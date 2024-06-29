https://ria.ru/20240629/zaporozhe-1956353476.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье - РИА Новости, 29.06.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье

Взрывы прогремели в субботу в подконтрольном ВСУ Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T18:22

2024-06-29T18:22

2024-06-29T18:22

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в подконтрольном ВСУ Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит около часа. "Запорожье… сообщают о взрыве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Спустя некоторое время издание сообщило еще об одном взрыве в городе. Позднее назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров подтвердил информацию о взрывах.

https://ria.ru/20240629/spetsoperatsiya-1956316537.html

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киев

запорожье

запорожская область

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в мире, киев, запорожье, запорожская область, вооруженные силы украины, запорожская областная государственная администрация