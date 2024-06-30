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Эксперт оценил вероятность возобновления запрета на экспорт бензина - РИА Новости, 30.06.2024
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08:25 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/benzin-1956406224.html
Эксперт оценил вероятность возобновления запрета на экспорт бензина
Эксперт оценил вероятность возобновления запрета на экспорт бензина - РИА Новости, 30.06.2024
Эксперт оценил вероятность возобновления запрета на экспорт бензина
Запрет на экспорт бензина из РФ может быть возобновлен раньше срока в случае, если его цена на российской бирже будет резко расти, таким мнением поделился с РИА РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T08:25
2024-06-30T08:25
экономика
цены на нефть
россия
игорь юшков
александр новак
фонд национальной энергетической безопасности
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Запрет на экспорт бензина из РФ может быть возобновлен раньше срока в случае, если его цена на российской бирже будет резко расти, таким мнением поделился с РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В субботу правительство продлило разрешение на экспорт бензина до августа. "Если вдруг цены на бирже пойдут вверх, это будет сигналом для Минэнерго, чтобы прекратить экспорт. И в любой момент, не дожидаясь конца июля, они смогут опять запретить экспорт бензина, заперев его на внутреннем рынке, … чтобы сбить цены", - сказал он. При этом Юшков отметил, что ранее, когда кабмин приостанавливал запрет на экспорт в июне, сильного роста оптовой стоимости бензина не наблюдалось. Более того, нефтяники активно наращивали переработку в этом месяце. Дальнейший рост производства на нефтеперерабатывающих заводах ожидается из-за завершения внеплановых ремонтов. Так, выпуск бензина может превысить спрос, считает собеседник агентства. По его мнению, это и стало главной причиной, из-за чего правительство продлило разрешение на экспорт. Правительство РФ с 1 марта на полгода вводило запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Однако в конце мая запрет был приостановлен до 30 июня, но сообщалось, что с 1 июля по 31 августа он продолжит действие. При этом кабмин допускал, что снятие ограничений может быть продлено. Вице-премьер Александр Новак говорил, что решение об этом будет приниматься в конце июня исходя из ситуации на рынке.
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экономика, цены на нефть, россия, игорь юшков, александр новак, фонд национальной энергетической безопасности, министерство энергетики рф (минэнерго россии), евразийский экономический союз
Экономика, Цены на нефть, Россия, Игорь Юшков, Александр Новак, Фонд национальной энергетической безопасности, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Евразийский экономический союз
Эксперт оценил вероятность возобновления запрета на экспорт бензина

Эксперт Юшков: запрет на экспорт бензина могут вернуть при скачке оптовых цен

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе
Автомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Запрет на экспорт бензина из РФ может быть возобновлен раньше срока в случае, если его цена на российской бирже будет резко расти, таким мнением поделился с РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
В субботу правительство продлило разрешение на экспорт бензина до августа.
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Эксперт рассказал, почему Россия продлила разрешение на экспорт бензина
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"Если вдруг цены на бирже пойдут вверх, это будет сигналом для Минэнерго, чтобы прекратить экспорт. И в любой момент, не дожидаясь конца июля, они смогут опять запретить экспорт бензина, заперев его на внутреннем рынке, … чтобы сбить цены", - сказал он.
При этом Юшков отметил, что ранее, когда кабмин приостанавливал запрет на экспорт в июне, сильного роста оптовой стоимости бензина не наблюдалось. Более того, нефтяники активно наращивали переработку в этом месяце.
Дальнейший рост производства на нефтеперерабатывающих заводах ожидается из-за завершения внеплановых ремонтов. Так, выпуск бензина может превысить спрос, считает собеседник агентства. По его мнению, это и стало главной причиной, из-за чего правительство продлило разрешение на экспорт.
Правительство РФ с 1 марта на полгода вводило запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Однако в конце мая запрет был приостановлен до 30 июня, но сообщалось, что с 1 июля по 31 августа он продолжит действие. При этом кабмин допускал, что снятие ограничений может быть продлено. Вице-премьер Александр Новак говорил, что решение об этом будет приниматься в конце июня исходя из ситуации на рынке.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияИгорь ЮшковАлександр НовакФонд национальной энергетической безопасностиМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Евразийский экономический союз
 
 
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