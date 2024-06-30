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Академия медицинских наук СССР

Академия медицинских наук СССР - РИА Новости, 30.06.2024

Академия медицинских наук СССР

Академия медицинских наук СССР (АМН СССР, затем Российская академия медицинских наук, ныне – Отделение медицинских наук Российской академии наук (РАН)) – высшее РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T02:09

2024-06-30T02:09

2024-06-30T02:09

справки

ссср

россия

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Академия медицинских наук СССР (АМН СССР, затем Российская академия медицинских наук, ныне – Отделение медицинских наук Российской академии наук (РАН)) – высшее медицинское научное учреждение Советского Союза, объединявшее выдающихся ученых страны, работавших в области медицины и здравоохранения. Была учреждена 30 июня 1944 года постановлением Совета Народных Комиссаров СССР, в целях дальнейшего развития отечественной медицинской науки.20-22 декабря 1944 года в мраморном зале Моссовета прошла ее учредительная сессия.Действительными членами Академии были утверждены 56 человек. В их числе были выдающиеся советские врачи, академики Николай Бурденко, Николай Семашко, Алексей Абрикосов, Владимир Филатов, Василий Гиляровский, Георгий Сперанский и другие.Первым президентом АМН СССР был избран Николай Бурденко – основоположник советской хирургии, клиницист-новатор, организатор военно-полевой хирургии.Всего в систему АМН СССР вошли 25 институтов и самостоятельных лабораторий клинического, медико-биологического и гигиенического профиля. В составе Академии были созданы три отделения – медико-биологических наук, гигиены, микробиологии и эпидемиологии, а также отделение клинической медицины.Основными задачами Академии ставились разработка вопросов теории и практики в медицине и дальнейший рост медицинской науки.Уже в 1944 году в составе АМН СССР был организован Институт биологической и медицинской химии (ныне – Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича). Здесь были выполнены получившие всемирное признание исследования в области медицинской биохимии, решившие ряд фундаментальных проблем, непосредственно связанных с актуальными задачами здравоохранения. Выдающиеся исследования ученых института привели к открытию ряда новых реакций обмена аминокислот, была создана общая теория механизма действия пиридоксалевых ферментов, получившая признание как одна из первых попыток объяснения механизма ферментативных реакций. В 1945 году в учреждениях Академии работало уже более 150 докторов и около 350 кандидатов наук.С того же года ежегодно стали проводиться сессии Академии по актуальным вопросам медицины, улучшению медицинского обслуживания и охраны здоровья населения страны при особом внимании к внедрению научных достижений в практику здравоохранения.В 1946 году АМН СССР возглавил академик Николай Аничков – патолог, основатель ретикуло-эндотелиальной системы и аутогенных инфекций. Он принял руководство Академией в сложный период ее начального развития в первые послевоенные годы. Тогда главной задачей Академии стало участие в ликвидации медико-санитарных последствий Великой отечественной войны (1941-1945).С 1953 по 1960 годы президентом АМН СССР был выдающий советский клиницист, академик Александр Бакулев. Особое внимание он уделял развитию медицинской науки. В тот период Академия возглавила научно-исследовательскую деятельность в новых направлениях медицины. В ее системе начали создаваться такие учреждения, как Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов в Москве (ныне – Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН (Институт полиомиелита), Институт медицинской радиологии в Обнинске (ныне – Медицинский радиологический научный центр имени А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России), Всесоюзный научно-исследовательский институт по изысканию новых антибиотиков (ныне ФГБНУ "Научно-исследовательский институт по изысканию новых антибиотиков имени Г.Ф. Гаузе") и др.С 1960 по 1968 годы и с 1977 по 1987 годы АМН СССР возглавлял академик Николай Блохин – выдающийся советский онколог, специалист по вопросам военно-полевой, пластической и восстановительной хирургии, травматологии, организации медицинской науки. При его участии были созданы Сибирское отделение (Новосибирск) и его Восточно-Сибирский филиал (Иркутск), Кардиологический (Москва), Радиационной медицины (Киев), Томский научный центр и ряд крупных учреждений в Сибири и на Дальнем Востоке. Под руководством Блохина были организованы генетические группы и лаборатории, а затем был создан Институт медицинской генетики (позже на его базе был создан Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова).