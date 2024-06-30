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Губернатор Воронежской области рассказал о ночной атаке украинских БПЛА
Губернатор Воронежской области рассказал о ночной атаке украинских БПЛА - РИА Новости, 30.06.2024
Губернатор Воронежской области рассказал о ночной атаке украинских БПЛА
Пострадавших и разрушений после атаки беспилотников в Воронежской области, предварительно, нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T07:47
2024-06-30T07:47
2024-06-30T07:48
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
происшествия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пострадавших и разрушений после атаки беспилотников в Воронежской области, предварительно, нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. "Минувшей ночью дежурными силами ПВО над территорией Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько украинских БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы проводят поиск обломков беспилотников", - говорится в сообщении. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется
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воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Происшествия
Губернатор Воронежской области рассказал о ночной атаке украинских БПЛА
Гусев: пострадавших после атаки БПЛА в Воронежской области, предварительно, нет