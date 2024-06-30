СМИ раскрыли, чего боятся союзники США в случае снятия Байдена на выборах
CNN: союзники США опасаются, что снятие Байдена может посеять раздор в стране
© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден . Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Союзники США по НАТО и Евросоюзу опасаются, что в случае возможного снятия кандидатуры президента США Джо Байдена для участия в выборах, противники страны, в частности Россия и КНР, смогут посеять раздор в американском государстве, сообщает телеканал CNN.
Опасения среди союзников США после выступления Байдена на дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом, как отмечает телеканал, не связаны с тем, способен ли Байден принимать решения - его окружают здравомыслящие люди, которые в случае переизбрания политика продолжат принимать рациональные решения, считают на Западе. Кроме того, союзники США, хотя и обеспокоены перспективой возвращения Трампа в Белый дом, допускают такую возможность, подчеркивает CNN. Основным предметом беспокойства является то, что США не могут обеспечить стабильность в период неопределенности.
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"Дипломаты опасаются, что снятие кандидата на таком позднем этапе избирательного цикла может подорвать весь процесс. Это может позволить таким противникам, как Китай и Россия, обрушиться с критикой на демократическую систему США, выставив ее слабой по сравнению с их автократиями, где авторитарные правители крепко удерживают власть", - говорится в материале.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.