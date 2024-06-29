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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье - РИА Новости, 29.06.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье
Взрывы прогремели в субботу в подконтрольном ВСУ Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T18:22
2024-06-29T18:22
2024-06-29T18:22
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в подконтрольном ВСУ Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит около часа. "Запорожье… сообщают о взрыве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Спустя некоторое время издание сообщило еще об одном взрыве в городе. Позднее назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров подтвердил информацию о взрывах.
https://ria.ru/20240629/spetsoperatsiya-1956316537.html
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье
"Зеркало недели": в подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы