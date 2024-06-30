https://ria.ru/20240630/bespilotniki-1956486534.html

ВСУ атаковали беспилотниками два белгородских села

ВСУ атаковали беспилотниками два белгородских села - РИА Новости, 30.06.2024

ВСУ атаковали беспилотниками два белгородских села

ВСУ атаковали два села в Белгородской области с помощью беспилотников, в одном населённом пункте повреждена линия газоснабжения, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T18:18

2024-06-30T18:18

2024-06-30T18:18

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ВСУ атаковали два села в Белгородской области с помощью беспилотников, в одном населённом пункте повреждена линия газоснабжения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Два села Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ с помощью беспилотников. В Краснояружском районе в селе Демидовка беспилотник сбросил взрывное устройство в частном секторе: в одном доме выбито окно, во втором домовладении посечен забор. В селе Зиборовка Шебекинского городского округа дрон атаковал сельхозпредприятие — повреждена линия газоснабжения", - написал он. Гладков добавил, что оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины