Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия обвинила Польшу в инициировании миграционного кризиса - РИА Новости, 30.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:33 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/belorussiya-1956512822.html
Белоруссия обвинила Польшу в инициировании миграционного кризиса
Белоруссия обвинила Польшу в инициировании миграционного кризиса - РИА Новости, 30.06.2024
Белоруссия обвинила Польшу в инициировании миграционного кризиса
Начальник Генерального штаба вооруженных сил, первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что Польша инициировала миграционный кризис РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T21:33
2024-06-30T21:33
в мире
польша
белоруссия
европа
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951012907_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e9d11e8ef1f3ff3e501207ca92cf0021.jpg
МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Начальник Генерального штаба вооруженных сил, первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что Польша инициировала миграционный кризис на границе с республикой, чтобы доказать ЕС свою значимость и получить финансирование. "Стала разворачиваться информационная кампания о том, что Польша - единственный форпост на границе между злой Беларусью и всей Европой. Тем самым были созданы условия для возобновления финансирования польской экономики, выделение определенных финансовых средств. Польша продемонстрировала, что она нужна Европе. И ей опять пообещали необходимые средства. С ней готовы были заключать контракты, развивать ее армию и так далее", - сказал Муравейко в интервью телеканалу ОНТ. Он подчеркнул, что все обвинения, которые польское руководство вбрасывает против Белоруссии - это зеркальное отражение тех действий, которые они делали сами. "Польшей этот кризис инициирован. Более того, уже доказано, и в польском обществе идет разбирательство, как продавались торговые визы этим мигрантам. Там с десяток человек уже находится под следствием прокуратуры", - отметил Муравейко. В последнее время польские пограничники почти ежедневно сообщают об агрессивном поведении мигрантов, находящихся за стальным заграждением на границе с Белоруссией. Чаще всего речь идет о метании камней и веток в сторону польских силовиков. Ежедневно заграждение пытаются штурмовать в среднем около 200 человек. В польских пограничников постоянно бросают палки и камни. Недавно один из нелегальных мигрантов, пытаясь пересечь польско-белорусскую границу, ранил ножом польского солдата. Тот скончался через несколько дней. МИД Польши вручил временному поверенному в делах Белоруссии ноту с требование выдать человека, смертельно ранившего солдата. Как указал МИД Польши, во врученной ноте протеста Польша решительно требует прекратить провокации на польско-белорусской границе.
https://ria.ru/20240622/sikorskiy-1954790926.html
https://ria.ru/20240626/migrant-1955657485.html
польша
белоруссия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951012907_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_68bf213f8e0ee72978413b96c006629b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, белоруссия, европа, евросоюз
В мире, Польша, Белоруссия, Европа, Евросоюз
Белоруссия обвинила Польшу в инициировании миграционного кризиса

Минобороны Белоруссии обвинило Польшу в инициировании миграционного кризиса

© AP Photo / Czarek SokolowskiМигранты на границе Белоруссии и Польши
Мигранты на границе Белоруссии и Польши - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Мигранты на границе Белоруссии и Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Начальник Генерального штаба вооруженных сил, первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что Польша инициировала миграционный кризис на границе с республикой, чтобы доказать ЕС свою значимость и получить финансирование.
"Стала разворачиваться информационная кампания о том, что Польша - единственный форпост на границе между злой Беларусью и всей Европой. Тем самым были созданы условия для возобновления финансирования польской экономики, выделение определенных финансовых средств. Польша продемонстрировала, что она нужна Европе. И ей опять пообещали необходимые средства. С ней готовы были заключать контракты, развивать ее армию и так далее", - сказал Муравейко в интервью телеканалу ОНТ.
Польские снайперы на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
Польша готовится полностью закрыть границу с Белоруссией
22 июня, 21:43
Он подчеркнул, что все обвинения, которые польское руководство вбрасывает против Белоруссии - это зеркальное отражение тех действий, которые они делали сами.
"Польшей этот кризис инициирован. Более того, уже доказано, и в польском обществе идет разбирательство, как продавались торговые визы этим мигрантам. Там с десяток человек уже находится под следствием прокуратуры", - отметил Муравейко.
В последнее время польские пограничники почти ежедневно сообщают об агрессивном поведении мигрантов, находящихся за стальным заграждением на границе с Белоруссией. Чаще всего речь идет о метании камней и веток в сторону польских силовиков. Ежедневно заграждение пытаются штурмовать в среднем около 200 человек. В польских пограничников постоянно бросают палки и камни. Недавно один из нелегальных мигрантов, пытаясь пересечь польско-белорусскую границу, ранил ножом польского солдата. Тот скончался через несколько дней.
МИД Польши вручил временному поверенному в делах Белоруссии ноту с требование выдать человека, смертельно ранившего солдата. Как указал МИД Польши, во врученной ноте протеста Польша решительно требует прекратить провокации на польско-белорусской границе.
Латвийско-белорусская граница - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
На границе Белоруссии с Латвией нашли тело мигранта
26 июня, 17:34
 
В миреПольшаБелоруссияЕвропаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала