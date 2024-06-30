https://ria.ru/20240630/belorussiya-1956512822.html

Белоруссия обвинила Польшу в инициировании миграционного кризиса

Белоруссия обвинила Польшу в инициировании миграционного кризиса - РИА Новости, 30.06.2024

Белоруссия обвинила Польшу в инициировании миграционного кризиса

Начальник Генерального штаба вооруженных сил, первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что Польша инициировала миграционный кризис РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T21:33

2024-06-30T21:33

2024-06-30T21:33

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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Начальник Генерального штаба вооруженных сил, первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что Польша инициировала миграционный кризис на границе с республикой, чтобы доказать ЕС свою значимость и получить финансирование. "Стала разворачиваться информационная кампания о том, что Польша - единственный форпост на границе между злой Беларусью и всей Европой. Тем самым были созданы условия для возобновления финансирования польской экономики, выделение определенных финансовых средств. Польша продемонстрировала, что она нужна Европе. И ей опять пообещали необходимые средства. С ней готовы были заключать контракты, развивать ее армию и так далее", - сказал Муравейко в интервью телеканалу ОНТ. Он подчеркнул, что все обвинения, которые польское руководство вбрасывает против Белоруссии - это зеркальное отражение тех действий, которые они делали сами. "Польшей этот кризис инициирован. Более того, уже доказано, и в польском обществе идет разбирательство, как продавались торговые визы этим мигрантам. Там с десяток человек уже находится под следствием прокуратуры", - отметил Муравейко. В последнее время польские пограничники почти ежедневно сообщают об агрессивном поведении мигрантов, находящихся за стальным заграждением на границе с Белоруссией. Чаще всего речь идет о метании камней и веток в сторону польских силовиков. Ежедневно заграждение пытаются штурмовать в среднем около 200 человек. В польских пограничников постоянно бросают палки и камни. Недавно один из нелегальных мигрантов, пытаясь пересечь польско-белорусскую границу, ранил ножом польского солдата. Тот скончался через несколько дней. МИД Польши вручил временному поверенному в делах Белоруссии ноту с требование выдать человека, смертельно ранившего солдата. Как указал МИД Польши, во врученной ноте протеста Польша решительно требует прекратить провокации на польско-белорусской границе.

https://ria.ru/20240622/sikorskiy-1954790926.html

https://ria.ru/20240626/migrant-1955657485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, белоруссия, европа, евросоюз