https://ria.ru/20240630/bayden-1956449923.html

Эксперт рассказал о последствиях ухода Байдена из президентской гонки

Эксперт рассказал о последствиях ухода Байдена из президентской гонки - РИА Новости, 30.06.2024

Эксперт рассказал о последствиях ухода Байдена из президентской гонки

В случае выхода президента США Джо Байдена из президентской гонки в демократической партии может начаться разлад, связанный с усилением крайне левых и крайне... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T14:20

2024-06-30T14:20

2024-06-30T14:20

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

высшая школа экономики (вшэ)

предвыборные дебаты трампа и байдена

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В случае выхода президента США Джо Байдена из президентской гонки в демократической партии может начаться разлад, связанный с усилением крайне левых и крайне правых, и в результате демократические силы могут потерять голоса умеренных избирателей, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик. Ранее источники NBC сообщили, что только супруга Байдена Джилл имеет на него решающее влияние в возможном снятии с президентской гонки после неудачных дебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом. "Ситуация очень щепетильная для демократической партии. Байден, действующий президент, обычно выигрывает праймериз. Так и произошло. Но если он снимется, то партия потеряет официального лидера, который лидирует в рейтинге демократических кандидатов. Скорее всего, если он уйдет, начнется раздрай, и смогут ли они в случае ухода за полтора месяца найти нужного кандидата - большой вопрос", - сказал Сокольщик. По его словам, сильного кандидата, который не только устроил бы избирателей, но и мог бы побороться с Дональдом Трампом, пока на горизонте не видно. Эксперт добавил, что нужно учитывать внутрипартийные расклады: Байден - это политик с большим опытом, представляющий центристские силы в демпартии, в которой сейчас усиливается левое крыло. "Для демпартии это усиление левых не совсем хорошо - оно может оттолкнуть более умеренных избирателей, они могут и за республиканцев проголосовать", - подчеркнул Сокольщик.

https://ria.ru/20240403/ssha-1937149421.html

https://ria.ru/20240417/opros-1940608276.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, джо байден, дональд трамп, высшая школа экономики (вшэ), предвыборные дебаты трампа и байдена