч квадратных метров вспыхнул на складе в Братске Иркутской области, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T10:11
2024-06-30T10:11
2024-06-30T10:19
происшествия
братск
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пожар площадью шесть тысяч квадратных метров вспыхнул на складе в Братске Иркутской области, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ."Сотрудники МЧС России тушат пожар в Иркутской области. В Братске горит склад готовой продукции на 6000 квадратных метрах. Информация о пострадавших не поступала. На месте работают 26 специалистов и 9 единиц техники", - говорится в сообщении.
братск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, братск, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Братск, Иркутская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В иркутском Братске загорелся склад
В иркутском Братске загорелся склад на площади шесть тысяч квадратных метров