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В Белоруссии заявили о сохранении контактов с Западом по линии военных - РИА Новости, 30.06.2024
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20:53 30.06.2024 (обновлено: 20:55 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/belorussiya-1956507205.html
В Белоруссии заявили о сохранении контактов с Западом по линии военных
В Белоруссии заявили о сохранении контактов с Западом по линии военных - РИА Новости, 30.06.2024
В Белоруссии заявили о сохранении контактов с Западом по линии военных
Начальник Генерального штаба вооруженных сил, первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что контакты с Западом по линии военных... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T20:53
2024-06-30T20:55
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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Начальник Генерального штаба вооруженных сил, первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что контакты с Западом по линии военных существуют несмотря на заявленное свертывание вопросов сотрудничества и контактов. "Мы прекрасно видим, что сегодня вблизи наших границ блок НАТО и Соединенные Штаты проводят четыре операции или миссии. На все мыслимые и немыслимые провокации у нас сегодня наработаны варианты действий. Прежде, чем начнут говорить пушки, обычно говорят дипломаты. Скажу так: несмотря на заявленное свертывание вопросов сотрудничества и контактов, они все-таки по линии военных существуют", - сказал Муравейко телеканалу ОНТ. По его словам, здравый смысл не просто присутствует, а доминирует, потому что никто не является большим пацифистом, чем военные. "Мы четко представляем все последствия войны. Мы умеем воевать и знаем, как это делать. Но наша главная задача – не допустить процессов, чтобы эти знания применялись на практике", - отметил Муравейко.
https://ria.ru/20240629/belorussiya-1956321423.html
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белоруссия, нато, в мире
Белоруссия, НАТО, В мире
В Белоруссии заявили о сохранении контактов с Западом по линии военных

Генштаб ВС Белоруссии: контакты с Западом по линии военных сохраняются

© Фото : Министерство обороны РББелорусские военнослужащие
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© Фото : Министерство обороны РБ
Белорусские военнослужащие . Архивное фото
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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Начальник Генерального штаба вооруженных сил, первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что контакты с Западом по линии военных существуют несмотря на заявленное свертывание вопросов сотрудничества и контактов.
«
"Мы прекрасно видим, что сегодня вблизи наших границ блок НАТО и Соединенные Штаты проводят четыре операции или миссии. На все мыслимые и немыслимые провокации у нас сегодня наработаны варианты действий. Прежде, чем начнут говорить пушки, обычно говорят дипломаты. Скажу так: несмотря на заявленное свертывание вопросов сотрудничества и контактов, они все-таки по линии военных существуют", - сказал Муравейко телеканалу ОНТ.
По его словам, здравый смысл не просто присутствует, а доминирует, потому что никто не является большим пацифистом, чем военные.
"Мы четко представляем все последствия войны. Мы умеем воевать и знаем, как это делать. Но наша главная задача – не допустить процессов, чтобы эти знания применялись на практике", - отметил Муравейко.
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