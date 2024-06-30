https://ria.ru/20240630/belorussiya-1956507205.html

В Белоруссии заявили о сохранении контактов с Западом по линии военных

В Белоруссии заявили о сохранении контактов с Западом по линии военных - РИА Новости, 30.06.2024

В Белоруссии заявили о сохранении контактов с Западом по линии военных

Начальник Генерального штаба вооруженных сил, первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что контакты с Западом по линии военных... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T20:53

2024-06-30T20:53

2024-06-30T20:55

белоруссия

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847033881_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_c4c3c8c7eaaab351e00adb6b09337704.jpg

МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Начальник Генерального штаба вооруженных сил, первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что контакты с Западом по линии военных существуют несмотря на заявленное свертывание вопросов сотрудничества и контактов. "Мы прекрасно видим, что сегодня вблизи наших границ блок НАТО и Соединенные Штаты проводят четыре операции или миссии. На все мыслимые и немыслимые провокации у нас сегодня наработаны варианты действий. Прежде, чем начнут говорить пушки, обычно говорят дипломаты. Скажу так: несмотря на заявленное свертывание вопросов сотрудничества и контактов, они все-таки по линии военных существуют", - сказал Муравейко телеканалу ОНТ. По его словам, здравый смысл не просто присутствует, а доминирует, потому что никто не является большим пацифистом, чем военные. "Мы четко представляем все последствия войны. Мы умеем воевать и знаем, как это делать. Но наша главная задача – не допустить процессов, чтобы эти знания применялись на практике", - отметил Муравейко.

https://ria.ru/20240629/belorussiya-1956321423.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, нато, в мире