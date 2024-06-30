https://ria.ru/20240630/bespilotniki-1956402867.html

Губернатор Липецкой области рассказал об отражении атаки беспилотников

Губернатор Липецкой области рассказал об отражении атаки беспилотников - РИА Новости, 30.06.2024

Губернатор Липецкой области рассказал об отражении атаки беспилотников

Девять украинских беспилотников были сбиты за ночь над промышленной зоной Липецка, жертв нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T07:19

2024-06-30T07:19

2024-06-30T12:21

специальная военная операция на украине

липецк

липецкая область

игорь артамонов

происшествия

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Девять украинских беспилотников были сбиты за ночь над промышленной зоной Липецка, жертв нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.Ранее в регионе объявлялась воздушная опасность."Сегодня выдалась непростая и неспокойная ночь для всех. Киевским режимом была предпринята попытка массированной террористической атаки беспилотниками. Девять БПЛА были сбиты над промышленной зоной Липецка. На месте падения обломков сейчас продолжают работать сотрудники спецслужб. Жертв нет", - говорится в сообщении.Артамонов отметил, что один из фрагментов упал на крышу жилого дома в частном секторе, пострадавших нет, власти помогут с ремонтом. Он поблагодарил все службы, обеспечившие безопасность в небе и на земле.

https://ria.ru/20240629/sevastopol-1956278706.html

https://ria.ru/20240630/bespilotniki-1956402607.html

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липецк, липецкая область, игорь артамонов, происшествия