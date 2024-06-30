https://ria.ru/20240630/bardella-1956513550.html

Французский политик Барделла заявил, что намерен стать премьером

Французский политик Барделла заявил, что намерен стать премьером - РИА Новости, 30.06.2024

Французский политик Барделла заявил, что намерен стать премьером

Лидер побеждающей в 1 туре парламентских выборов во Франции правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла заявил, что намерен стать премьер-министром РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T21:41

2024-06-30T21:41

2024-06-30T22:13

в мире

франция

парламентские выборы во франции — 2024

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ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Лидер побеждающей в 1 туре парламентских выборов во Франции правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла заявил, что намерен стать премьер-министром страны."Я намерен стать премьер-министром всех французов, слушать каждого, уважать оппозицию, быть открытым диалогу и стремиться к единению нации, защищать покупательную способность, восстановить порядок и безопасность на всей территории страны и взять под контроль миграцию", - заявил он в обращении к журналистам.Он призвал французов сделать "исторический выбор" и поддерживать партию, дав ей абсолютное большинство в парламенте."Пришло время поставить во главе страны руководителя, который вас понимает. В следующее воскресенье победа возможна", - сказал он.По предварительным данным, по результатам первого тура выборов "Национальное объединение" лидирует с 34,2% голосов. Президентская коалиция вместе получает лишь 21,5%."Дав победу с большим отрывом "Национальному объединению" и её союзниками в первом туре и позволив в большинстве пройти во второй тур, французы показали беспрецедентное желание перемен, и я их благодарю", - сказал Барделла в обращении к журналистам.Он призвал всех французов голосовать во втором туре в следующее воскресенье."Это голосование – определяющее во всей истории Пятой республики. Президентский лагерь, потерпевший поражение сегодня, более не в состоянии победить", - отметил он.

https://ria.ru/20240626/lepen-1955485879.html

https://ria.ru/20240630/makron-1956512485.html

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в мире, франция, парламентские выборы во франции — 2024