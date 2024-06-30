В Белоруссии заявили о сохранении контактов с Западом по линии военных
Генштаб ВС Белоруссии: контакты с Западом по линии военных сохраняются
© Фото : Министерство обороны РББелорусские военнослужащие
© Фото : Министерство обороны РБ
Белорусские военнослужащие . Архивное фото
МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Начальник Генерального штаба вооруженных сил, первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что контакты с Западом по линии военных существуют несмотря на заявленное свертывание вопросов сотрудничества и контактов.
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"Мы прекрасно видим, что сегодня вблизи наших границ блок НАТО и Соединенные Штаты проводят четыре операции или миссии. На все мыслимые и немыслимые провокации у нас сегодня наработаны варианты действий. Прежде, чем начнут говорить пушки, обычно говорят дипломаты. Скажу так: несмотря на заявленное свертывание вопросов сотрудничества и контактов, они все-таки по линии военных существуют", - сказал Муравейко телеканалу ОНТ.
По его словам, здравый смысл не просто присутствует, а доминирует, потому что никто не является большим пацифистом, чем военные.
"Мы четко представляем все последствия войны. Мы умеем воевать и знаем, как это делать. Но наша главная задача – не допустить процессов, чтобы эти знания применялись на практике", - отметил Муравейко.