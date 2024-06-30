Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали беспилотниками два белгородских села - РИА Новости, 30.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:18 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/bespilotniki-1956486534.html
ВСУ атаковали беспилотниками два белгородских села
ВСУ атаковали беспилотниками два белгородских села - РИА Новости, 30.06.2024
ВСУ атаковали беспилотниками два белгородских села
ВСУ атаковали два села в Белгородской области с помощью беспилотников, в одном населённом пункте повреждена линия газоснабжения, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T18:18
2024-06-30T18:18
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899546918_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4fa8c39ba3881424df8eca3ad822c1a.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ВСУ атаковали два села в Белгородской области с помощью беспилотников, в одном населённом пункте повреждена линия газоснабжения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Два села Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ с помощью беспилотников. В Краснояружском районе в селе Демидовка беспилотник сбросил взрывное устройство в частном секторе: в одном доме выбито окно, во втором домовладении посечен забор. В селе Зиборовка Шебекинского городского округа дрон атаковал сельхозпредприятие — повреждена линия газоснабжения", - написал он. Гладков добавил, что оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899546918_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a85ae49d8a58da1f123841b3efac52bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали беспилотниками два белгородских села

Гладков: ВСУ атаковали два села в Белгородской области с помощью беспилотников

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ВСУ атаковали два села в Белгородской области с помощью беспилотников, в одном населённом пункте повреждена линия газоснабжения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«
"Два села Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ с помощью беспилотников. В Краснояружском районе в селе Демидовка беспилотник сбросил взрывное устройство в частном секторе: в одном доме выбито окно, во втором домовладении посечен забор. В селе Зиборовка Шебекинского городского округа дрон атаковал сельхозпредприятие — повреждена линия газоснабжения", - написал он.
Гладков добавил, что оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Украина верит, что терроризм поможет ей одержать победу
25 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала