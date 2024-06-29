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В Московском зоопарке открылась новая экспозиция "Альпака парк" - РИА Новости, 29.06.2024
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13:05 29.06.2024 (обновлено: 15:49 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/zoopark-1956308510.html
В Московском зоопарке открылась новая экспозиция "Альпака парк"
В Московском зоопарке открылась новая экспозиция "Альпака парк" - РИА Новости, 29.06.2024
В Московском зоопарке открылась новая экспозиция "Альпака парк"
Новая экспозиция "Альпака парк" открылась в Московском зоопарке в субботу, на площадке поселились восемь альпака, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T13:05
2024-06-29T15:49
московский зоопарк
москва
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Новая экспозиция "Альпака парк" открылась в Московском зоопарке в субботу, на площадке поселились восемь альпака, передает корреспондент РИА Новости."Сегодня, 29 июня, у нас открывается "Альпака парк", в Московском зоопарке, в сердце столицы, чему мы, безусловно, очень рады. У нас сюда переехали восемь альпака, четыре из них породы Уакайа, четыре — породы Сури. Сури — это очень редкая порода, она есть только у нас в Москве", — рассказала учредитель "Альпака парка" Наталья Горелова. Она отметила, что альпака легко пережили переезд на территорию столичного зоосада, хорошо восприняли новое место и быстро освоились. "У нас есть зона отдыха с полянкой, лужайкой, детскими качельками. В авиарии непосредственно находятся световые качели для взрослых. &lt;…&gt; И соответственно, по зонированию у нас две зоны — зона отдыха и зона общения с животными", — уточнила Горелова.Она рассказала, что альпака хорошо переносят московскую жару, поскольку в природе они привыкли к сильным перепадам температуры. В октябре планируется перевезти в "Альпака парк" еще несколько особей.
https://ria.ru/20240628/kapibara-1956132914.html
https://ria.ru/20240220/alpaki-1928492357.html
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60
353
60
Новая экспозиция "Альпака парк" в Московском зоопарке
Новая экспозиция "Альпака парк" открылась в Московском зоопарке. Как рассказала учредитель "Альпака парк" Наталья Горелова, на площадке поселились восемь альпака: четыре породы Уакайа, четыре - очень редкой породы Сури. В октябре планируется перевезти еще несколько особей
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московский зоопарк, москва
Московский зоопарк, Москва
В Московском зоопарке открылась новая экспозиция "Альпака парк"

В Московском зоопарке открылась контактная площадка "Альпака парк"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Новая экспозиция "Альпака парк" открылась в Московском зоопарке в субботу, на площадке поселились восемь альпака, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня, 29 июня, у нас открывается "Альпака парк", в Московском зоопарке, в сердце столицы, чему мы, безусловно, очень рады. У нас сюда переехали восемь альпака, четыре из них породы Уакайа, четыре — породы Сури. Сури — это очень редкая порода, она есть только у нас в Москве", — рассказала учредитель "Альпака парка" Наталья Горелова.
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Она отметила, что альпака легко пережили переезд на территорию столичного зоосада, хорошо восприняли новое место и быстро освоились.
"У нас есть зона отдыха с полянкой, лужайкой, детскими качельками. В авиарии непосредственно находятся световые качели для взрослых. <…> И соответственно, по зонированию у нас две зоны — зона отдыха и зона общения с животными", — уточнила Горелова.
Она рассказала, что альпака хорошо переносят московскую жару, поскольку в природе они привыкли к сильным перепадам температуры. В октябре планируется перевезти в "Альпака парк" еще несколько особей.
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