https://ria.ru/20240629/zaporozhe-1956345366.html
На Украине заявили об атаке на объект в подконтрольной ВСУ части Запорожья
На Украине заявили об атаке на объект в подконтрольной ВСУ части Запорожья - РИА Новости, 29.06.2024
На Украине заявили об атаке на объект в подконтрольной ВСУ части Запорожья
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил в своем Telegram-канале в субботу о повреждении на... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T17:13
2024-06-29T17:13
2024-06-29T17:13
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил в своем Telegram-канале в субботу о повреждении на подконтрольной ВСУ части Запорожской области объекта критической инфраструктуры после взрывов. Украинский телеканал "Общественное" ранее в субботу сообщал, что в подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы. Федоров сообщил, что в регионе был "атакован один из объектов критической инфраструктуры… Есть повреждения". О каком именно объекте идет речь, он не уточнил. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240624/kiev-1955167379.html
https://ria.ru/20240217/infrastruktura-1927948842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В мире, Запорожская область, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская областная государственная администрация, Украина
На Украине заявили об атаке на объект в подконтрольной ВСУ части Запорожья
Власти Украины сообщили об атаке на объект в подконтрольной им части Запорожья