https://ria.ru/20240630/bespilotniki-1956404046.html

Губернатор Воронежской области рассказал о ночной атаке украинских БПЛА

Губернатор Воронежской области рассказал о ночной атаке украинских БПЛА - РИА Новости, 30.06.2024

Губернатор Воронежской области рассказал о ночной атаке украинских БПЛА

Пострадавших и разрушений после атаки беспилотников в Воронежской области, предварительно, нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T07:47

2024-06-30T07:47

2024-06-30T07:48

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

происшествия

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пострадавших и разрушений после атаки беспилотников в Воронежской области, предварительно, нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. "Минувшей ночью дежурными силами ПВО над территорией Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько украинских БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы проводят поиск обломков беспилотников", - говорится в сообщении. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется

https://ria.ru/20240630/bespilotniki-1956402607.html

воронежская область

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воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия