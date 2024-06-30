https://ria.ru/20240630/benzin-1956406224.html

Эксперт оценил вероятность возобновления запрета на экспорт бензина

Эксперт оценил вероятность возобновления запрета на экспорт бензина - РИА Новости, 30.06.2024

Эксперт оценил вероятность возобновления запрета на экспорт бензина

Запрет на экспорт бензина из РФ может быть возобновлен раньше срока в случае, если его цена на российской бирже будет резко расти, таким мнением поделился с РИА РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T08:25

2024-06-30T08:25

2024-06-30T08:25

экономика

цены на нефть

россия

игорь юшков

александр новак

фонд национальной энергетической безопасности

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Запрет на экспорт бензина из РФ может быть возобновлен раньше срока в случае, если его цена на российской бирже будет резко расти, таким мнением поделился с РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В субботу правительство продлило разрешение на экспорт бензина до августа. "Если вдруг цены на бирже пойдут вверх, это будет сигналом для Минэнерго, чтобы прекратить экспорт. И в любой момент, не дожидаясь конца июля, они смогут опять запретить экспорт бензина, заперев его на внутреннем рынке, … чтобы сбить цены", - сказал он. При этом Юшков отметил, что ранее, когда кабмин приостанавливал запрет на экспорт в июне, сильного роста оптовой стоимости бензина не наблюдалось. Более того, нефтяники активно наращивали переработку в этом месяце. Дальнейший рост производства на нефтеперерабатывающих заводах ожидается из-за завершения внеплановых ремонтов. Так, выпуск бензина может превысить спрос, считает собеседник агентства. По его мнению, это и стало главной причиной, из-за чего правительство продлило разрешение на экспорт. Правительство РФ с 1 марта на полгода вводило запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Однако в конце мая запрет был приостановлен до 30 июня, но сообщалось, что с 1 июля по 31 августа он продолжит действие. При этом кабмин допускал, что снятие ограничений может быть продлено. Вице-премьер Александр Новак говорил, что решение об этом будет приниматься в конце июня исходя из ситуации на рынке.

https://ria.ru/20240629/ekspert-1956364241.html

https://ria.ru/20240613/benzin-1952583292.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, цены на нефть, россия, игорь юшков, александр новак, фонд национальной энергетической безопасности, министерство энергетики рф (минэнерго россии), евразийский экономический союз