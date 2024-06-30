https://ria.ru/20240630/bratsk-1956417366.html

В иркутском Братске загорелся склад

В иркутском Братске загорелся склад - РИА Новости, 30.06.2024

В иркутском Братске загорелся склад

Пожар площадью шесть тысяч квадратных метров вспыхнул на складе в Братске Иркутской области, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T10:11

2024-06-30T10:11

2024-06-30T10:19

происшествия

братск

иркутская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пожар площадью шесть тысяч квадратных метров вспыхнул на складе в Братске Иркутской области, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ."Сотрудники МЧС России тушат пожар в Иркутской области. В Братске горит склад готовой продукции на 6000 квадратных метрах. Информация о пострадавших не поступала. На месте работают 26 специалистов и 9 единиц техники", - говорится в сообщении.

братск

иркутская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, братск, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)