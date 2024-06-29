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На Украине заявили об атаке на объект в подконтрольной ВСУ части Запорожья - РИА Новости, 29.06.2024
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17:13 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/zaporozhe-1956345366.html
На Украине заявили об атаке на объект в подконтрольной ВСУ части Запорожья
На Украине заявили об атаке на объект в подконтрольной ВСУ части Запорожья - РИА Новости, 29.06.2024
На Украине заявили об атаке на объект в подконтрольной ВСУ части Запорожья
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил в своем Telegram-канале в субботу о повреждении на... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T17:13
2024-06-29T17:13
в мире
запорожская область
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запорожская областная государственная администрация
украина
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил в своем Telegram-канале в субботу о повреждении на подконтрольной ВСУ части Запорожской области объекта критической инфраструктуры после взрывов. Украинский телеканал "Общественное" ранее в субботу сообщал, что в подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы. Федоров сообщил, что в регионе был "атакован один из объектов критической инфраструктуры… Есть повреждения". О каком именно объекте идет речь, он не уточнил. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240624/kiev-1955167379.html
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в мире, запорожская область, киев, россия, вооруженные силы украины, запорожская областная государственная администрация, украина
В мире, Запорожская область, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская областная государственная администрация, Украина
На Украине заявили об атаке на объект в подконтрольной ВСУ части Запорожья

Власти Украины сообщили об атаке на объект в подконтрольной им части Запорожья

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил в своем Telegram-канале в субботу о повреждении на подконтрольной ВСУ части Запорожской области объекта критической инфраструктуры после взрывов.
Украинский телеканал "Общественное" ранее в субботу сообщал, что в подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы.
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На Украине испугались перспективы ужесточения боев в Запорожской области
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Федоров сообщил, что в регионе был "атакован один из объектов критической инфраструктуры… Есть повреждения". О каком именно объекте идет речь, он не уточнил.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Сотрудники пожарной службы Украины
На окраине Запорожья пострадал объект инфраструктуры
17 февраля, 14:00
 
В миреЗапорожская областьКиевРоссияВооруженные силы УкраиныЗапорожская областная государственная администрацияУкраина
 
 
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