С 1968 по 1977 годы президентом Академии являлся крупный специалист в области теоретической медицины и биологии, прикладных вопросах микробиологии, эпидемиологии и иммунологии, академик АМН СССР Владимир Тимаков. За время его работы успехи медицинской науки позволили повысить уровень состояния здоровья населения, снижение заболеваемости, ликвидацию ряда распространенных ранее инфекционных болезней, резкое сокращение показателей общей и детской смертности, значительный рост продолжительности жизни людей.В 1975 году в системе АМН СССР состояло 38 научно-исследовательских учреждений.В 1979 году в составе Академии трудились 110 академиков и 153 члена-корреспондента. Президиум АМН СССР через свои органы (научные советы и проблемные комиссии, создаваемые на базе головных институтов) совместно с Ученым медицинским советом Минздрава СССР осуществлял управление медицинскими исследованиями – планирование, координацию, прогнозирование, оценку, контроль. В масштабах союзных республик аналогичные функции были возложены на ученые медицинские советы министерств здравоохранения. Президиум АМН СССР также опирался на свои территориальные филиалы и отделения. С 1987 по 2006 годы Академию возглавлял выдающийся клиницист-инфекционист, эпидемиолог, академик АМН СССР Валентин Покровский. Он осуществил ряд важных мероприятий по перестройке руководства медицинской наукой, повышению ее эффективности. Внес значительный вклад в сохранение Академии как единого органа по управлению научными медицинскими исследованиями в стране. В состав Академии вошли крупные научные центры (акушерства, гинекологии и перинатологии; гематологический; Институт туберкулеза и др.). Созданы Северо-Западное отделение Академии, Восточно-Сибирский научный центр.Покровский организовал службу диагностики и профилактики ВИЧ-инфекции. Им были диагностированы первые случаи заболевания в стране, создана сеть хорошо оснащенных лабораторий по выявлению таких больных, налажен их учет, разработаны противоэпидемические мероприятия, сформулированы научно обоснованные предположения о возможности распространения ВИЧ-инфекции в России.За годы деятельности АМН СССР получили мощное развитие такие направления медицины, как физиология, кардиология, нефрология, хирургия, онкология, ревматология, гаматология и другие. Труды советских ученых-медиков оказали большое влияние на развитие как теории медицины, так и клиники, определили функциональный подход к ее проблемам. 4 января 1992 года указом президента России Академия медицинских наук СССР была преобразована в Российскую академию медицинских наук (РАМН). Согласно документу, на нее была возложена организация и координация медицинской науки в Российской Федерации, определение и разработка важнейших направлений фундаментальной и прикладной медицины, подготовка высококвалифицированных научных кадров. Структура РАМН включала: отделение клинической медицины, отделение медико-биологических наук; отделение профилактической медицины, Сибирское отделение, Северо-Западное отделение, Томский научный центр, Восточно-Сибирский научный центр и другие подразделения.В 2013 году начался процесс реформирования академического комплекса России.Федеральным законом от 27 сентября 2013 года "О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", РАМН и Российская академия сельскохозяйственных наук присоединились к Российской академии наук. В 2016 году постановлением президиума РАН было одобрено Положение об Отделении медицинских наук Российской академии наук. Согласно документу, Отделение действует в структуре Академии, не имеет статуса юридического лица и организовано по научно-отраслевому принципу. Отделение медицинских наук РАН включает три секции: клинической медицины, медико-биологических наук, профилактической медицины.По состоянию на 2022 год персональный состав Отделения медицинских наук РАН насчитывал 440 членов академии РАН, из них 197 академиков РАН и 243 член-корреспондентов РАН.Академик-секретарь бюро Отделения медицинских наук РАН – Владимир Стародубов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, ссср, россия