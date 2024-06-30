https://ria.ru/20240630/babook-1956457413.html
Роскомнадзор заблокировал доступ к книжному сайту BAbook
Роскомнадзор заблокировал доступ к книжному сайту BAbook - РИА Новости, 30.06.2024
Роскомнадзор заблокировал доступ к книжному сайту BAbook
Роскомнадзор заблокировал доступ к книжному сайту BAbook, созданному писателем Борисом Акуниным* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, соответствующую... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T15:02
2024-06-30T15:02
2024-06-30T15:03
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал доступ к книжному сайту BAbook, созданному писателем Борисом Акуниным* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, соответствующую информацию предоставляет универсальный сервис РКН для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов сети "Интернет". "Доступ ограничивается к странице", - говорится в сообщении. На сайте BAbook можно было прибрести книги авторов, не издающихся в России.* Включен в реестр иноагентов РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20231218/pisatel-1916528103.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Происшествия
Роскомнадзор заблокировал доступ к книжному сайту BAbook
РКН заблокировал доступ к книжному сайту BAbook, созданному Акуниным