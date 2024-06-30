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Байден оговорился и перепутал Италию и Францию

Байден оговорился и перепутал Италию и Францию - РИА Новости, 30.06.2024

Байден оговорился и перепутал Италию и Францию

Президент США Джо Байден на мероприятии по сбору средств на кампанию по переизбранию перепутал Италию и Францию, сообщает пресс-пул Белого дома. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T01:10

2024-06-30T01:10

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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден на мероприятии по сбору средств на кампанию по переизбранию перепутал Италию и Францию, сообщает пресс-пул Белого дома. Байден жаловался, что его предшественник Дональд Трамп отказался посещать кладбище павших солдат-участников мировых войн. "Он не пошел бы на кладбище в Италии", - сказал Байден о французском кладбище. Американского лидера цитирует пул Белого дома. Как отмечает журналист, Байден затем повторил оговорку, заявив, что его сын также был одним из павших солдат, "но не в Италии, а в Ираке". При этом сын Байдена Бо скончался от онкологии, уже вернувшись в США из военной командировки. Президент США отметил, что согласен с критикой своего выступления на дебатах, но выступил с утверждением, что соцопросы демонстрируют прибавление его сторонников. Байден неоднократно допускал оговорки и путал имена и места. Спецпрокурор, расследовавший незаконное хранение им секретных документов, в своем отчете рассказал, что президент США не помнил даты своей работы в должности вице-президента, а также не смог назвать, когда умер его сын. Спецпрокурор назвал Байдена "пожилым человеком с плохой памятью". Между тем Трамп в своей соцсети Trurh Social пожаловался, что неудачи Байдена на дебатах отвлекли от его "успехов". Журналисты при этом подсчитали, что Трамп за время дебатов около 30 раз якобы выступил с ложными заявлениями. Ранее директор по коммуникациям кампании действующего американского лидера Майкл Тайлер заявил, что в штабе Байдена не обсуждают его выход из гонки. Редакционный совет New York Times призвал американского лидера отказаться от участия в выборах. Газета Washington Post представила список из 10 демократов на замену Байдену. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240629/bayden-1956384089.html

https://ria.ru/20240629/bayden-1956380705.html

https://ria.ru/20240629/bayden-1956329701.html

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