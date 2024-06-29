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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье - РИА Новости, 29.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:22 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/zaporozhe-1956353476.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье - РИА Новости, 29.06.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье
Взрывы прогремели в субботу в подконтрольном ВСУ Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T18:22
2024-06-29T18:22
специальная военная операция на украине
в мире
киев
запорожье
запорожская область
вооруженные силы украины
запорожская областная государственная администрация
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в подконтрольном ВСУ Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит около часа. "Запорожье… сообщают о взрыве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Спустя некоторое время издание сообщило еще об одном взрыве в городе. Позднее назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров подтвердил информацию о взрывах.
https://ria.ru/20240629/spetsoperatsiya-1956316537.html
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киев
запорожье
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в мире, киев, запорожье, запорожская область, вооруженные силы украины, запорожская областная государственная администрация
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Запорожье, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Запорожская областная государственная администрация
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье

"Зеркало недели": в подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы

© Фото : Запорожский городской советДнепрогэс
Днепрогэс - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© Фото : Запорожский городской совет
Днепрогэс. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в подконтрольном ВСУ Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит около часа.
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"Запорожье… сообщают о взрыве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Спустя некоторое время издание сообщило еще об одном взрыве в городе.
Позднее назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров подтвердил информацию о взрывах.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевЗапорожьеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныЗапорожская областная государственная администрация
 
 
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