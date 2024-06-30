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Эксперт рассказал о последствиях ухода Байдена из президентской гонки - РИА Новости, 30.06.2024
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14:20 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/bayden-1956449923.html
Эксперт рассказал о последствиях ухода Байдена из президентской гонки
Эксперт рассказал о последствиях ухода Байдена из президентской гонки - РИА Новости, 30.06.2024
Эксперт рассказал о последствиях ухода Байдена из президентской гонки
В случае выхода президента США Джо Байдена из президентской гонки в демократической партии может начаться разлад, связанный с усилением крайне левых и крайне... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T14:20
2024-06-30T14:20
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
высшая школа экономики (вшэ)
предвыборные дебаты трампа и байдена
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В случае выхода президента США Джо Байдена из президентской гонки в демократической партии может начаться разлад, связанный с усилением крайне левых и крайне правых, и в результате демократические силы могут потерять голоса умеренных избирателей, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик. Ранее источники NBC сообщили, что только супруга Байдена Джилл имеет на него решающее влияние в возможном снятии с президентской гонки после неудачных дебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом. "Ситуация очень щепетильная для демократической партии. Байден, действующий президент, обычно выигрывает праймериз. Так и произошло. Но если он снимется, то партия потеряет официального лидера, который лидирует в рейтинге демократических кандидатов. Скорее всего, если он уйдет, начнется раздрай, и смогут ли они в случае ухода за полтора месяца найти нужного кандидата - большой вопрос", - сказал Сокольщик. По его словам, сильного кандидата, который не только устроил бы избирателей, но и мог бы побороться с Дональдом Трампом, пока на горизонте не видно. Эксперт добавил, что нужно учитывать внутрипартийные расклады: Байден - это политик с большим опытом, представляющий центристские силы в демпартии, в которой сейчас усиливается левое крыло. "Для демпартии это усиление левых не совсем хорошо - оно может оттолкнуть более умеренных избирателей, они могут и за республиканцев проголосовать", - подчеркнул Сокольщик.
https://ria.ru/20240403/ssha-1937149421.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, высшая школа экономики (вшэ), предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Высшая школа экономики (ВШЭ), Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Эксперт рассказал о последствиях ухода Байдена из президентской гонки

Эксперт Сокольщик: в случае ухода Байдена из президентской гонки начнется разлад

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В случае выхода президента США Джо Байдена из президентской гонки в демократической партии может начаться разлад, связанный с усилением крайне левых и крайне правых, и в результате демократические силы могут потерять голоса умеренных избирателей, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик.
Ранее источники NBC сообщили, что только супруга Байдена Джилл имеет на него решающее влияние в возможном снятии с президентской гонки после неудачных дебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом.
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"Ситуация очень щепетильная для демократической партии. Байден, действующий президент, обычно выигрывает праймериз. Так и произошло. Но если он снимется, то партия потеряет официального лидера, который лидирует в рейтинге демократических кандидатов. Скорее всего, если он уйдет, начнется раздрай, и смогут ли они в случае ухода за полтора месяца найти нужного кандидата - большой вопрос", - сказал Сокольщик.
По его словам, сильного кандидата, который не только устроил бы избирателей, но и мог бы побороться с Дональдом Трампом, пока на горизонте не видно.
Эксперт добавил, что нужно учитывать внутрипартийные расклады: Байден - это политик с большим опытом, представляющий центристские силы в демпартии, в которой сейчас усиливается левое крыло.
"Для демпартии это усиление левых не совсем хорошо - оно может оттолкнуть более умеренных избирателей, они могут и за республиканцев проголосовать", - подчеркнул Сокольщик.
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В миреСШАДжо БайденДональд ТрампВысшая школа экономики (ВШЭ)Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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