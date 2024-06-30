https://ria.ru/20240630/bezhentsy-1956416626.html

Жители подконтрольной ВСУ части ДНР пытаются попасть в Россию

Жители подконтрольной ВСУ части ДНР пытаются попасть в Россию - РИА Новости, 30.06.2024

Жители подконтрольной ВСУ части ДНР пытаются попасть в Россию

Украина создает настолько плохие условия для эвакуированных от линии фронта, что люди стремятся попасть в Россию, в частности, две тысячи человек вернулись в... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T10:07

2024-06-30T10:07

2024-06-30T13:53

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торецк

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ДОНЕЦК, 30 июн — РИА Новости. Украина создает настолько плохие условия для эвакуированных от линии фронта, что люди стремятся попасть в Россию, в частности, две тысячи человек вернулись в Дзержинск для перехода на российскую сторону, рассказали РИА Новости беженцы. "У нас люди возвращаются с Украины к нам в Торецк (украинское название Дзержинска. — Прим. ред.), чтобы быстрее перейти сюда (в Россию. — Прим. ред.), и вот в последнее время две тысячи пришло именно в Торецк", — рассказала коренная жительница Дзержинска, выехавшая в Россию. По ее словам, украинские силы наносят удары по мирным жителям. "Их там стирают с земли, бомбят дома там, где люди", — рассказала она. Другой местный житель уточнил, что на начало лета в Дзержинске проживают 12 тысяч мирных горожан. Он объяснил, что люди возвращаются из эвакуации из-за невыносимых условий, в которые их поставили украинские власти. Как рассказал мужчина, киевские власти обещают жителям подконтрольной ВСУ части ДНР, согласившимся уехать в тыл, "золотые горы". Но решившихся на переезд на Украину в итоге "селят в спортзале на холодном полу, питание некачественное, выплат никаких".

https://ria.ru/20240630/ssha-1956410387.html

https://ria.ru/20240629/tribunal-1956361087.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, торецк