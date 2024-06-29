https://ria.ru/20240629/zaporozhe-1956345366.html

На Украине заявили об атаке на объект в подконтрольной ВСУ части Запорожья

На Украине заявили об атаке на объект в подконтрольной ВСУ части Запорожья - РИА Новости, 29.06.2024

На Украине заявили об атаке на объект в подконтрольной ВСУ части Запорожья

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил в своем Telegram-канале в субботу о повреждении на... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T17:13

2024-06-29T17:13

2024-06-29T17:13

в мире

запорожская область

киев

россия

вооруженные силы украины

запорожская областная государственная администрация

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_398:544:3072:2048_1920x0_80_0_0_27e8e78e6713b9cc3145be29264dd6f2.jpg

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил в своем Telegram-канале в субботу о повреждении на подконтрольной ВСУ части Запорожской области объекта критической инфраструктуры после взрывов. Украинский телеканал "Общественное" ранее в субботу сообщал, что в подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы. Федоров сообщил, что в регионе был "атакован один из объектов критической инфраструктуры… Есть повреждения". О каком именно объекте идет речь, он не уточнил. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20240624/kiev-1955167379.html

https://ria.ru/20240217/infrastruktura-1927948842.html

запорожская область

киев

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, запорожская область, киев, россия, вооруженные силы украины, запорожская областная государственная администрация, украина