https://ria.ru/20240630/babook-1956457413.html

Роскомнадзор заблокировал доступ к книжному сайту BAbook

Роскомнадзор заблокировал доступ к книжному сайту BAbook - РИА Новости, 30.06.2024

Роскомнадзор заблокировал доступ к книжному сайту BAbook

Роскомнадзор заблокировал доступ к книжному сайту BAbook, созданному писателем Борисом Акуниным* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, соответствующую... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T15:02

2024-06-30T15:02

2024-06-30T15:03

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936724927_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_4674e59a6b78732787013881dedb1969.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал доступ к книжному сайту BAbook, созданному писателем Борисом Акуниным* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, соответствующую информацию предоставляет универсальный сервис РКН для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов сети "Интернет". "Доступ ограничивается к странице", - говорится в сообщении. На сайте BAbook можно было прибрести книги авторов, не издающихся в России.* Включен в реестр иноагентов РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20231218/pisatel-1916528103.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия